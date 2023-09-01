https://sputniknews.com.tr/20230901/nijer-yonetimi-askeri-bolgelerde-bm-ve-stk-calismalarini-askiya-aldi-1075096684.html
Nijer yönetimi, askeri bölgelerde BM ve STK çalışmalarını askıya aldı
Nijer yönetimi, askeri bölgelerde BM ve STK çalışmalarını askıya aldı
Nijer hükümeti, uluslararası organizasyonların ve BM ajanslarının askeri operasyon bölgelerindeki çalışmalarının yasaklandığını duyurdu. 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T02:58+0300
2023-09-01T02:58+0300
2023-09-01T02:59+0300
dünya
batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas)
afrika
batı afrika
nijer
bm
bm
birleşmiş milletler (bm)
afp
filipinler silahlı kuvvetleri (afp)
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Nijer'de, askeri operasyonların yürütüldüğü bölgelerde Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşların ve uluslararası organizasyonların faaliyetlerinin yasaklandığı bildirildi.Fransız medyasında yer alan habere göre, söz konusu bildiri, İçişleri Bakanlığı tarafından radyo aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıldı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Ancak açıklama, bu kararnamenin ülkenin hangi bölgelerini kapsadığını belirtmedi.Ne olmuştu?Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı. Bunun üzerine birçok Batılı ülkesi ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), olanları kınamıştı. ECOWAS, Ağustos'un başlarında, Nijer'e olası bir askeri müdahale planını kabul etmişti.
batı afrika
nijer
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batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas), afrika, batı afrika, nijer, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), afp, filipinler silahlı kuvvetleri (afp)
batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas), afrika, batı afrika, nijer, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), afp, filipinler silahlı kuvvetleri (afp)
Nijer yönetimi, askeri bölgelerde BM ve STK çalışmalarını askıya aldı
02:58 01.09.2023 (güncellendi: 02:59 01.09.2023) Abone ol
Nijer hükümeti, uluslararası organizasyonların ve BM ajanslarının askeri operasyon bölgelerindeki çalışmalarının yasaklandığını duyurdu.
Nijer'de, askeri operasyonların yürütüldüğü bölgelerde Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşların ve uluslararası organizasyonların faaliyetlerinin yasaklandığı bildirildi.
Fransız medyasında yer alan habere göre, söz konusu bildiri, İçişleri Bakanlığı tarafından radyo aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Güncel güvenlik durumu ve Nijer silahlı kuvvetlerinin belirlediği görevlerin uygulanması nedeniyle, İçişleri Bakanlığı, Nijer'de bulunan uluslararası organizasyonlar, ulusal ve uluslararası STK'lar ve BM ajanslarının (askeri) operasyon bölgelerindeki faaliyetlerinin ve hareketlerinin geçici olarak durdurulduğunu bildirir."
Ancak açıklama, bu kararnamenin ülkenin hangi bölgelerini kapsadığını belirtmedi.
Ne olmuştu?
Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.
CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.
Bunun üzerine birçok Batılı ülkesi ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), olanları kınamıştı. ECOWAS, Ağustos'un başlarında, Nijer'e olası bir askeri müdahale planını kabul etmişti.