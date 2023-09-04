https://sputniknews.com.tr/20230904/meteorolojiden-mugla-icin-uyari-sali-sabahi-baslayacak--1075173262.html
Meteoroloji'den Muğla için uyarı: Salı sabahı başlayacak
Meteoroloji'den Muğla için uyarı: Salı sabahı başlayacak
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, 5 Eylül salı günü sabah saatlerinde itibaren Muğla merkez ve özellikle Marmaris ilçesinde gök gürültülü şiddetli yağış... 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T16:35+0300
2023-09-04T16:35+0300
2023-09-04T16:35+0300
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marmaris
uyarı
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
muğla
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Marmaris ilçesine gök gürültülü şiddetli yağış uyarısında bulunuldu. Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla çevrelerinde yarın (Salı) sabah ilk saatlerden itibaren görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Muğla il merkezi ile güney ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Marmaris ilçesinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
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muğla için uyarı, meteorolojiden muğla için uyarı, hava durumu son bilgiler, yarın hava nasıl olacak,
muğla için uyarı, meteorolojiden muğla için uyarı, hava durumu son bilgiler, yarın hava nasıl olacak,
Meteoroloji'den Muğla için uyarı: Salı sabahı başlayacak
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Meteoroloji'den yapılan açıklamada, 5 Eylül salı günü sabah saatlerinde itibaren Muğla merkez ve özellikle Marmaris ilçesinde gök gürültülü şiddetli yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Marmaris ilçesine gök gürültülü şiddetli yağış uyarısında bulunuldu.
Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla çevrelerinde yarın (Salı) sabah ilk saatlerden itibaren görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Muğla il merkezi ile güney ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Marmaris ilçesinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.