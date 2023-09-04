https://sputniknews.com.tr/20230904/rus-senator-kosacev-rusya-turkiye-isbirligi-degerli-ve-karsilikli-yarar-sagliyor-1075179398.html

Rus Senatör Kosaçev: Rusya-Türkiye işbirliği değerli ve karşılıklı yarar sağlıyor

Rus Senatör Kosaçev: Rusya-Türkiye işbirliği değerli ve karşılıklı yarar sağlıyor

Rus Senatör Kosaçev, Türkiye ve Rusya arasındaki diyalogun etkili olduğunu, iki ülke liderinin sorumluluk dolu yaklaşım sergilediklerini belirtti. 04.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-04T20:36+0300

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dünya

konstantin koşaçev

rusya

türkiye

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Telegram paylaşımında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Soçi’de gerçekleşen görüşmeyi değerlendirdi.Kosaçev, “Rusya-Türkiye zirvesinden genel izlenim, diyaloğun etkili olduğu, her iki ülke liderinin sadece karşılıklı değil, aynı zamanda genel çıkarlar açısından da sorumlu bir yaklaşım sergilediği yönünde” ifadesini kullandı.Dünyanın, tahıl anlaşmasıyla ilgili haberler beklediğini kaydeden Senatör, “Lakin Vladimir Putin, görüşmede her şeyden önce güvenlik, ekonomi, siyaset, kültür ve insani alanlardaki ikili işbirliğiyle ilgili konuların ele alındığını özellikle kaydetti. Rusya ile Türkiye arasındaki işbirliği değerli ve karşılıklı yarar sağlıyor ve bu sadece gıdayı değil, barışçıl nükleer enerjiden turizme kadar pek çok konuyu da kapsıyor. Ticaretteki artış yüzde 86. Üstelik bir NATO ülkesiyle. Bu, aslında bu yıl alınan etkileyici bir sonuç” diye anlattı.Rusya’nın, bir milyon ton tahılın indirimli fiyatla Türkiye’de işlenmek üzere tedarikini ve en yoksul ülkelere ücretsiz ulaşımı organize etmeyi teklif ettiğini anımsatan Kosaçev, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20230904/putin-ve-erdogan-socide-basin-toplantisi-duzenliyor-1075171417.html

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