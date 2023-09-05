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https://sputniknews.com.tr/20230905/atasehirdeki-yangin-3-binaya-sicradi-ekiplerin-mudahalesi-suruyor-1075202728.html
Ataşehir'deki yangın 3 binaya sıçradı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Ataşehir'deki yangın 3 binaya sıçradı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Ataşehir'de spor salonunda başlayan yangın çevredeki 3 binaya sıçradı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. 05.09.2023, Sputnik Türkiye
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Ataşehir'de bir binada çıktıktan sonra bitişiğindeki 3 binaya da sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Barbaros Mahallesi Kent Sokak'ta bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangın bitişiğindeki 3 binaya da sıçradı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230904/istanbulda-orman-yangini-1075169264.html
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ataşehir, yangın, bina
ataşehir, yangın, bina

Ataşehir'deki yangın 3 binaya sıçradı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

12:58 05.09.2023 (güncellendi: 13:53 05.09.2023)
© AA / Oğuz YeterAtaşehir yangın
Ataşehir yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2023
© AA / Oğuz Yeter
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Ataşehir'de spor salonunda başlayan yangın çevredeki 3 binaya sıçradı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Ataşehir'de bir binada çıktıktan sonra bitişiğindeki 3 binaya da sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Barbaros Mahallesi Kent Sokak'ta bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın bitişiğindeki 3 binaya da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.
İstanbul'da orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2023
TÜRKİYE
İstanbul'da orman yangını
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