HDP il binası önüne 3 ispirto şişesi ve defter bıraktı: Valilik açıklama yaptı
18:22 20.08.2023 (güncellendi: 18:25 20.08.2023)
© İHA / FATİH KEÇE - RAMAZAN İLINAdana Valiliği HDP İl Binası kapı önüne 3 ispirto şişesi ve bir defterin bırakılmasıyla ilgili kadının gözaltına alındığını akli dengesinin yerinde olmadığını açıkladı
© İHA / FATİH KEÇE - RAMAZAN İLIN
Adana Valiliği, HDP İl Binası kapı önüne 3 ispirto şişesi ve bir defterin bırakılmasıyla ilgili kadının gözaltına alındığını açıkladı.
Adana'da bugün saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, HDP İl Binası giriş kapısına bir kadın tarafından 3 adet ispirto şişesi ve 1 adet defter bırakıldı.
Konuya ilişkin valilikten açıklamada şu ifadelere yer verildi:
20.08.2023 günü saat 10.30 sıralarında Adana HDP İl Binası giriş kapısına bir bayan şahıs tarafından 3 adet ispirto şişesi ve 1 adet defter bırakılması olayı ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Olayı gerçekleştiren şahsın 1997 Osmaniye doğumlu A.C. olduğu tespit edilerek Emniyet Birimlerimizce yakalanmış, şahsın ilk sorgulamasında bahse konu materyalleri kendisinin bıraktığını doğruladığı, nedeni ile ilgili tutarsız cevaplar verdiği ve hareketlerinden akıl sağlıyla ilgili dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilmiştir.
Olayla ilgili adlî tahkikat çok yönlü devam etmektedir.
August 20, 2023