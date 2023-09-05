AFAD: 2 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır, kayıp 4 vatandaşımız aranmaktadır
17:51 05.09.2023 (güncellendi: 18:18 05.09.2023)
© AA / Özgün TiranKırklareli sel
© AA / Özgün Tiran
Kırklareli'nde yaşanan selde son duruma ilişkin AFAD'dan "İki vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp 4 vatandaşımızın arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir" açıklaması yapıldı.
Kırklareli'nde şiddetli yağış sonrası taşkınlarda 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Şu ana kadar mahsur kalan 6 kişini kurtarıldığını açıklayan AFAD, 4 kişi için arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.
AFAD'dan yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:
"İğneada Sisli Vadisi’nde bulunan bungalov otellerin yer aldığı bölgede yoğun yağış sonucu 12 kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine ekiplerimiz ivedilikle bölgeye sevk edilmiştir. Arama ve kurtarma ekiplerimiz tarafından 6 vatandaşımız kurtarılmış, iki vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp 4 vatandaşımızın arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz."
📍 Kırklareli— AFAD (@AFADBaskanlik) September 5, 2023
İğneada Sisli Vadisi’nde bulunan bungalov otellerin yer aldığı bölgede yoğun yağış sonucu 12 kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine ekiplerimiz ivedilikle bölgeye sevk edilmiştir.
Arama ve kurtarma ekiplerimiz tarafından 6 vatandaşımız kurtarılmış, iki… pic.twitter.com/LPu39klcKV
Kırklareli Valisi Birol Ekici de 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 4 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.