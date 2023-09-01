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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20230901/istanbulda-agustos-enflasyonu-belli-oldu-1075104624.html
İstanbul'da ağustos enflasyonu belli oldu
İstanbul'da ağustos enflasyonu belli oldu
İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre ağustos ayında perakende fiyatlar önceki aya göre yüzde 8,8 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 74'ü aştı. 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T12:30+0300
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ekonomi
enflasyon
istanbul
istanbul ticaret odası (ito)
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İstanbul'da ağustos ayı enflasyon rakamları belli oldu.İTO verilerine göre, ağustosta perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 8,8 artış gösterdi. Yıllık bazda artış yüzde 74,17 oldu.Toptan fiyatlar ise önceki aya göre yüzde 6,65 arttı.Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını 4 Eylül Pazartesi saat 10.00'da açıklayacak.
https://sputniknews.com.tr/20230828/merkez-bankasi-baskani-erkandan-enflasyon-mesaji-1074981319.html
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enflasyon, istanbul, istanbul ticaret odası (ito)
enflasyon, istanbul, istanbul ticaret odası (ito)

İstanbul'da ağustos enflasyonu belli oldu

12:30 01.09.2023
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Market - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2023
© AA
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre ağustos ayında perakende fiyatlar önceki aya göre yüzde 8,8 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 74'ü aştı.
İstanbul'da ağustos ayı enflasyon rakamları belli oldu.

İTO verilerine göre, ağustosta perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 8,8 artış gösterdi. Yıllık bazda artış yüzde 74,17 oldu.
Toptan fiyatlar ise önceki aya göre yüzde 6,65 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını 4 Eylül Pazartesi saat 10.00'da açıklayacak.
Hafize Gaye Erkan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2023
EKONOMİ
Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan enflasyon mesajı: Kararlıyız
28 Ağustos, 09:08
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