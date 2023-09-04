https://sputniknews.com.tr/20230904/rus-senator-kosacev-rusya-turkiye-isbirligi-degerli-ve-karsilikli-yarar-sagliyor-1075179398.html
Rus Senatör Kosaçev: Rusya-Türkiye işbirliği değerli ve karşılıklı yarar sağlıyor
Rus Senatör Kosaçev: Rusya-Türkiye işbirliği değerli ve karşılıklı yarar sağlıyor
Rus Senatör Kosaçev, Türkiye ve Rusya arasındaki diyalogun etkili olduğunu, iki ülke liderinin sorumluluk dolu yaklaşım sergilediklerini belirtti. 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T20:36+0300
2023-09-04T20:36+0300
2023-09-04T20:36+0300
dünya
konstantin koşaçev
rusya
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Telegram paylaşımında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Soçi’de gerçekleşen görüşmeyi değerlendirdi.Kosaçev, “Rusya-Türkiye zirvesinden genel izlenim, diyaloğun etkili olduğu, her iki ülke liderinin sadece karşılıklı değil, aynı zamanda genel çıkarlar açısından da sorumlu bir yaklaşım sergilediği yönünde” ifadesini kullandı.Dünyanın, tahıl anlaşmasıyla ilgili haberler beklediğini kaydeden Senatör, “Lakin Vladimir Putin, görüşmede her şeyden önce güvenlik, ekonomi, siyaset, kültür ve insani alanlardaki ikili işbirliğiyle ilgili konuların ele alındığını özellikle kaydetti. Rusya ile Türkiye arasındaki işbirliği değerli ve karşılıklı yarar sağlıyor ve bu sadece gıdayı değil, barışçıl nükleer enerjiden turizme kadar pek çok konuyu da kapsıyor. Ticaretteki artış yüzde 86. Üstelik bir NATO ülkesiyle. Bu, aslında bu yıl alınan etkileyici bir sonuç” diye anlattı.Rusya’nın, bir milyon ton tahılın indirimli fiyatla Türkiye’de işlenmek üzere tedarikini ve en yoksul ülkelere ücretsiz ulaşımı organize etmeyi teklif ettiğini anımsatan Kosaçev, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20230904/putin-ve-erdogan-socide-basin-toplantisi-duzenliyor-1075171417.html
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rusya türkiye işbirliği, rus türk ilişkileri, rus senatör koşaçev, putin erdoğan görüşmesi
rusya türkiye işbirliği, rus türk ilişkileri, rus senatör koşaçev, putin erdoğan görüşmesi
Rus Senatör Kosaçev: Rusya-Türkiye işbirliği değerli ve karşılıklı yarar sağlıyor
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Rus Senatör Kosaçev, Türkiye ve Rusya arasındaki diyalogun etkili olduğunu, iki ülke liderinin sorumluluk dolu yaklaşım sergilediklerini belirtti.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Telegram
paylaşımında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Soçi’de gerçekleşen görüşmeyi değerlendirdi.
Kosaçev, “Rusya-Türkiye zirvesinden genel izlenim, diyaloğun etkili olduğu, her iki ülke liderinin sadece karşılıklı değil, aynı zamanda genel çıkarlar açısından da sorumlu bir yaklaşım sergilediği yönünde” ifadesini kullandı.
Dünyanın, tahıl anlaşmasıyla ilgili haberler beklediğini kaydeden Senatör, “Lakin Vladimir Putin, görüşmede her şeyden önce güvenlik, ekonomi, siyaset, kültür ve insani alanlardaki ikili işbirliğiyle ilgili konuların ele alındığını özellikle kaydetti. Rusya ile Türkiye arasındaki işbirliği değerli ve karşılıklı yarar sağlıyor ve bu sadece gıdayı değil, barışçıl nükleer enerjiden turizme kadar pek çok konuyu da kapsıyor. Ticaretteki artış yüzde 86. Üstelik bir NATO ülkesiyle. Bu, aslında bu yıl alınan etkileyici bir sonuç” diye anlattı.
Rusya’nın, bir milyon ton tahılın indirimli fiyatla Türkiye’de işlenmek üzere tedarikini ve en yoksul ülkelere ücretsiz ulaşımı organize etmeyi teklif ettiğini anımsatan Kosaçev, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Katar’ın da bu yöndeki yardımını memnuniyetle karşılıyoruz. Ücretsiz tedarikin yapılacak altı Afrika ülkesiyle anlaşmalar yapılmak üzere. Yani çok şey yapılıyor, yeter ki engel olmasınlar. İşte bu noktada durum kötü. Batı, tahılın en fakir ülkelere gitmesini istemiyor, çünkü o zaman Ukrayna’yla ilgili Afrika ülkeleri üzerinde önemli bir propaganda ve baskı aracı kaybolacak.”