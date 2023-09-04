https://sputniknews.com.tr/20230904/nijer-ordu-birlikleri-fransiz-askeri-ussune-dogru-yola-cikti-1075175830.html
‘Nijer ordu birlikleri, Fransız askeri üssüne doğru yola çıktı’
‘Nijer ordu birlikleri, Fransız askeri üssüne doğru yola çıktı’
Nijer ordu birliklerinin, Fransız askerlerini izlemek için Niamey'deki Fransız askeri üssüne gönderildiği belirtildi. 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T17:53+0300
2023-09-04T17:53+0300
2023-09-04T17:53+0300
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nijer
fransa
askeri üs
al jazeera
protesto
asker
asker çekme
geri çekme
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Al-Jazeera televizyonunun haberinde, “Nijer ordusunun takviye kuvvetleri, Fransız askerleri gözetleme emriyle Fransız askeri üssüne gönderildi” ifadesine yer verildi.Televizyona konuşan bir kaynak, Nijer’in Fransa ile savunma anlaşmalarını feshetmesine rağmen Fransız askerlerinin üste kalmayı taahhüt ettiğini söyledi.Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Monde gazetesine açıklamasında, Nijer’deki Fransız askerlerinin, Nijerli mevkidaşlarıyla işbirliğinin kesilmesi nedeniyle artık görevini yerine getiremediğini şikayet etmişti. Colonna, Nijer’deki Fransız elçisinin faaliyetine devam edebileceğini umduklarını belirtmişti.Fransa’nın Nijer’deki askeri üssü önünde günlerdir yoğun protesto gösterileri düzenleniyor. Protestocular, Fransız askerlerin ülkeden gitmesini talep ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230901/nijer-yonetimi-askeri-bolgelerde-bm-ve-stk-calismalarini-askiya-aldi-1075096684.html
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nijer, fransa, askeri üs, al jazeera, protesto, asker, asker çekme, geri çekme
nijer, fransa, askeri üs, al jazeera, protesto, asker, asker çekme, geri çekme
‘Nijer ordu birlikleri, Fransız askeri üssüne doğru yola çıktı’
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Nijer ordu birliklerinin, Fransız askerlerini izlemek için Niamey'deki Fransız askeri üssüne gönderildiği belirtildi.
Al-Jazeera televizyonunun haberinde, “Nijer ordusunun takviye kuvvetleri, Fransız askerleri gözetleme emriyle Fransız askeri üssüne gönderildi” ifadesine yer verildi.
Televizyona konuşan bir kaynak, Nijer’in Fransa ile savunma anlaşmalarını feshetmesine rağmen Fransız askerlerinin üste kalmayı taahhüt ettiğini söyledi.
Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Monde gazetesine açıklamasında, Nijer’deki Fransız askerlerinin, Nijerli mevkidaşlarıyla işbirliğinin kesilmesi nedeniyle artık görevini yerine getiremediğini şikayet etmişti. Colonna, Nijer’deki Fransız elçisinin faaliyetine devam edebileceğini umduklarını belirtmişti.
Fransa’nın Nijer’deki askeri üssü önünde günlerdir yoğun protesto gösterileri düzenleniyor. Protestocular, Fransız askerlerin ülkeden gitmesini talep ediyor.