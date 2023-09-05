https://sputniknews.com.tr/20230905/abdlilerin-yuzde-73unun-bideni-aday-olarak-gormek-istemedigi-ortaya-cikti-cok-yasli-1075203586.html
ABD'lilerin yüzde 73'ünün Biden'ı aday olarak görmek istemediği ortaya çıktı: 'Çok yaşlı'
ABD'lilerin yüzde 73'ünün Biden'ı aday olarak görmek istemediği ortaya çıktı: 'Çok yaşlı'
ABD'de yayımlanan bir anket, seçmenlerin yüzde 73'ünün 80 yaşındaki Başkan Joe Biden'ın 2024'te yeniden aday olmak için 'çok yaşlı' olduğunu düşündüğü ortaya... 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T13:21+0300
2023-09-05T13:21+0300
2023-09-05T13:21+0300
dünya
joe biden
donald trump
abd
başkanlık
başkanlık seçimleri
2024
aday
başkan aday adayı
cumhuriyetçi parti
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ABD Başkanı Joe Biden'ın 'tuhaf ve sağlıksız' hareketleri gündemden düşmezken, Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin sonuçları dün yayımlanan ankete katılanların yüzde 73'ü, eski başkan Donald Trump ile Biden'ın yaşları nispeten yakın olmasına rağmen, Biden'ın yaşıyla ilgili endişelerini paylaşarak ikinci dönem için 'çok yaşlı' olduğunu düşündüklerini belirtti.Katılımcıların yüzde 47'si de 77 yaşındaki eski ABD Başkanı Trump hakkında benzer endişelerini paylaştı.Ankete göre daha fazla seçmen, başkanlık döneminde Trump'ın Biden'a göre daha başarılı olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Katılımcıların yüzde 51'inin Trump'ı daha başarılı bulduğu ankette, Biden için aynı şeyi düşünenlerin oranı yüzde 40'ta kaldı.'Amerikan tarihinin en yaşlı başkanı' olarak kayıtlara geçen ve gelecek sene yapılacak başkanlık yarışı için de aday olan Biden, yeniden seçilmesi halinde göreve 82 yaşında başlayacak ve görev süresi bittiğinde 86 yaşında olacak.Biden'ın Cumhuriyetçi Parti'den en popüler rakibi Trump ise haziranda 77 yaşına girdi. Bu durum, Trump'ın seçilmesi durumunda 78 yaşında ikinci kez başkan olacağı, 82 yaşında da görevinin son bulacağı anlamına geliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230831/abdde-bidenin-bir-suredir-ucagina-binerken-kisa-merdiveni-kullanmasi-tartisiliyor-1075092150.html
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joe biden, donald trump, abd, başkanlık, başkanlık seçimleri, 2024, aday, başkan aday adayı, cumhuriyetçi parti, abd demokrat parti, anket, seçim anketi
joe biden, donald trump, abd, başkanlık, başkanlık seçimleri, 2024, aday, başkan aday adayı, cumhuriyetçi parti, abd demokrat parti, anket, seçim anketi
ABD'lilerin yüzde 73'ünün Biden'ı aday olarak görmek istemediği ortaya çıktı: 'Çok yaşlı'
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ABD'de yayımlanan bir anket, seçmenlerin yüzde 73'ünün 80 yaşındaki Başkan Joe Biden'ın 2024'te yeniden aday olmak için 'çok yaşlı' olduğunu düşündüğü ortaya çıktı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın 'tuhaf ve sağlıksız' hareketleri gündemden düşmezken, Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin sonuçları dün yayımlanan ankete katılanların yüzde 73'ü, eski başkan Donald Trump ile Biden'ın yaşları nispeten yakın olmasına rağmen, Biden'ın yaşıyla ilgili endişelerini paylaşarak ikinci dönem için 'çok yaşlı' olduğunu düşündüklerini belirtti.
Katılımcıların yüzde 47'si de 77 yaşındaki eski ABD Başkanı Trump hakkında benzer endişelerini paylaştı.
Ankete göre daha fazla seçmen, başkanlık döneminde Trump'ın Biden'a göre daha başarılı olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Katılımcıların yüzde 51'inin Trump'ı daha başarılı bulduğu ankette, Biden için aynı şeyi düşünenlerin oranı yüzde 40'ta kaldı.
'Amerikan tarihinin en yaşlı başkanı' olarak kayıtlara geçen ve gelecek sene yapılacak başkanlık yarışı için de aday olan Biden, yeniden seçilmesi halinde göreve 82 yaşında başlayacak ve görev süresi bittiğinde 86 yaşında olacak.
Biden'ın Cumhuriyetçi Parti'den en popüler rakibi Trump ise haziranda 77 yaşına girdi. Bu durum, Trump'ın seçilmesi durumunda 78 yaşında ikinci kez başkan olacağı, 82 yaşında da görevinin son bulacağı anlamına geliyor.