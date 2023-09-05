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AFAD: 2 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır, kayıp 4 vatandaşımız aranmaktadır
AFAD: 2 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır, kayıp 4 vatandaşımız aranmaktadır
Kırklareli'nde yaşanan selde son duruma ilişkin AFAD'dan "İki vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp 4 vatandaşımızın arama ve kurtarma çalışmaları... 05.09.2023, Sputnik Türkiye
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kırklareli
sel
türkiye
afad
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Kırklareli'nde şiddetli yağış sonrası taşkınlarda 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Şu ana kadar mahsur kalan 6 kişini kurtarıldığını açıklayan AFAD, 4 kişi için arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.AFAD'dan yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:Kırklareli Valisi Birol Ekici de 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 4 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20230905/kirklarelinde-sel-saganak-bungalov-evleri-surukledi-kayiplar-var-1075207731.html
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kırklareli için afaddan son dakika açıklaması, kırklareli sel son dakika, kırklarelindeki selde ölü sayısı
kırklareli için afaddan son dakika açıklaması, kırklareli sel son dakika, kırklarelindeki selde ölü sayısı

AFAD: 2 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır, kayıp 4 vatandaşımız aranmaktadır

17:51 05.09.2023 (güncellendi: 18:18 05.09.2023)
© AA / Özgün TiranKırklareli sel
Kırklareli sel - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2023
© AA / Özgün Tiran
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Kırklareli'nde yaşanan selde son duruma ilişkin AFAD'dan "İki vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp 4 vatandaşımızın arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir" açıklaması yapıldı.
Kırklareli'nde şiddetli yağış sonrası taşkınlarda 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Şu ana kadar mahsur kalan 6 kişini kurtarıldığını açıklayan AFAD, 4 kişi için arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.
AFAD'dan yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:
"İğneada Sisli Vadisi’nde bulunan bungalov otellerin yer aldığı bölgede yoğun yağış sonucu 12 kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine ekiplerimiz ivedilikle bölgeye sevk edilmiştir. Arama ve kurtarma ekiplerimiz tarafından 6 vatandaşımız kurtarılmış, iki vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp 4 vatandaşımızın arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz."
Kırklareli Valisi Birol Ekici de 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 4 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Kırklareli'nde sel: Sağanak bungalov evleri sürükledi, kayıplar var - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2023
TÜRKİYE
Kırklareli'nde sel: Sağanak bungalov evleri sürükledi, kayıplar var
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