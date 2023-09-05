Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
ROCK’IN TANRISI
Yapay zeka ile Türkçe şarkı söyletilmişti
13:31
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230905/abdlilerin-yuzde-73unun-bideni-aday-olarak-gormek-istemedigi-ortaya-cikti-cok-yasli-1075203586.html
ABD'lilerin yüzde 73'ünün Biden'ı aday olarak görmek istemediği ortaya çıktı: 'Çok yaşlı'
ABD'lilerin yüzde 73'ünün Biden'ı aday olarak görmek istemediği ortaya çıktı: 'Çok yaşlı'
ABD'de yayımlanan bir anket, seçmenlerin yüzde 73'ünün 80 yaşındaki Başkan Joe Biden'ın 2024'te yeniden aday olmak için 'çok yaşlı' olduğunu düşündüğü ortaya... 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T13:21+0300
2023-09-05T13:21+0300
dünya
joe biden
donald trump
abd
başkanlık
başkanlık seçimleri
2024
aday
başkan aday adayı
cumhuriyetçi parti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/14/1071351449_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_89dba3f7979fcc6e90a1073e501cccf2.jpg
ABD Başkanı Joe Biden'ın 'tuhaf ve sağlıksız' hareketleri gündemden düşmezken, Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin sonuçları dün yayımlanan ankete katılanların yüzde 73'ü, eski başkan Donald Trump ile Biden'ın yaşları nispeten yakın olmasına rağmen, Biden'ın yaşıyla ilgili endişelerini paylaşarak ikinci dönem için 'çok yaşlı' olduğunu düşündüklerini belirtti.Katılımcıların yüzde 47'si de 77 yaşındaki eski ABD Başkanı Trump hakkında benzer endişelerini paylaştı.Ankete göre daha fazla seçmen, başkanlık döneminde Trump'ın Biden'a göre daha başarılı olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Katılımcıların yüzde 51'inin Trump'ı daha başarılı bulduğu ankette, Biden için aynı şeyi düşünenlerin oranı yüzde 40'ta kaldı.'Amerikan tarihinin en yaşlı başkanı' olarak kayıtlara geçen ve gelecek sene yapılacak başkanlık yarışı için de aday olan Biden, yeniden seçilmesi halinde göreve 82 yaşında başlayacak ve görev süresi bittiğinde 86 yaşında olacak.Biden'ın Cumhuriyetçi Parti'den en popüler rakibi Trump ise haziranda 77 yaşına girdi. Bu durum, Trump'ın seçilmesi durumunda 78 yaşında ikinci kez başkan olacağı, 82 yaşında da görevinin son bulacağı anlamına geliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230831/abdde-bidenin-bir-suredir-ucagina-binerken-kisa-merdiveni-kullanmasi-tartisiliyor-1075092150.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/14/1071351449_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_780cad44145fa9033613153ffc5969b4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
joe biden, donald trump, abd, başkanlık, başkanlık seçimleri, 2024, aday, başkan aday adayı, cumhuriyetçi parti, abd demokrat parti, anket, seçim anketi
joe biden, donald trump, abd, başkanlık, başkanlık seçimleri, 2024, aday, başkan aday adayı, cumhuriyetçi parti, abd demokrat parti, anket, seçim anketi

ABD'lilerin yüzde 73'ünün Biden'ı aday olarak görmek istemediği ortaya çıktı: 'Çok yaşlı'

13:21 05.09.2023
© AFP 2023 / KENNY HOLSTONJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2023
© AFP 2023 / KENNY HOLSTON
Abone olTelegram
ABD'de yayımlanan bir anket, seçmenlerin yüzde 73'ünün 80 yaşındaki Başkan Joe Biden'ın 2024'te yeniden aday olmak için 'çok yaşlı' olduğunu düşündüğü ortaya çıktı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın 'tuhaf ve sağlıksız' hareketleri gündemden düşmezken, Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin sonuçları dün yayımlanan ankete katılanların yüzde 73'ü, eski başkan Donald Trump ile Biden'ın yaşları nispeten yakın olmasına rağmen, Biden'ın yaşıyla ilgili endişelerini paylaşarak ikinci dönem için 'çok yaşlı' olduğunu düşündüklerini belirtti.
Katılımcıların yüzde 47'si de 77 yaşındaki eski ABD Başkanı Trump hakkında benzer endişelerini paylaştı.
Ankete göre daha fazla seçmen, başkanlık döneminde Trump'ın Biden'a göre daha başarılı olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Katılımcıların yüzde 51'inin Trump'ı daha başarılı bulduğu ankette, Biden için aynı şeyi düşünenlerin oranı yüzde 40'ta kaldı.
'Amerikan tarihinin en yaşlı başkanı' olarak kayıtlara geçen ve gelecek sene yapılacak başkanlık yarışı için de aday olan Biden, yeniden seçilmesi halinde göreve 82 yaşında başlayacak ve görev süresi bittiğinde 86 yaşında olacak.
Biden'ın Cumhuriyetçi Parti'den en popüler rakibi Trump ise haziranda 77 yaşına girdi. Bu durum, Trump'ın seçilmesi durumunda 78 yaşında ikinci kez başkan olacağı, 82 yaşında da görevinin son bulacağı anlamına geliyor.
Joe Biden, Air Force One - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
DÜNYA
Biden'ın bir süredir uçağa binerken kısa merdiven kullanması tartışılıyor: 'Düşme riskine karşı'
31 Ağustos, 21:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала