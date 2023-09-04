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https://sputniknews.com.tr/20230904/muharrem-ince-esime-bak-porno-kasetim-cikmis-dedim-bakti-ve-hemen-yok-bu-sen-degilsin-dedi-1075161760.html
Muharrem İnce: Eşime 'bak porno kasetim çıkmış' dedim. Baktı ve hemen 'yok, bu sen değilsin' dedi
Muharrem İnce: Eşime 'bak porno kasetim çıkmış' dedim. Baktı ve hemen 'yok, bu sen değilsin' dedi
Muharrem İnce, hakkında çıkan 'kaset' iddialarına ilişkin yaşadıklarını anlattı. İnce olaydan haberi olduğu an eşine gösterdiğini söyledi ve "Baktı ve hemen... 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T10:19+0300
2023-09-04T10:19+0300
politika
muharrem ince
memleket partisi
kaset
porno
saat
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin hakkında Haziran ayıdna sosyal medyada çeşitli görüntüler yayılmış ve İnce görüntülere ilişkin hukuki işlem başlatmıştı.t24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan İnce, süreci şu sözlerle anlattı:'En çok anam ve gelinim için üzüldüm'Görüntülerin yayılmasının ardından en çok annesi ve gelini adına üzüldüğünü belirten Muharrem İnce "Ya tansiyonum fırladı. Yani anama üzüldüm. Benim 80 yaşında anam var ve anamın haberi oldu bu iftiralardan. Anam 80 yaşında torunlarının fotoğraflarını görmek için akıllı telefon kullanmayı öğrendi, sosyal medya öğrendi. E tabii bunları gördü, "Oğlum sana neler diyorlar" dedi. Ona çok üzüldüm. Gelinimden utandım. Tamam, bir suçum yok, bir günahım yok. Ama o gencecik kadının bunları görmesi, duyması… "Kızım bak eşim önemli değil çünkü o bu tür şeyleri kaldırır, yani o iftira olduğunu biliyor zaten. Sen de üzülme" dedim. Eşim Muharrem İnce'nin eşi yıllardır alışkın bu tür şeylere. Ama diğer iki kadın için çok üzüldüm; anama ve gelinime" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230624/muharrem-inceye-kumpas-sorusturmasi-tamamlandi-5-kisiye-hapis-istemi-1072807796.html
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muharrem ince, memleket partisi, kaset, porno, saat
muharrem ince, memleket partisi, kaset, porno, saat

Muharrem İnce: Eşime 'bak porno kasetim çıkmış' dedim. Baktı ve hemen 'yok, bu sen değilsin' dedi

10:19 04.09.2023
© AA / Berke BayurMuharrem İnce
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2023
© AA / Berke Bayur
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Muharrem İnce, hakkında çıkan 'kaset' iddialarına ilişkin yaşadıklarını anlattı. İnce olaydan haberi olduğu an eşine gösterdiğini söyledi ve "Baktı ve hemen 'Yok, bu sen değilsin' dedi. 'Nereden anladın?' dedim. 'Bir, saat takmazsın. İki, kolunun altında kıl olmaz' dedi. Ama işte bunu yaydılar" ifadelerini kullandı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin hakkında Haziran ayıdna sosyal medyada çeşitli görüntüler yayılmış ve İnce görüntülere ilişkin hukuki işlem başlatmıştı.
t24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan İnce, süreci şu sözlerle anlattı:
"Medya başlık atıyor "Muharrem İnce'ye kaset komplosu" diye. Bu doğru bir yaklaşım değil. Gerçekte bir kaset olur, o kaseti yayınlarsan o kaset komplosudur. Burada kaset yok! Yani bunların hepsini, bu sahte dekontları, sahte kasetleri, hepsini FETÖ'cüler yaptı ama yayan sadece FETÖ'cüler değil. Bir milletvekili adayımız, eşim ve ben Antalya'ya gideceğiz. Milletvekili adayımız telaşla beni aradı. Eşimden uzaklaşmamı rica etti. Bir porno haberi olduğunu söyledi ve görüntüyü bana gönderdi. Şöyle bakar bakmaz "bu ben değilim" dedi. "Nereden anladınız?" diye sordu. Birincisi kolunun altındaki kıllardan anladım, ikincisi de saatten. Ben saat takmam. Alyans takmak bile yük gelir bana. Eşim o sonra da 20 metre kadar ötedeydi, hemen çağırdım yanıma ve dedim ki; "Bak porno kasetim çıkmış." Baktı ve hemen "Yok, bu sen değilsin" dedi. "Nereden anladın?" dedim. "Bir, saat takmazsın. İki, kolunun altında kıl olmaz" dedi. Ama işte bunu yaydılar."

'En çok anam ve gelinim için üzüldüm'

Görüntülerin yayılmasının ardından en çok annesi ve gelini adına üzüldüğünü belirten Muharrem İnce "Ya tansiyonum fırladı. Yani anama üzüldüm. Benim 80 yaşında anam var ve anamın haberi oldu bu iftiralardan. Anam 80 yaşında torunlarının fotoğraflarını görmek için akıllı telefon kullanmayı öğrendi, sosyal medya öğrendi. E tabii bunları gördü, "Oğlum sana neler diyorlar" dedi. Ona çok üzüldüm. Gelinimden utandım. Tamam, bir suçum yok, bir günahım yok. Ama o gencecik kadının bunları görmesi, duyması… "Kızım bak eşim önemli değil çünkü o bu tür şeyleri kaldırır, yani o iftira olduğunu biliyor zaten. Sen de üzülme" dedim. Eşim Muharrem İnce'nin eşi yıllardır alışkın bu tür şeylere. Ama diğer iki kadın için çok üzüldüm; anama ve gelinime" dedi.
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2023
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'Muharrem İnce’ye kumpas' soruşturması tamamlandı: 5 kişiye hapis istemi
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