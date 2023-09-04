https://sputniknews.com.tr/20230904/enag-agustos-ayi-enflasyon-rakamlarini-acikladi-1075159494.html
ENAG ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
ENAG ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini paylaştı. Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ağustos ayında yüzde 8.59 arttı... 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T09:15+0300
2023-09-04T09:15+0300
2023-09-04T09:38+0300
ekonomi
enflasyon
enagrup
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
ağustos
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Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu duyurdu.ENAG verilerine göre, aylık enflasyon yüzde 8.59; yıllık enflasyon ise yüzde 128.05 olarak gerçekleşti.2023 yılı, ocak-ağustos dönemi enflasyon oranı ise yüzde 83,96 oldu.ENAG verilerine göre temmuzda aylık enflasyon yüzde 13.18, yıllık enflasyon ise yüzde 122.88 olarak kaydedilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230901/istanbulda-agustos-enflasyonu-belli-oldu-1075104624.html
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enflasyon ağustos 2023, enflasyon ağustos açıklandı mı, enflasyon ağustos 2023 enag, enag enflasyon rakamları
enflasyon ağustos 2023, enflasyon ağustos açıklandı mı, enflasyon ağustos 2023 enag, enag enflasyon rakamları
ENAG ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
09:15 04.09.2023 (güncellendi: 09:38 04.09.2023) Abone ol
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini paylaştı. Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ağustos ayında yüzde 8.59 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 128.05 olarak kaydedildi.
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu duyurdu.
ENAG verilerine göre, aylık enflasyon yüzde 8.59; yıllık enflasyon ise yüzde 128.05 olarak gerçekleşti.
2023 yılı, ocak-ağustos dönemi enflasyon oranı ise yüzde 83,96 oldu.
ENAG verilerine göre temmuzda aylık enflasyon yüzde 13.18, yıllık enflasyon ise yüzde 122.88 olarak kaydedilmişti.