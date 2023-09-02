https://sputniknews.com.tr/20230902/afaddan-17-il-icin-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-1075136240.html

AFAD’dan çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

AFAD’dan çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), bazı illerde bu akşam itibarıyla geçerli olmak üzere sarı ve turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısında bulundu. 02.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-02T20:42+0300

2023-09-02T20:42+0300

2023-09-02T20:44+0300

türkiye

meteoroloji

hava durumu

afad

sarı alarm

turuncu alarm

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AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmeler neticesinde 2-3 Eylül tarihleri arasında sarı ve turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısında bulundu. AFAD tarafından yapılan açıklamada, 2 Eylül tarihinde turuncu kodla uyarılan iller; Ankara, Ordu, Samsun, 3 Eylül tarihinde sarı kodla uyarılan iller Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Çorum, Denizli, Eskişehir, Konya, Sinop, Uşak, Isparta, Kütahya, Tokat, Sivas, Nevşehir, 3 Eylül tarihinde turuncu kodla uyarılan iller; Ankara, Ordu, Samsun, 3 Eylül tarihinde sarı kodla uyarılan iller; Amasya, Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Konya, Niğde, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Çorum, Kastamonu, Kırşehir, Nevşehir, Sinop, Tokat, Aksaray olarak belirtildi.Sarı ve turuncu kodlu uyarılar nedir?Turuncu kod, havayla ilgili “tehlikeli” durumlarda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.Sarı kod, havada "potansiyel tehlike" durumuna işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.

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