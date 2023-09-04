https://sputniknews.com.tr/20230904/istanbulda-orman-yangini-1075169264.html
İstanbul'da orman yangını
İstanbul'da orman yangını
İstanbul'un Maltepe ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca havadan destek de istendi. 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T14:46+0300
2023-09-04T14:46+0300
2023-09-04T14:46+0300
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istanbul, maltepe
İstanbul'da orman yangını
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Ayrıntılar geliyor
İstanbul'un Maltepe ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca havadan destek de istendi.