https://sputniknews.com.tr/20230902/prof-dr-unal-erdogan-putin-gorusmesinin-oncelikli-basligi-tahil-koridoru-1075129758.html

Prof. Dr. Ünal: Erdoğan-Putin görüşmesinin öncelikli başlığı tahıl koridoru

Prof. Dr. Ünal: Erdoğan-Putin görüşmesinin öncelikli başlığı tahıl koridoru

Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Hasan Ünal yaklaşık bir yıllık bir aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında... 02.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-02T14:37+0300

2023-09-02T14:37+0300

2023-09-02T14:37+0300

görüş

hasan ünal

vladimir putin

tahıl

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karadeniz tahıl koridoru

tahıl ihracatı

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görüşme

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaklaşık bir yıllık aranın ardından yüz yüze gelecek. Türkiye'deki seçim süreci öncesinde görüşen iki lider Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ardından ilk defa görüşme gerçekleştirecek.İki lider son olarak geçtiğimiz yıl Ekim ayında Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı’nın (CICA) 6. Zirvesi’nde bir araya gelmişti. Bu görüşme sırasında Rusya Devlet Başkanı Putin Türkiye’de gaz merkezi kurulması önerisini gündeme getirmişti.Bu süreçten sonra iki lider yüz yüze gelmeseler de bölgesel konulara ilişkin olarak sık sık telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan ile Putin arasındaki son telefon görüşmesi 2 Ağustos tarihinde gerçekleşti.Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada “Eylül ayı içerisinde Hindistan’da G-20 toplantısı, ABD’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var. Bu yoğunluk içerisinde fırsat bulursak Sayın Putin ile yüz yüze bir araya gelip konuşacağız” ifadelerini kullanmıştı.İki liderin görüşmesinde bölgesel konuların yanı sıra tüm dünyayı yakından ilgilendiren tahıl koridoru anlaşmasına yeniden dönüş başlığının gündeme gelmesi bekleniyor.‘Türkiye- Rusya ilişkilerinden gerileme yok’Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Hasan Ünal yaklaşık bir yıllık bir aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında gerçekleşecek görüşmeyi Sputnik’e şöyle değerlendirdi:‘Ana konu tahıl koridoru’Prof Dr Ünal görüşmedeki en önemli başlığın tahıl koridoru olduğunu belirterek “Bu görüşmenin ana konuları şu anda en çok üzerinde çalışılan tahıl koridoru meselesi olacak. Bu anlaşmanın süresinin dolması ve Rusya’nın resmi olarak bu anlaşmadan çekildiğini açıklaması ile yeni bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bu düzenlemenin Ukrayna’nın istediği gibi olması mümkün ve mantıklı değil. Ukrayna’nın tahılı Ukrayna’nın kara sularından, Romanya’nın karasularına, oradan Bulgaristan karasularına ve oradan da boğazlara inerek gelsin gitsin böyle bir düzenleme olmaz. Bu çok tehlikeli olur. Çünkü bu gemilerin geriye dönüşlerinde silah götürülüp götürmeyeceklerinin kontrol edilmesi lazım. Bu nedenle Rusya bunları vurabilir. Bir anlaşma olmadığı için bunların hepsinin aranması söz konusu olamaz. Ayrıca Rusya, bu tahıl anlaşmasından çekilirken başta Odesa olmak üzere Ukrayna limanlarını bombaladı. Eğer bir anlaşma olmaz ise bu limanlardan düzenli olarak yükleme boşaltma yapılamaz. Bu çerçeveden bakınca Ukrayna’nın teklifi mantıklı değil. Rusya ise şöyle bir şey diyor. Geçen yıl Putin’in bir teklifi vardı. Türkiye’yi enerji merkezi yapalım, bir de tahıl merkezi de yapalım diye. Bence şimdi oraya doğru bir gidişat var" dedi ve ekledi:'Rusya’dan gelecek tahıl Türkiye’de işlenerek satılabilir'‘Ermenistan- Azerbaycan ilişkileri gündeme gelebilir’İki liderin konuşacağı başlıklar arasında bölgesel gelişmelerinde olabileceğini belirten Ünal “Enerji üssü olması konusu da önemli. Ayrıca Türkiye ile Rusya arasından geniş çaplı ticaret, ekonomik ilişkiler, nükleer santral gibi pek çok konu var. Bunlar ilaveten konuşulacak konulara arasında Azerbaycan Ermenistan itilafı olduğunu düşünüyorum. Rusya Ermenistan üzerinde ciddi bir etkiye sahip. Bir an önce Karabağ Han kentindeki Ermeni aşırıcıların iki ülke arasındaki geniş çaplı bir uzlaşıyı engelleme girişimlerine son vermesi lazım. Karabağ’ın Han kentinin Azerbaycan egemenliği altına alınması lazım ve bunun iki ülke arasında bir anlaşma ile tescil edilmesine ihtiyaç var. Türkiye bu konuda Ermenistan’a baya yardım ve destek sağlıyor. Daha fazlasını da bu anlaşma çerçevesinde yapabilir” yorumunu yaptı.‘Suriye başlığı ele alınacak’İki liderin görüşmesinde ele alınacak önemli başlıkların arasında Suriye konusunun da olacağını belirten Prof. Dr. Ünal “Bir başka konu ise Suriye itilafı. Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme çok ihtiyaç var. Suriye’nin ikna edilmesi, ülkedeki sığınmacıların geri gönderilmesi aynı zamanda teröre karşı ortak mücadele edilebilmesi için Adana Mutabakatı'nın güncellenmesi gibi konuların hepsi iki liderin gündeminde olacak diye düşünüyorum. Zaten şu anda da bu konular muhtemelen büyük ölçüde son haline getiriliyordur. Bunların dışında Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin çok kutupluluğun ruhuna uygun olarak bir kez daha tanımlanacağını göreceğiz” dedi.

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