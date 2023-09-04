https://sputniknews.com.tr/20230904/turkiye-rus-bankasinin-swifte-katilimi-icin-batiyla-gorustu-guvenilir-garantiler-gerekli-1075164281.html
'Türkiye, Rus bankasının SWIFT'e katılımı için Batı'yla görüştü': 'Güvenilir garantiler gerekli'
'Türkiye, Rus bankasının SWIFT'e katılımı için Batı'yla görüştü': 'Güvenilir garantiler gerekli'
Türkiye'nin Rus tarım ürünlerinin ihracatı alanında hizmet veren Rosselhozbank'ın SWIFT sistemine yeniden dahil edilmesi için Batı'yla müzakereler yaptığı ve... 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T12:14+0300
2023-09-04T12:14+0300
2023-09-04T12:14+0300
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recep tayyip erdoğan
soçi
swift
rosselhozbank
tahıl
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Sputnik'e demeç veren tahıl anlaşmasının uzatılmasıyla ilgili müzakerelere katılan Türk heyeti temsilcisi, Ankara'nın Batı'yla müzakereler yaparak Rosselhozbank'ın SWIFT sistemine yeniden dahil edilmesi için çaba gösterdiğini anlattı.Türkiye'nin AB'yle bu konuda görüşme yaptığını doğrulayan temsilci, Türk tarafının Rusya'ya güvenilir garantiler verilmesi halinde tahıl anlaşmasının uzatılabileceğini açıkladığını söyledi.Türk temsilci, "Tutumumuzu Batılı ortaklarımıza açıkladık. Rus meslektaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde, bakış açılarımızın örtüştüğünü gördük. Rus tarafı da, kesin ve güvenilir garantilere ihtiyaç duyduklarının altını çizdi" dedi.'Rusya olmadan tahıl anlaşmasının alternatifleri güvenli değil'Rusya'nın katılımı olmadan mevcut tahıl koridoruna alternatif güzergahların riskli ve çok daha masraflı olacağını söyleyen temsilci, Batı'yla müzakerelerde bu anlayışın mevcut olduğunun hissedildiğini kaydetti.'Putin-Erdoğan görüşmesi tahıl anlaşması için kritik öneme sahip'Türk heyetindeki temsilci, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Soçi'de yapacağı görüşmenin küresel piyasalarda tahıl fiyatlarının artma riski açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.Görüşmede tahıl konusunda gelecekte atılacak adımların açıklığa kavuşacağını belirten temsilci, "Bildiğiniz gibi, küresel piyasalarda tahıl fiyatlarının artma riski mevcut. Bu nedenle tüm detaylar, açıklamalar, mutabakatlar çok önemli. Olumlu sonuç çıkacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230904/putin-ve-erdogan-socide-bir-araya-geliyor-tahil-anlasmasinin-gelecegi-belli-olacak-1075160080.html
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türkiye, rusya, ab, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, soçi, swift, rosselhozbank, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, karadeniz tahıl koridoru, tahıl anlaşması, batılı ülkeler
türkiye, rusya, ab, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, soçi, swift, rosselhozbank, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, karadeniz tahıl koridoru, tahıl anlaşması, batılı ülkeler
'Türkiye, Rus bankasının SWIFT'e katılımı için Batı'yla görüştü': 'Güvenilir garantiler gerekli'
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Türkiye'nin Rus tarım ürünlerinin ihracatı alanında hizmet veren Rosselhozbank'ın SWIFT sistemine yeniden dahil edilmesi için Batı'yla müzakereler yaptığı ve Moskova'ya güvenilir garantiler verilmesini istediği belirtildi.
Sputnik'e demeç veren tahıl anlaşmasının uzatılmasıyla ilgili müzakerelere katılan Türk heyeti temsilcisi, Ankara'nın Batı'yla müzakereler yaparak Rosselhozbank'ın SWIFT sistemine yeniden dahil edilmesi için çaba gösterdiğini anlattı.
Türkiye'nin AB'yle bu konuda görüşme yaptığını doğrulayan temsilci, Türk tarafının Rusya'ya güvenilir garantiler verilmesi halinde tahıl anlaşmasının uzatılabileceğini açıkladığını söyledi.
Türk temsilci, "Tutumumuzu Batılı ortaklarımıza açıkladık. Rus meslektaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde, bakış açılarımızın örtüştüğünü gördük. Rus tarafı da, kesin ve güvenilir garantilere ihtiyaç duyduklarının altını çizdi" dedi.
'Rusya olmadan tahıl anlaşmasının alternatifleri güvenli değil'
Rusya'nın katılımı olmadan mevcut tahıl koridoruna alternatif güzergahların riskli ve çok daha masraflı olacağını söyleyen temsilci, Batı'yla müzakerelerde bu anlayışın mevcut olduğunun hissedildiğini kaydetti.
'Putin-Erdoğan görüşmesi tahıl anlaşması için kritik öneme sahip'
Türk heyetindeki temsilci, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Soçi'de yapacağı görüşmenin küresel piyasalarda tahıl fiyatlarının artma riski açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.
Görüşmede tahıl konusunda gelecekte atılacak adımların açıklığa kavuşacağını belirten temsilci, "Bildiğiniz gibi, küresel piyasalarda tahıl fiyatlarının artma riski mevcut. Bu nedenle tüm detaylar, açıklamalar, mutabakatlar çok önemli. Olumlu sonuç çıkacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.