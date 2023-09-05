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A Milli Takım kadrosunda değişiklik
A Milli Takım kadrosunda değişiklik
A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kadrosunda Umut Nayir'in yerine Halil Dervişoğlu'nun dahil edildiği açıklandı. 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T15:46+0300
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spor
milli takım
umut nayır
halil dervişoğlu
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A Milli Futbol Takımı'nda Umut Nayir, arka adalesindeki sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılırken, yerine Halil Dervişoğlu dahil edildi. Halil, akşam saatlerinde milli takımın Riva'daki kampına katılacak.
https://sputniknews.com.tr/20230817/besiktas-uefa-avrupa-konferans-liginde-play-off-turuna-yukseldi-1074727168.html
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milli takım, umut nayır, halil dervişoğlu
milli takım, umut nayır, halil dervişoğlu

A Milli Takım kadrosunda değişiklik

15:46 05.09.2023 (güncellendi: 16:18 05.09.2023)
© AAUmut Nayir
Umut Nayir - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2023
© AA
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A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kadrosunda Umut Nayir'in yerine Halil Dervişoğlu'nun dahil edildiği açıklandı.
A Milli Futbol Takımı'nda Umut Nayir, arka adalesindeki sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılırken, yerine Halil Dervişoğlu dahil edildi. Halil, akşam saatlerinde milli takımın Riva'daki kampına katılacak.
Beşiktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi
17 Ağustos, 22:54
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