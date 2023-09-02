Eski İngiliz askeri istihbarat subayı Frank Ledwidge, Guardian gazetesindeki yazısında Batı'nın Ukrayna'yla ilgili barışçıl çözüm planı hazırlaması, bunu Kiev'in taleplerinden farklı olsa bile yapması gerektiğini ifade etti.



Rusya'ya karşı askeri başarı elde edilememesi ve ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri nedeniyle Batı'nın ulaşılabilir bir çözüm etrafında birleşmesi gerektiğini söyleyen Ledwidge, "Bu, Ukrayna'nın istediği şey olmak zorunda değil" dedi.



NATO ülkelerinin böyle bir süreci başlattığını kaydeden Ledwidge, "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Özel Kalem Müdürü Stian Jenssen, kısa süre önce Batılı diplomatların 'Ukrayna toprakları karşılığında NATO üyeliği' ihtimalini gözden geçirmeye başlamalarını önerdi" bilgisini paylaştı.



İngiliz uzman, nükleer gerilim riski nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden yönetiminde Kırım'ın geri alınması konusunda Kiev'e yardım etmek isteyenlerin sayısının az olduğunu da vurguladı.