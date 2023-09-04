https://sputniknews.com.tr/20230904/putin-ve-erdogan-socide-bir-araya-geliyor-tahil-anlasmasinin-gelecegi-belli-olacak-1075160080.html

Putin ve Erdoğan, Soçi'de bir araya geliyor: Tahıl anlaşmasının geleceği belli olacak

Putin ve Erdoğan, Soçi'de bir araya geliyor: Tahıl anlaşmasının geleceği belli olacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Soçi'de bir görüşme gerçekleştirecek. 04.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-04T09:48+0300

2023-09-04T09:48+0300

2023-09-04T09:48+0300

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ukrayna

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

putin-erdogan görüşme

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İki liderin 2023'teki ilk yüz yüze görüşmesinde en önemli gündem maddesi, Batı'nın Rusya'ya verdiği vaatleri yerine getirmemesi nedeniyle 18 Temmuz'da Moskova tarafından askıya alınan tahıl anlaşması olacak.Özellikle ABD ve tahıl anlaşmasından en çok faydalanan AB ülkelerinin yeniden uzatılmasını talep ettiği tahıl anlaşmasının geleceğinin Soçi'de Putin ve Erdoğan'ın yapacağı görüşmeyle tayin edilebileceği değerlendiriliyor.Türkiye ve Rusya liderlerinin tahıl anlaşmasına mevcut haliyle devam edilmesi ya da Moskova'nın önerdiği, Katar'ın mali desteğiyle 1 milyon Rus tahılının Türkiye'de işlenip ihtiyacı olan Afrika ülkelerine gönderilmesini öngören yeni projenin hayata geçirilmesi yönünde bir karar alması bekleniyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, yeni projenin mevcut tahıl anlaşmasının en uygun alternatifi olarak görüldüğünü vurgulamıştı.Ekim 2022'den sonra ilk yüz yüze görüşmePutin ile Erdoğan, en son Ekim 2022'de Astana'da düzenlenen Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi'nde bir araya geldi. Liderler, bu görüşmede Türkiye'de doğalgaz transfer merkezi kurulması konusunda anlaşma sağlayarak AB'nin yaptırımları ışığında bölgedeki birçok ülkenin enerji güvenliğini ilgilendiren önemli bir karara imza attı.Rusya ve Türkiye liderleri, 2023 yılında şimdiye dek 9 telefon görüşmesi gerçekleştirirken son görüşme 2 Ağustos'ta yapıldı. İki lider, 2022 yılında ilki 5 Ağustos'ta olmak üzere 4 yüz yüz görüşme gerçekleştirmişti.Nisanda Akkuyu NGS'ye ilk parti nükleer yakıt teslim edildiPutin ve Erdoğan, 27 Nisan'da Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde düzenlenen ilk parti nükleer yakıt teslim etme törenine video konferans yöntemiyle katıldı. Rusya'dan getirilen nükleer yakıtla birlikte Türkiye 'nükleer kulüp' üyesi oldu. İkilinin bugünkü görüşmede Akkuyu NGS'nin durumunu da masaya yatırması bekleniyor.İkili ticaret hacmi 2022'de rekor seviyeye ulaştıRusya ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler, 2022 yılında önemli bir aşama kaydetti.Geçen yıl ikili ticaret hacmi, yaklaşık yüzde 86 artarak 62.4 milyar dolara ulaştı. Bu, iki ülke arasında bir yıl içinde kaydedilen en yüksek ticaret hacmi olarak kayıtlara geçti.Ukrayna ve Suriye'deki durum da ele alınacakPutin ve Erdoğan, tahıl anlaşması gibi tüm dünyayı ilgilendiren konu ile Rusya-Türkiye ilişkilerindeki vektörlerin yanı sıra Ukrayna ve Suriye krizlerinde gelinen noktayı da değerlendirerek çözüm arayışlarını sürdürecek.Erdoğan'ın Putin'e Ukrayna'da çözüm için bir kez daha arabuluculuk önerisi sunması beklenirken başta Suriye ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle ilgili süreç, Suriye topraklarındaki durum da görüşmede önemli bir yer tutacak.

https://sputniknews.com.tr/20230902/prof-dr-unal-erdogan-putin-gorusmesinin-oncelikli-basligi-tahil-koridoru-1075129758.html

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