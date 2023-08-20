https://sputniknews.com.tr/20230820/hdp-il-binasi-onune-3-ispirto-sisesi-ve-defter-birakti-valilik-aciklama-yapti-1074781302.html

HDP il binası önüne 3 ispirto şişesi ve defter bıraktı: Valilik açıklama yaptı

HDP il binası önüne 3 ispirto şişesi ve defter bıraktı: Valilik açıklama yaptı

Adana Valiliği, HDP İl Binası kapı önüne 3 ispirto şişesi ve bir defterin bırakılmasıyla ilgili kadının gözaltına alındığını açıkladı. 20.08.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

hdp

adana

adana valiliği

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Adana'da bugün saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, HDP İl Binası giriş kapısına bir kadın tarafından 3 adet ispirto şişesi ve 1 adet defter bırakıldı.Konuya ilişkin valilikten açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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hdp, adana, adana valiliği