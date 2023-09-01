https://sputniknews.com.tr/20230901/istanbulda-agustos-enflasyonu-belli-oldu-1075104624.html

İstanbul'da ağustos enflasyonu belli oldu

İstanbul'da ağustos enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre ağustos ayında perakende fiyatlar önceki aya göre yüzde 8,8 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 74'ü aştı. 01.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-01T12:30+0300

2023-09-01T12:30+0300

2023-09-01T12:30+0300

ekonomi

enflasyon

istanbul

istanbul ticaret odası (ito)

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İstanbul'da ağustos ayı enflasyon rakamları belli oldu.İTO verilerine göre, ağustosta perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 8,8 artış gösterdi. Yıllık bazda artış yüzde 74,17 oldu.Toptan fiyatlar ise önceki aya göre yüzde 6,65 arttı.Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını 4 Eylül Pazartesi saat 10.00'da açıklayacak.

https://sputniknews.com.tr/20230828/merkez-bankasi-baskani-erkandan-enflasyon-mesaji-1074981319.html

istanbul

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enflasyon, istanbul, istanbul ticaret odası (ito)