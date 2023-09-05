https://sputniknews.com.tr/20230905/cinli-uzman-nakliyedeki-seffaflik-tahil-anlasmasini-canlandirmanin-anahtari-olacak-1075207135.html

Çinli uzman: Nakliyedeki şeffaflık tahıl anlaşmasını canlandırmanın anahtarı olacak

Çinli uzman: Nakliyedeki şeffaflık tahıl anlaşmasını canlandırmanın anahtarı olacak

Çin merkezli Global Times gazetesinin aktardığına göre, Doğu Çin Pedagoji Üniversitesi Rusya Araştırmaları Merkezi’nde araştırma görevlisi Tsui Heng, tahıl... 05.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-05T15:18+0300

2023-09-05T15:18+0300

2023-09-05T15:18+0300

dünya

tahıl

tahıl anlaşması

karadeniz tahıl koridoru

tahıl ihracatı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'deki görüşmede tahıl anlaşması etrafındaki durumu ve diğer konuları ele aldı. Putin, Rusya'nın birkaç hafta içinde altı Afrika ülkesine ücretsiz tahıl sağlamaya başlayacağını söylerken; Erdoğan, Ankara'nın, ihtiyaç sahibi ülkelere daha fazla gönderilmek üzere Rus tahılının işlenmesine yardımcı olmaya hazır olduğunu ve Afrika ülkelerine gıda dağıtımına yönelik adımların ortaklaşa uygulanmasını umduğunu kaydetti.Tsui Heng, gıda taşımacılığına ilişkin bir anlaşmaya varılmasının zor olmadığını, sorunun, taşıma mekanizmasının şeffaflığını sağlamak amacıyla bunun uygulanmasının her iki taraf için de kabul edilebilir bir şekilde nasıl kontrol edileceği olduğunu belirtti.Uzman, tahıl anlaşmasının başarısının, ABD öncülüğündeki Batı'nın samimiyet gösterip göstermeyeceğine ve anlaşmaya uyup uymayacağının yanı sıra, tahıl anlaşmasının silah tedariki amacıyla kullanılmasının gelecekte tekrarlanmayacağından emin olmak için adil ve etkili bir üçüncü taraf gözetim mekanizmasının kurulmasına bağlı olduğuna dikkat çekti.Türkiye'nin çatışmanın iki tarafı arasındaki aracı rolünün, Ankara'ya yalnızca belirli bir jeopolitik nüfuz sağlamakla kalmayıp aynı zamanda gıda geçişinden de kazanç sağladığına vurgu yapan uzman, aynı zamanda Türkiye'nin etkisinin hala sınırlı olduğu ve diğer tarafların tutumlarını tam anlamıyla değiştiremediği değerlendirmesinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230905/peskov-1-milyon-ton-tahil-sevkiyatiyla-ilgili-projenin-tarihleri-henuz-belli-degil-1075203791.html

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