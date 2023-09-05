https://sputniknews.com.tr/20230905/afad-selde-can-kaybi-2ye-yukseldi-1075213462.html

AFAD: 2 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır, kayıp 4 vatandaşımız aranmaktadır

AFAD: 2 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır, kayıp 4 vatandaşımız aranmaktadır

Kırklareli'nde yaşanan selde son duruma ilişkin AFAD'dan "İki vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp 4 vatandaşımızın arama ve kurtarma çalışmaları... 05.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-05T17:51+0300

2023-09-05T17:51+0300

2023-09-05T18:18+0300

son dakika

kırklareli

sel

türkiye

afad

can kaybı

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Kırklareli'nde şiddetli yağış sonrası taşkınlarda 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Şu ana kadar mahsur kalan 6 kişini kurtarıldığını açıklayan AFAD, 4 kişi için arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.AFAD'dan yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:Kırklareli Valisi Birol Ekici de 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 4 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20230905/kirklarelinde-sel-saganak-bungalov-evleri-surukledi-kayiplar-var-1075207731.html

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