https://sputniknews.com.tr/20230905/a-milli-takim-kadrosunda-degisiklik-1075207489.html
A Milli Takım kadrosunda değişiklik
A Milli Takım kadrosunda değişiklik
A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kadrosunda Umut Nayir'in yerine Halil Dervişoğlu'nun dahil edildiği açıklandı. 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T15:46+0300
2023-09-05T15:46+0300
2023-09-05T16:18+0300
spor
milli takım
umut nayır
halil dervişoğlu
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A Milli Futbol Takımı'nda Umut Nayir, arka adalesindeki sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılırken, yerine Halil Dervişoğlu dahil edildi. Halil, akşam saatlerinde milli takımın Riva'daki kampına katılacak.
https://sputniknews.com.tr/20230817/besiktas-uefa-avrupa-konferans-liginde-play-off-turuna-yukseldi-1074727168.html
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milli takım, umut nayır, halil dervişoğlu
milli takım, umut nayır, halil dervişoğlu
A Milli Takım kadrosunda değişiklik
15:46 05.09.2023 (güncellendi: 16:18 05.09.2023) Abone ol
A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kadrosunda Umut Nayir'in yerine Halil Dervişoğlu'nun dahil edildiği açıklandı.
A Milli Futbol Takımı'nda Umut Nayir, arka adalesindeki sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılırken, yerine Halil Dervişoğlu dahil edildi. Halil, akşam saatlerinde milli takımın Riva'daki kampına katılacak.