https://sputniknews.com.tr/20230901/nijer-yonetimi-askeri-bolgelerde-bm-ve-stk-calismalarini-askiya-aldi-1075096684.html

Nijer yönetimi, askeri bölgelerde BM ve STK çalışmalarını askıya aldı

Nijer yönetimi, askeri bölgelerde BM ve STK çalışmalarını askıya aldı

Nijer hükümeti, uluslararası organizasyonların ve BM ajanslarının askeri operasyon bölgelerindeki çalışmalarının yasaklandığını duyurdu. 01.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-01T02:58+0300

2023-09-01T02:58+0300

2023-09-01T02:59+0300

dünya

batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas)

afrika

batı afrika

nijer

bm

bm

birleşmiş milletler (bm)

afp

filipinler silahlı kuvvetleri (afp)

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Nijer'de, askeri operasyonların yürütüldüğü bölgelerde Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşların ve uluslararası organizasyonların faaliyetlerinin yasaklandığı bildirildi.Fransız medyasında yer alan habere göre, söz konusu bildiri, İçişleri Bakanlığı tarafından radyo aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıldı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Ancak açıklama, bu kararnamenin ülkenin hangi bölgelerini kapsadığını belirtmedi.Ne olmuştu?Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı. Bunun üzerine birçok Batılı ülkesi ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), olanları kınamıştı. ECOWAS, Ağustos'un başlarında, Nijer'e olası bir askeri müdahale planını kabul etmişti.

batı afrika

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batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas), afrika, batı afrika, nijer, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), afp, filipinler silahlı kuvvetleri (afp)