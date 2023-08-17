https://sputniknews.com.tr/20230817/besiktas-uefa-avrupa-konferans-liginde-play-off-turuna-yukseldi-1074727168.html
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 3-1 kazandığı maçın rövanşında Neftçi'yi sahasında 2-1 mağlup ederek toplamda 5-2'lik skorla play-off... 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T22:54+0300
2023-08-17T22:54+0300
2023-08-17T23:09+0300
beşiktaş
spor
uefa
uefa avrupa konferans ligi
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Neftçi Bakü’yü ağırlayan Beşiktaş, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turuna yükseldi.
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beşiktaş, uefa, uefa avrupa konferans ligi
beşiktaş, uefa, uefa avrupa konferans ligi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi
22:54 17.08.2023 (güncellendi: 23:09 17.08.2023) Abone ol
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 3-1 kazandığı maçın rövanşında Neftçi'yi sahasında 2-1 mağlup ederek toplamda 5-2'lik skorla play-off turuna yükseldi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Neftçi Bakü’yü ağırlayan Beşiktaş, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turuna yükseldi.