Rusya'dan Kırım'a yönelik saldırı girişimine engel: Karadeniz'de ABD yapımı 4 hücum botu imha edildi

Türkiye
Memur, emekli maaşı ve kira artış oranı belli oldu
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
SESLİ HABER
Ukraynalı askerden itiraf: Sivilleri soyup öldürdük
10:00
2 dk
SESLİ HABER
Elon Musk duyurdu: Soros insanlıktan nefret ediyor, dava açıyorum
11:00
2 dk
SESLİ HABER
G7 ve BRCIS arasındaki farkı tek cümle ile anlattı
12:00
1 dk
SESLİ HABER
BRICS Zirvesi’nden çıkan sonuç dünyanın gündemine oturdu
13:00
6 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya’dan uranyum alımını 2 katın üstüne çıkardı
14:00
3 dk
UNUTULMAZ RUS YAZAR
Tolstoy ile 17 yıl boyunca kavgalıydı
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Rekor sayıda NATO keşif uçağı görüldü
16:00
2 dk
SESLİ HABER
BRICS Ülkeleri Özel Eğitim Kuruluşları Birliği kuruluyor
16:31
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı militanlar 23 silah arkadaşını infaz etti
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Norveç, Rusya’da otlayıp geri gelen geyikleri vuruyor
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Duma Başkanı Volodin: Rusya, Avrupa’nın en büyük ekonomisi oldu
19:00
1 dk
SESLİ HABER
BRICS’e Güney Amerika’dan bir katılımcı daha
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Alman basını yazdı: Kuzey Akım davasında Ukrayna'yı gösteren şaşırtıcı sayıda iz bulundu
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi: Dünyanın en büyük 9 petrol üreticisi ülkenin altısının BRICS üyesi
22:00
1 dk
SESLİ HABER
Kırım’dan suya bırakılan mektup İstanbul’da bulundu
23:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230904/rusyadan-kirima-yonelik-saldiri-girisimine-engel-karadenizde-abd-yapimi-4-hucum-botu-imha-edildi-1075161330.html
Rusya'dan Kırım'a yönelik saldırı girişimine engel: Karadeniz'de ABD yapımı 4 hücum botu imha edildi
Rusya'dan Kırım'a yönelik saldırı girişimine engel: Karadeniz'de ABD yapımı 4 hücum botu imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Karadeniz'de Kırım'a doğru ilerleyen Ukrayna'ya ait 4 hücum botunun imha edildiğini duyurdu. 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T10:12+0300
2023-09-04T10:34+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
karadeniz
bot
askeri
abd
rusya savunma bakanlığı
kırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/12/1073647594_0:0:3635:2046_1920x0_80_0_0_97e97e2a7b823c5b50b39e6580858fd9.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Ukrayna ordusu, gece saatlerinde Kırım'a yönelik yeni bir saldırı girişiminde bulundu.Kırım kıyısındaki Tarhankut iskelesine doğru ilerleyen, Ukraynalı çıkarma gruplarının bulunduğu ABD yapımı 4 Willard Sea Force hücum botu, Karadeniz havzasının kuzeybatısında Rusya Karadeniz Filosu'nun uçakları tarafından vuruldu.Karadeniz ve Kursk Bölgesi semalarında 2 İHA imha edildiAyrıca Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Karadeniz ve Kursk Bölgesi semalarında ilerleyen Ukrayna'ya ait 2 İHA'nın imha edildiğini de duyurdu.Bakanlık, saldırı girişimi için gönderilen İHA'ların Karadeniz semalarında Kırım'a yakın bir noktada ve Kursk Bölgesi üzerinde hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230903/zelenskiy-ukrayna-savunma-bakani-reznikovun-istifa-ettigini-duyurdu-1075152941.html
ukrayna
rusya
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/12/1073647594_520:0:3251:2048_1920x0_80_0_0_48ec740b01a04ac41bd7814ffe3a7c0a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, karadeniz, bot, askeri, abd, rusya savunma bakanlığı, kırım
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, karadeniz, bot, askeri, abd, rusya savunma bakanlığı, kırım

Rusya'dan Kırım'a yönelik saldırı girişimine engel: Karadeniz'de ABD yapımı 4 hücum botu imha edildi

10:12 04.09.2023 (güncellendi: 10:34 04.09.2023)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Multimedya arşivine gidinKırım Köprüsü
Kırım Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Karadeniz'de Kırım'a doğru ilerleyen Ukrayna'ya ait 4 hücum botunun imha edildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Ukrayna ordusu, gece saatlerinde Kırım'a yönelik yeni bir saldırı girişiminde bulundu.

Kırım kıyısındaki Tarhankut iskelesine doğru ilerleyen, Ukraynalı çıkarma gruplarının bulunduğu ABD yapımı 4 Willard Sea Force hücum botu, Karadeniz havzasının kuzeybatısında Rusya Karadeniz Filosu'nun uçakları tarafından vuruldu.

Karadeniz ve Kursk Bölgesi semalarında 2 İHA imha edildi

Ayrıca Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Karadeniz ve Kursk Bölgesi semalarında ilerleyen Ukrayna'ya ait 2 İHA'nın imha edildiğini de duyurdu.

Bakanlık, saldırı girişimi için gönderilen İHA'ların Karadeniz semalarında Kırım'a yakın bir noktada ve Kursk Bölgesi üzerinde hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2023
Ukrayna krizi
Zelenskiy, Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov'u Savunma Bakanı olarak atama kararı aldı
Dün, 22:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала