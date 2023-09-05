https://sputniknews.com.tr/20230905/bati-rusyanin-tahil-anlasmasina-iliskin-taleplerini-yerine-getirebilir-ancak-bunu-yapmayacak-1075224070.html

‘Batı, Rusya’nın tahıl anlaşmasına ilişkin taleplerini yerine getirebilir ancak bunu yapmayacak’

‘Batı, Rusya’nın tahıl anlaşmasına ilişkin taleplerini yerine getirebilir ancak bunu yapmayacak’

Rusya Tahıl Birliği Başkanı Arkadiy Zloçevskiy, Rusya’nın gıda ihracatı potansiyelini kısıtlamanın, rekabet gücünü korumak isteyen Batı’nın işine geldiğini... 05.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-05T23:45+0300

2023-09-05T23:45+0300

2023-09-05T23:45+0300

ukrayna krizi

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rusya

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tahıl

tahıl

rusya tahıl birliği

arkadiy zloçevskiy

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Rusya Tahıl Birliği Başkanı Arkadiy Zloçevskiy, Sputnik’e açıklamasında, “Batı, Rusya’nın tahıl anlaşmasına ilişkin taleplerini yerine getirebilir ancak bunu yapmayacak. Neden kendine zarar versin? Rusya’nın şimdi düşük seviyede olan rekabet gücünü artırırlarsa kendilerine zarar verirler” ifadesini kullandı.Zloçevskiy, “Tahıl anlaşması, binanın ön cephesi gibi. Arkasında tamamen farklı çıkarlar ve motivasyonlar var. Batı’nın duruşu tamamen alayvari. Bazı faydacıların açık bir kazancı var” yorumunda bulundu.Dünyada gereğinden fazla gıda kaynağının olduğunu söyleyen Başkan, Birleşmiş Milletler’in Afrika’nın satın alma gücüyle ilgili sorunların çözümüne yardımcı olması gerektiğini belirterek, “Onlar kendileri istediği ülkeden alırlar” dedi.Afrika’nın sanayi potansiyeline dikkat çeken Zloçevskiy, Afrika ülkelerinin yerel tarım üretimini kurabilme gücünde olduğunu kaydetti.

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