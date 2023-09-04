https://sputniknews.com.tr/20230904/enag-agustos-ayi-enflasyon-rakamlarini-acikladi-1075159494.html

ENAG ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

ENAG ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini paylaştı. Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ağustos ayında yüzde 8.59 arttı... 04.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-04T09:15+0300

2023-09-04T09:15+0300

2023-09-04T09:38+0300

ekonomi

enflasyon

enagrup

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

ağustos

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Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu duyurdu.ENAG verilerine göre, aylık enflasyon yüzde 8.59; yıllık enflasyon ise yüzde 128.05 olarak gerçekleşti.2023 yılı, ocak-ağustos dönemi enflasyon oranı ise yüzde 83,96 oldu.ENAG verilerine göre temmuzda aylık enflasyon yüzde 13.18, yıllık enflasyon ise yüzde 122.88 olarak kaydedilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230901/istanbulda-agustos-enflasyonu-belli-oldu-1075104624.html

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