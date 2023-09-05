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Buldan ve Sancar Yeşil Sol Parti'ye geçti Meclis’te HDP vekili kalmadı
Buldan ve Sancar Yeşil Sol Parti'ye geçti Meclis’te HDP vekili kalmadı
HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın Yeşil Sol Parti’ye geçişiyle birlikte Meclis’te HDP milletvekili kalmadı. Yeşil Sol Parti’nin... 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T14:35+0300
2023-09-05T14:35+0300
politika
hdp
pervin buldan
mithat sancar
yeşil sol parti
meclis
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14 Mayıs seçimlerine Yeşil Sol Parti listeleriyle giren Halkların Demokratik Partisi (HDP), 27 Ağustos’ta gerçekleştirdiği kongresinin ardından çalışmalarının tümünü yeni partiye devretti. Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre alınan bu kararla birlikte HDP, aktif siyasete bir nevi ara vermiş oldu. HDP’yi Meclis’te temsil eden iki milletvekili; partinin eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan da bu kararın ardından Yeşil Sol Parti’ye geçti. Bu geçişle birlikte Meclis’te HDP milletvekili kalmadı.HDP’nin eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan 14 Mayıs seçimlerine Yeşil Sol Parti listelerinden katıldı. Yeşil Sol Parti’den seçilen 57 milletvekili arasında bulunan iki eş genel başkan ittifak yasası doğrultusunda kayıtlarını HDP Milletvekili olarak yaptırdı. HDP’nin Meclis’teki varlığını sürdürmek ve kapatma davası sonuçlanana kadar partinin Eş Genel Başkan düzeyinde temsiliyetini sağlamak adına alınan bu karar sonucu Meclis’te 55 Yeşil Sol Parti, 2 HDP milletvekili görev almış oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230820/hdp-il-binasi-onune-3-ispirto-sisesi-ve-defter-birakti-valilik-aciklama-yapti-1074781302.html
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hdp, pervin buldan, mithat sancar, yeşil sol parti, meclis
hdp, pervin buldan, mithat sancar, yeşil sol parti, meclis

Buldan ve Sancar Yeşil Sol Parti'ye geçti Meclis’te HDP vekili kalmadı

14:35 05.09.2023
© AFP 2023Mithat Sancar ve Pervin Buldan
Mithat Sancar ve Pervin Buldan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2023
© AFP 2023
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HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın Yeşil Sol Parti’ye geçişiyle birlikte Meclis’te HDP milletvekili kalmadı. Yeşil Sol Parti’nin milletvekili sayısı 57’ye çıktı.
14 Mayıs seçimlerine Yeşil Sol Parti listeleriyle giren Halkların Demokratik Partisi (HDP), 27 Ağustos’ta gerçekleştirdiği kongresinin ardından çalışmalarının tümünü yeni partiye devretti.
Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre alınan bu kararla birlikte HDP, aktif siyasete bir nevi ara vermiş oldu. HDP’yi Meclis’te temsil eden iki milletvekili; partinin eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan da bu kararın ardından Yeşil Sol Parti’ye geçti. Bu geçişle birlikte Meclis’te HDP milletvekili kalmadı.
HDP’nin eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan 14 Mayıs seçimlerine Yeşil Sol Parti listelerinden katıldı. Yeşil Sol Parti’den seçilen 57 milletvekili arasında bulunan iki eş genel başkan ittifak yasası doğrultusunda kayıtlarını HDP Milletvekili olarak yaptırdı. HDP’nin Meclis’teki varlığını sürdürmek ve kapatma davası sonuçlanana kadar partinin Eş Genel Başkan düzeyinde temsiliyetini sağlamak adına alınan bu karar sonucu Meclis’te 55 Yeşil Sol Parti, 2 HDP milletvekili görev almış oldu.
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