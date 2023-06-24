https://sputniknews.com.tr/20230624/muharrem-inceye-kumpas-sorusturmasi-tamamlandi-5-kisiye-hapis-istemi-1072807796.html

'Muharrem İnce’ye kumpas' soruşturması tamamlandı: 5 kişiye hapis istemi

'Muharrem İnce’ye kumpas' soruşturması tamamlandı: 5 kişiye hapis istemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabındaki iddialar üzerine başlattığı soruşturmayı tamamladı. Soruşturmada 5 kişi hakkında... 24.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-24T00:08+0300

2023-06-24T00:08+0300

2023-06-24T00:08+0300

türkiye

muharrem ince

sosyal medya

ankara cumhuriyet başsavcılığı

​ankara cumhuriyet başsavcılığı

fetö

memleket partisi

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabındaki iddialar üzerine başlatılan soruşturma tamamlanarak 5 sanık hakkında 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede Mehmet Galoğlu, Ozan Özgür Doğru, Salim Faruk Kızılırmak, Soner Hakkı Çoruh ve Yusuf Turan şüpheli olarak yer aldı.İddianamede sanıklar hakkında "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından 9'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.İddianameye göre, Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabından 10 Mayıs 2023'te, "45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz? Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim" şeklinde paylaşım yapıldı.Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu paylaşımdaki iddiaların araştırılması amacıyla resen soruşturma başlattı.FETÖ tarafından toplu halde işlendiSoruşturma sonucu eylemin seçim sürecinde bir Cumhurbaşkanı adayını olumsuz yönde etkilemek üzere FETÖ tarafından toplu halde işlenmiş olabileceği hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgu, emare ve delillerin bulunduğu kaydedilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:İddianamede, İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi için sosyal medya üzerinden belirli merkezlerden toplu şekilde hareket edildiğinin altı çizilerek, bu sürecin yönetilmesinde FETÖ ile bağlantılı hesapların rol üstlendiği vurgulandı.FETÖ faaliyetlerinin tespiti ve buna yönelik yargılama yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca ayrı bir soruşturma yürütüldüğü belirtilen iddianamede, İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı karşılığında yüksek miktarda döviz aldığına ilişkin hazırlanan sahte dekontla alakalı da başka bir soruşturmanın devam ettiği bilgisine yer verildi.İddianame kabul edildiİddianamede, sanıkların İnce'ye ait kişisel veri niteliğindeki görsel ile pornografik içerikli video ve görselleri birleştirerek sosyal medya hesaplarından başka kişilerle ve mecralarda paylaşarak yaydıkları belirtildi.Sanıkların, müştekinin şeref, onur ve saygınlığını rencide ettikleri, toplum nezdindeki saygınlığını, siyasi kişiliğini, ailevi ve kişisel mahremiyeti ile cinsel dokunulmazlık alanını ihlal ettikleri bildirilen iddianamede, bu yolla anayasal demokratik seçim sürecinde müştekinin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine neden olan eylemleri yaygınlaştırdıkları vurgulandı.İddianamede, sanıkların bu suretle müştekiye zarar verdikleri, ülkede anayasal demokratik seçim sürecinin sağlıklı ve normal işleyiş sürecine zarar veren eylemlerin artmasına ve yayılmasına neden oldukları, böylece üzerlerine atılı suçları işledikleri ifade edildi.Sanıkların, müşteki Muharrem İnce'nin yüz kısmı montajlanmak suretiyle oluşturulan sahte pornografik videoyu paylaştıkları sosyal medya hesaplarına ilişkin detaylara da yer verilen iddianamede, bu kişiler hakkında "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" ile "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından 9'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.Sanıklardan Mehmet Galoğlu hakkında suçu zincirleme şekilde işlediği gerekçesiyle ceza artırımı istendi.İddianame, Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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muharrem ince, sosyal medya, ankara cumhuriyet başsavcılığı, ​ankara cumhuriyet başsavcılığı, fetö, memleket partisi