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Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan enflasyon mesajı: Kararlıyız
Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan enflasyon mesajı: Kararlıyız
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, "2024'te dezenflasyonun sürdürülebilir şekilde başlamasını sağlayacak zemini oluşturmak... 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T09:08+0300
2023-08-28T09:16+0300
ekonomi
hafize gaye erkan
merkez bankası
para politikası kurulu
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TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, kuyumculuk sektörü temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulundu. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Çelik ve TCMB Başkanı Erkan, toplantıda sektör temsilcilerinin sorunlarını dinledi.Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Çelik ve TCMB Başkanı Erkan, toplantıda sektör temsilcilerinin sorunlarını dinledi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, hükümet olarak makro dengeleri tesis etmekle işe başladıklarını ve önlemlerin reel sektör üzerindeki yan etkilerini titizlikle takip edip gerekli önlemleri alarak ilgili sektörlerin ihracattaki rekabetçi güçlerini geliştirmek istediklerini kaydetti.TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan da "2024 yılında dezenflasyonun sürdürülebilir şekilde başlamasını sağlayacak zemini oluşturmak için Enflasyon Raporu toplantımızda kamuoyuyla paylaştığımız yol haritamızı kademeli ve kararlı adımlarla uygulamaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.Kademeli ve kararlı parasal sıkılaştırma mesajları yer almıştıTCMB Para Politikası Kurulu (PPK), Hafize Gaye Erkan'ın TCMB Başkanlığı'na atanmasının ardından 3 toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8,5'ten yüzde 25'e yükseltti. PPK karar metinlerinde, kademeli ve kararlı parasal sıkılaştırma mesajları yer alırken, TCMB Başkanı Erkan, 27 Temmuz'daki Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda, "Güçlü bir parasal sıkılaştırma sürecini haziran ayında başlattık. Bu sürecin kademeli, dengeli ve istikrarlı olacağını vurguladık" ifadesini kullanmıştı.Para Politikası Kurulu'nun 20 Temmuz 2023 ve 24 Ağustos 2023 tarihli kararında, makro finansal istikrarı güçlendirecek ve piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak sadeleşme sürecinin kademeli olarak devam edeceği belirtilerek, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları alındığı kaydedildi.
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hafize gaye erkan, merkez bankası, para politikası kurulu
hafize gaye erkan, merkez bankası, para politikası kurulu

Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan enflasyon mesajı: Kararlıyız

09:08 28.08.2023 (güncellendi: 09:16 28.08.2023)
© AA / Emin SansarHafize Gaye Erkan
Hafize Gaye Erkan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2023
© AA / Emin Sansar
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, "2024'te dezenflasyonun sürdürülebilir şekilde başlamasını sağlayacak zemini oluşturmak için Enflasyon Raporu toplantımızda kamuoyuyla paylaştığımız yol haritamızı kademeli ve kararlı adımlarla uygulamaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, kuyumculuk sektörü temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulundu. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Çelik ve TCMB Başkanı Erkan, toplantıda sektör temsilcilerinin sorunlarını dinledi.
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Çelik ve TCMB Başkanı Erkan, toplantıda sektör temsilcilerinin sorunlarını dinledi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, hükümet olarak makro dengeleri tesis etmekle işe başladıklarını ve önlemlerin reel sektör üzerindeki yan etkilerini titizlikle takip edip gerekli önlemleri alarak ilgili sektörlerin ihracattaki rekabetçi güçlerini geliştirmek istediklerini kaydetti.
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan da "2024 yılında dezenflasyonun sürdürülebilir şekilde başlamasını sağlayacak zemini oluşturmak için Enflasyon Raporu toplantımızda kamuoyuyla paylaştığımız yol haritamızı kademeli ve kararlı adımlarla uygulamaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Kademeli ve kararlı parasal sıkılaştırma mesajları yer almıştı

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), Hafize Gaye Erkan'ın TCMB Başkanlığı'na atanmasının ardından 3 toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8,5'ten yüzde 25'e yükseltti. PPK karar metinlerinde, kademeli ve kararlı parasal sıkılaştırma mesajları yer alırken, TCMB Başkanı Erkan, 27 Temmuz'daki Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda, "Güçlü bir parasal sıkılaştırma sürecini haziran ayında başlattık. Bu sürecin kademeli, dengeli ve istikrarlı olacağını vurguladık" ifadesini kullanmıştı.
Para Politikası Kurulu'nun 20 Temmuz 2023 ve 24 Ağustos 2023 tarihli kararında, makro finansal istikrarı güçlendirecek ve piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak sadeleşme sürecinin kademeli olarak devam edeceği belirtilerek, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları alındığı kaydedildi.
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