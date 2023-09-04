https://sputniknews.com.tr/20230904/muharrem-ince-esime-bak-porno-kasetim-cikmis-dedim-bakti-ve-hemen-yok-bu-sen-degilsin-dedi-1075161760.html

Muharrem İnce: Eşime 'bak porno kasetim çıkmış' dedim. Baktı ve hemen 'yok, bu sen değilsin' dedi

Muharrem İnce: Eşime 'bak porno kasetim çıkmış' dedim. Baktı ve hemen 'yok, bu sen değilsin' dedi

Muharrem İnce, hakkında çıkan 'kaset' iddialarına ilişkin yaşadıklarını anlattı. İnce olaydan haberi olduğu an eşine gösterdiğini söyledi ve "Baktı ve hemen... 04.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-04T10:19+0300

2023-09-04T10:19+0300

2023-09-04T10:19+0300

politika

muharrem ince

memleket partisi

kaset

porno

saat

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin hakkında Haziran ayıdna sosyal medyada çeşitli görüntüler yayılmış ve İnce görüntülere ilişkin hukuki işlem başlatmıştı.t24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan İnce, süreci şu sözlerle anlattı:'En çok anam ve gelinim için üzüldüm'Görüntülerin yayılmasının ardından en çok annesi ve gelini adına üzüldüğünü belirten Muharrem İnce "Ya tansiyonum fırladı. Yani anama üzüldüm. Benim 80 yaşında anam var ve anamın haberi oldu bu iftiralardan. Anam 80 yaşında torunlarının fotoğraflarını görmek için akıllı telefon kullanmayı öğrendi, sosyal medya öğrendi. E tabii bunları gördü, "Oğlum sana neler diyorlar" dedi. Ona çok üzüldüm. Gelinimden utandım. Tamam, bir suçum yok, bir günahım yok. Ama o gencecik kadının bunları görmesi, duyması… "Kızım bak eşim önemli değil çünkü o bu tür şeyleri kaldırır, yani o iftira olduğunu biliyor zaten. Sen de üzülme" dedim. Eşim Muharrem İnce'nin eşi yıllardır alışkın bu tür şeylere. Ama diğer iki kadın için çok üzüldüm; anama ve gelinime" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230624/muharrem-inceye-kumpas-sorusturmasi-tamamlandi-5-kisiye-hapis-istemi-1072807796.html

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muharrem ince, memleket partisi, kaset, porno, saat