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18 ay sonra ortaya çıktı: Doğum sırasında cerrahi aleti karnında unutmuşlar
18 ay sonra ortaya çıktı: Doğum sırasında cerrahi aleti karnında unutmuşlar
Yeni Zelanda'da sezaryen doğum sırasında bir kadının karnında cerrahi alet unutulduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemede Auckland Bölge Sağlık Kurulu’nun, hasta... 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T15:38+0300
2023-09-05T15:38+0300
yaşam
kronik hastalık
kronik ağrı
yeni zelanda
doğum
sezaryan
sezaryen
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Yeni Zelanda’nın Auckland şehrinde 2020’de sezaryenle doğum yapan bir kadının karnında ameliyat yarasını açık tutmak için kullanılan, yemek tabağı büyüklüğünde yumuşak bir tüp aleti olan Alexis yara retraktörü (AWR) unutuldu. Unutulan alet, kadının şiddetli karın ağrısı şikayetiyle acil servis de dahil olmak üzere birkaç kez doktora gitmesinin ardından karın BT taramasında aletin fark edilmesiyle doğumdan yaklaşık 18 ay sonra kadının karnından çıkarıldı.Yapılan incelemelerin ardından Auckland Bölge Sağlık Kurulu’nun hasta hakları kurallarını ihlal ettiğine karar verildi. Yeni Zelanda Sağlık ve Engellilik Komisyon Üyesi Morag McDowell tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili “Auckland Bölge Sağlık Kurulu, sezaryen ameliyatı sonrasında bir kadının karnında cerrahi bir alet bırakarak Sağlık ve Engelli Hizmetleri Tüketici Hakları Kurallarını ihlal etmiştir. Raporumda da belirtildiği üzere, bu vakada bakım uygun standardın önemli ölçüde altında kalmış ve kadının uzun süre sıkıntı yaşamasına neden olmuştur. Bunun meydana gelmesini önleyecek sistemlerin mevcut olması gerekirdi” ifadelerine yer verdi.
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kronik hastalık, kronik ağrı, yeni zelanda, doğum, sezaryan, sezaryen
kronik hastalık, kronik ağrı, yeni zelanda, doğum, sezaryan, sezaryen

18 ay sonra ortaya çıktı: Doğum sırasında cerrahi aleti karnında unutmuşlar

15:38 05.09.2023
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinsağlık, ameliyat, hastane
sağlık, ameliyat, hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2023
© Sputnik / Sergey Guneev
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Yeni Zelanda'da sezaryen doğum sırasında bir kadının karnında cerrahi alet unutulduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemede Auckland Bölge Sağlık Kurulu’nun, hasta hakları kurallarını ihlal ettiği belirtildi.
Yeni Zelanda’nın Auckland şehrinde 2020’de sezaryenle doğum yapan bir kadının karnında ameliyat yarasını açık tutmak için kullanılan, yemek tabağı büyüklüğünde yumuşak bir tüp aleti olan Alexis yara retraktörü (AWR) unutuldu. Unutulan alet, kadının şiddetli karın ağrısı şikayetiyle acil servis de dahil olmak üzere birkaç kez doktora gitmesinin ardından karın BT taramasında aletin fark edilmesiyle doğumdan yaklaşık 18 ay sonra kadının karnından çıkarıldı.
Yapılan incelemelerin ardından Auckland Bölge Sağlık Kurulu’nun hasta hakları kurallarını ihlal ettiğine karar verildi. Yeni Zelanda Sağlık ve Engellilik Komisyon Üyesi Morag McDowell tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili “Auckland Bölge Sağlık Kurulu, sezaryen ameliyatı sonrasında bir kadının karnında cerrahi bir alet bırakarak Sağlık ve Engelli Hizmetleri Tüketici Hakları Kurallarını ihlal etmiştir. Raporumda da belirtildiği üzere, bu vakada bakım uygun standardın önemli ölçüde altında kalmış ve kadının uzun süre sıkıntı yaşamasına neden olmuştur. Bunun meydana gelmesini önleyecek sistemlerin mevcut olması gerekirdi” ifadelerine yer verdi.
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