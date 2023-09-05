https://sputniknews.com.tr/20230905/atasehirdeki-yangin-3-binaya-sicradi-ekiplerin-mudahalesi-suruyor-1075202728.html

Ataşehir'deki yangın 3 binaya sıçradı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Ataşehir'deki yangın 3 binaya sıçradı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Ataşehir'de spor salonunda başlayan yangın çevredeki 3 binaya sıçradı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. 05.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-05T12:58+0300

2023-09-05T12:58+0300

2023-09-05T13:53+0300

türkiye

ataşehir

yangın

bina

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Ataşehir'de bir binada çıktıktan sonra bitişiğindeki 3 binaya da sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Barbaros Mahallesi Kent Sokak'ta bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangın bitişiğindeki 3 binaya da sıçradı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230904/istanbulda-orman-yangini-1075169264.html

türkiye

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