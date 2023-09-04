https://sputniknews.com.tr/20230904/tuik-agustos-ayi-enflasyon-verilerini-acikladi-1075160399.html

TÜİK ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı

TÜİK ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. TÜFE ağustos ayında, yüzde 9.09 arttı. Enflasyon... 04.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-04T09:59+0300

2023-09-04T09:59+0300

2023-09-04T10:42+0300

ekonomi

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

enflasyon

ağustos

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Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 9.09 artarken yıllık bazda yüzde 58.94 oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 24.97 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 89.31 ile lokanta ve oteller oldu.En yüksek ulaştırma, en az artış eğitimdeAna harcama grupları itibarıyla 2023 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 3,11 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2023 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 16.61 ile ulaştırma oldu.İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 9.32, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 47.21, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63.52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57.77 olarak gerçekleşti.Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 138'inde artış, birinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlıkta değişim olmadı.Mehmet Şimşek değerlendirdiHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından ağustos ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Şimşek, "Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız. Sonuçta sabretmemize deyecek. Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız" dedi.ENAG'ın verileriENAG verilerine göre, ağustos ayında tüketici enflasyonu yüzde 8.59 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 128.05 seviyesine çıktı.

https://sputniknews.com.tr/20230904/enag-agustos-ayi-enflasyon-rakamlarini-acikladi-1075159494.html

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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), enflasyon, ağustos