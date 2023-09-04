https://sputniknews.com.tr/20230904/meteorolojiden-mugla-icin-uyari-sali-sabahi-baslayacak--1075173262.html

Meteoroloji'den Muğla için uyarı: Salı sabahı başlayacak

Meteoroloji'den Muğla için uyarı: Salı sabahı başlayacak

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, 5 Eylül salı günü sabah saatlerinde itibaren Muğla merkez ve özellikle Marmaris ilçesinde gök gürültülü şiddetli yağış... 04.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-04T16:35+0300

2023-09-04T16:35+0300

2023-09-04T16:35+0300

türkiye

marmaris

uyarı

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

muğla

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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Marmaris ilçesine gök gürültülü şiddetli yağış uyarısında bulunuldu. Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla çevrelerinde yarın (Salı) sabah ilk saatlerden itibaren görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Muğla il merkezi ile güney ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Marmaris ilçesinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230903/samsunda-sel-ev-ve-is-yerlerini-su-basti-1075141186.html

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