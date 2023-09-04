https://sputniknews.com.tr/20230904/rusyadan-kirima-yonelik-saldiri-girisimine-engel-karadenizde-abd-yapimi-4-hucum-botu-imha-edildi-1075161330.html
Rusya'dan Kırım'a yönelik saldırı girişimine engel: Karadeniz'de ABD yapımı 4 hücum botu imha edildi
Rusya'dan Kırım'a yönelik saldırı girişimine engel: Karadeniz'de ABD yapımı 4 hücum botu imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Karadeniz'de Kırım'a doğru ilerleyen Ukrayna'ya ait 4 hücum botunun imha edildiğini duyurdu. 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T10:12+0300
2023-09-04T10:12+0300
2023-09-04T10:34+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Ukrayna ordusu, gece saatlerinde Kırım'a yönelik yeni bir saldırı girişiminde bulundu.Kırım kıyısındaki Tarhankut iskelesine doğru ilerleyen, Ukraynalı çıkarma gruplarının bulunduğu ABD yapımı 4 Willard Sea Force hücum botu, Karadeniz havzasının kuzeybatısında Rusya Karadeniz Filosu'nun uçakları tarafından vuruldu.Karadeniz ve Kursk Bölgesi semalarında 2 İHA imha edildiAyrıca Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Karadeniz ve Kursk Bölgesi semalarında ilerleyen Ukrayna'ya ait 2 İHA'nın imha edildiğini de duyurdu.Bakanlık, saldırı girişimi için gönderilen İHA'ların Karadeniz semalarında Kırım'a yakın bir noktada ve Kursk Bölgesi üzerinde hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230903/zelenskiy-ukrayna-savunma-bakani-reznikovun-istifa-ettigini-duyurdu-1075152941.html
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, karadeniz, bot, askeri, abd, rusya savunma bakanlığı, kırım
Rusya'dan Kırım'a yönelik saldırı girişimine engel: Karadeniz'de ABD yapımı 4 hücum botu imha edildi
10:12 04.09.2023 (güncellendi: 10:34 04.09.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Karadeniz'de Kırım'a doğru ilerleyen Ukrayna'ya ait 4 hücum botunun imha edildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Ukrayna ordusu, gece saatlerinde Kırım'a yönelik yeni bir saldırı girişiminde bulundu.
Kırım kıyısındaki Tarhankut iskelesine doğru ilerleyen, Ukraynalı çıkarma gruplarının bulunduğu ABD yapımı 4 Willard Sea Force hücum botu, Karadeniz havzasının kuzeybatısında Rusya Karadeniz Filosu'nun uçakları tarafından vuruldu.
Karadeniz ve Kursk Bölgesi semalarında 2 İHA imha edildi
Ayrıca Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Karadeniz ve Kursk Bölgesi semalarında ilerleyen Ukrayna'ya ait 2 İHA'nın imha edildiğini de duyurdu.
Bakanlık, saldırı girişimi için gönderilen İHA'ların Karadeniz semalarında Kırım'a yakın bir noktada ve Kursk Bölgesi üzerinde hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.