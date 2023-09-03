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Samsun'da sel: Metrekareye 103 kilo yağış düştü
Samsun'da sel: Metrekareye 103 kilo yağış düştü
Samsun'da gece saatlerinde başlayan sabah saatlerinde ise şiddetini artıran sağanak nedeniyle rögarlar taştı, trafikte aksamalar yaşandı, bazı ev ve iş... 03.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-03T10:15+0300
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Kuvvetli sağanağın etkili olduğu Samsun sele teslim oldu. Sanayi bölgesini su baskı, bulvarlar ve caddeler dere gibi aktı, alt geçitler ve parklar sular altında kaldı. Ev işyerlerini su basarken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Canik ilçesinde bulunan sanayi sitelerini su bastı. İlkadım ilçesindeki bulvar, cadde ve yollar dere gibi aktı. Cumhuriyet Meydanı çevresi ve Anıtpark sel sularına teslim oldu. Alt geçitler suyla doldu, yollar çöktü, araçlar yollarda mahsur kaldı. Sel yine sanayi bölgesini vurdu. Sanayi göle döndü. Bazı bölgelerde ise evlerin bodrum katlarını ve iş yerlerini su bastı. Sel özelikle Canik ilçesi ile İlkadım ilçesinde etkili oldu ve büyük zarara yol açtı. Samsun Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Parkı sel sularıyla doldu, araçlar suyun içinde kaldı. Yayalar ise zor anlar yaşadı. Samsun'da kuvvetli sağanak devam ediyor.Mahsur kalan 4 kişi yüzerek kurtulduSamsun'da suyla dolan alt geçitte otomobilde mahsur kalan 4 kişi yüzerek kurtuldu.Metrekareye 103 kilo yağış düştüİlkadım’da gece saatlerinden sabah saat 06.00’ya kadar metrekareye tam 103 kilo yağış düştü. Sabah 06.00’dan sonra da etkisini azaltmayan sağanak merkezde hayatı felç etti. Sel suları nedeniyle birçok yolda çökme meydana geldi. Yerinden çıkan asfalt ana arterlerin birçoğunu kapatırken araçlar yollarda mahsur kaldı. Sel suları cadde ve sokakların yanı sıra iş yerleri ve bodrum katlarını bastı. Kuvvetli sağanak Atakum ilçesini de vurdu. Çok sayıda bodrum katını su bastı. Şehirde kuvvetli sağanak etkisini sürdürüyor.
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samsunda sel, samsunda hava durumu nasıl, samsunda sağanak yağış var mı, son hava durumu haberleri
samsunda sel, samsunda hava durumu nasıl, samsunda sağanak yağış var mı, son hava durumu haberleri

Samsun'da sel: Metrekareye 103 kilo yağış düştü

10:15 03.09.2023 (güncellendi: 11:21 03.09.2023)
© İHA / ERDİ DEMİR-AW021892Samsun sel
Samsun sel - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2023
© İHA / ERDİ DEMİR-AW021892
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Samsun'da gece saatlerinde başlayan sabah saatlerinde ise şiddetini artıran sağanak nedeniyle rögarlar taştı, trafikte aksamalar yaşandı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi. İlkadım’da gece saatlerinden sabah saat 06.00’ya kadar metrekareye tam 103 kilo yağış düştü.
Kuvvetli sağanağın etkili olduğu Samsun sele teslim oldu. Sanayi bölgesini su baskı, bulvarlar ve caddeler dere gibi aktı, alt geçitler ve parklar sular altında kaldı. Ev işyerlerini su basarken vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Canik ilçesinde bulunan sanayi sitelerini su bastı. İlkadım ilçesindeki bulvar, cadde ve yollar dere gibi aktı. Cumhuriyet Meydanı çevresi ve Anıtpark sel sularına teslim oldu. Alt geçitler suyla doldu, yollar çöktü, araçlar yollarda mahsur kaldı.
Sel yine sanayi bölgesini vurdu. Sanayi göle döndü. Bazı bölgelerde ise evlerin bodrum katlarını ve iş yerlerini su bastı. Sel özelikle Canik ilçesi ile İlkadım ilçesinde etkili oldu ve büyük zarara yol açtı.
Samsun Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Parkı sel sularıyla doldu, araçlar suyun içinde kaldı. Yayalar ise zor anlar yaşadı. Samsun'da kuvvetli sağanak devam ediyor.

Mahsur kalan 4 kişi yüzerek kurtuldu

Samsun'da suyla dolan alt geçitte otomobilde mahsur kalan 4 kişi yüzerek kurtuldu.

Metrekareye 103 kilo yağış düştü

İlkadım’da gece saatlerinden sabah saat 06.00’ya kadar metrekareye tam 103 kilo yağış düştü. Sabah 06.00’dan sonra da etkisini azaltmayan sağanak merkezde hayatı felç etti. Sel suları nedeniyle birçok yolda çökme meydana geldi. Yerinden çıkan asfalt ana arterlerin birçoğunu kapatırken araçlar yollarda mahsur kaldı. Sel suları cadde ve sokakların yanı sıra iş yerleri ve bodrum katlarını bastı.
Kuvvetli sağanak Atakum ilçesini de vurdu. Çok sayıda bodrum katını su bastı. Şehirde kuvvetli sağanak etkisini sürdürüyor.
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