https://sputniknews.com.tr/20230904/rusyadan-kirima-yonelik-saldiri-girisimine-engel-karadenizde-abd-yapimi-4-hucum-botu-imha-edildi-1075161330.html

Rusya'dan Kırım'a yönelik saldırı girişimine engel: Karadeniz'de ABD yapımı 4 hücum botu imha edildi

Rusya'dan Kırım'a yönelik saldırı girişimine engel: Karadeniz'de ABD yapımı 4 hücum botu imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Karadeniz'de Kırım'a doğru ilerleyen Ukrayna'ya ait 4 hücum botunun imha edildiğini duyurdu. 04.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-04T10:12+0300

2023-09-04T10:12+0300

2023-09-04T10:34+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Ukrayna ordusu, gece saatlerinde Kırım'a yönelik yeni bir saldırı girişiminde bulundu.Kırım kıyısındaki Tarhankut iskelesine doğru ilerleyen, Ukraynalı çıkarma gruplarının bulunduğu ABD yapımı 4 Willard Sea Force hücum botu, Karadeniz havzasının kuzeybatısında Rusya Karadeniz Filosu'nun uçakları tarafından vuruldu.Karadeniz ve Kursk Bölgesi semalarında 2 İHA imha edildiAyrıca Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Karadeniz ve Kursk Bölgesi semalarında ilerleyen Ukrayna'ya ait 2 İHA'nın imha edildiğini de duyurdu.Bakanlık, saldırı girişimi için gönderilen İHA'ların Karadeniz semalarında Kırım'a yakın bir noktada ve Kursk Bölgesi üzerinde hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230903/zelenskiy-ukrayna-savunma-bakani-reznikovun-istifa-ettigini-duyurdu-1075152941.html

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