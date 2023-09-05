https://sputniknews.com.tr/20230905/buldan-ve-sancar-yesil-sol-partiye-gecti-mecliste-hdp-vekili-kalmadi-1075205734.html

Buldan ve Sancar Yeşil Sol Parti'ye geçti Meclis’te HDP vekili kalmadı

Buldan ve Sancar Yeşil Sol Parti'ye geçti Meclis’te HDP vekili kalmadı

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın Yeşil Sol Parti’ye geçişiyle birlikte Meclis’te HDP milletvekili kalmadı. Yeşil Sol Parti’nin... 05.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-05T14:35+0300

2023-09-05T14:35+0300

2023-09-05T14:35+0300

politika

hdp

pervin buldan

mithat sancar

yeşil sol parti

meclis

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14 Mayıs seçimlerine Yeşil Sol Parti listeleriyle giren Halkların Demokratik Partisi (HDP), 27 Ağustos’ta gerçekleştirdiği kongresinin ardından çalışmalarının tümünü yeni partiye devretti. Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre alınan bu kararla birlikte HDP, aktif siyasete bir nevi ara vermiş oldu. HDP’yi Meclis’te temsil eden iki milletvekili; partinin eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan da bu kararın ardından Yeşil Sol Parti’ye geçti. Bu geçişle birlikte Meclis’te HDP milletvekili kalmadı.HDP’nin eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan 14 Mayıs seçimlerine Yeşil Sol Parti listelerinden katıldı. Yeşil Sol Parti’den seçilen 57 milletvekili arasında bulunan iki eş genel başkan ittifak yasası doğrultusunda kayıtlarını HDP Milletvekili olarak yaptırdı. HDP’nin Meclis’teki varlığını sürdürmek ve kapatma davası sonuçlanana kadar partinin Eş Genel Başkan düzeyinde temsiliyetini sağlamak adına alınan bu karar sonucu Meclis’te 55 Yeşil Sol Parti, 2 HDP milletvekili görev almış oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230820/hdp-il-binasi-onune-3-ispirto-sisesi-ve-defter-birakti-valilik-aciklama-yapti-1074781302.html

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hdp, pervin buldan, mithat sancar, yeşil sol parti, meclis