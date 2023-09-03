https://sputniknews.com.tr/20230903/zelenskiy-ukrayna-savunma-bakani-reznikovun-istifa-ettigini-duyurdu-1075152941.html
Zelenskiy, Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov'u Savunma Bakanı olarak atama kararı aldı
Zelenskiy, Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov'u Savunma Bakanı olarak atama kararı aldı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Savunma Bakanı Aleksey Reznikov'un görevinden ayrıldığını, Reznikov’un yerine Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu Başkanı... 03.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-03T22:52+0300
2023-09-03T22:52+0300
2023-09-04T00:04+0300
vladimir zelenskiy
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
aleksey reznikov
aleksey reznikov
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov'un görevden ayrıldığını duyurdu.Zelenskiy, telegram üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Reznikov, 19 Ağustos'ta, şişirilmiş askeri yemek masrafları konusundaki anlaşmazlık nedeniyle görevden ayrılmaya hazır olduğunu söylemişti. Zelenskiy'in de yolsuzluk iddialarıyla eleştirilerin odağında olan Reznikov'u değiştirmeyi düşündüğü bildirilmişti.
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vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, aleksey reznikov, aleksey reznikov
vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, aleksey reznikov, aleksey reznikov
Zelenskiy, Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov'u Savunma Bakanı olarak atama kararı aldı
22:52 03.09.2023 (güncellendi: 00:04 04.09.2023) Abone ol
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Savunma Bakanı Aleksey Reznikov'un görevinden ayrıldığını, Reznikov’un yerine Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu Başkanı Rüstem Umerov’un getirileceğini açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov'un görevden ayrıldığını duyurdu.
Zelenskiy, telegram üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Aleksey Reznikov, 550 günden fazla süren büyük çaplı bir savaş yaşadı. (Savunma) Bakanlığının hem orduya hem de topluma yönelik yeni yaklaşımlara ve yeni etkileşim biçimlerine ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Şimdi bakanlığın başına Rüstem Umerov geçmelidir. Umerov’un ek bir tanıtıma ihtiyacı yok. Parlamentonun bu adaylığı desteklemesini bekliyorum.”
Reznikov, 19 Ağustos'ta, şişirilmiş askeri yemek masrafları konusundaki anlaşmazlık nedeniyle görevden ayrılmaya hazır olduğunu söylemişti. Zelenskiy'in de yolsuzluk iddialarıyla eleştirilerin odağında olan Reznikov'u değiştirmeyi düşündüğü bildirilmişti.