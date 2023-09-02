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AFAD’dan çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
AFAD’dan çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), bazı illerde bu akşam itibarıyla geçerli olmak üzere sarı ve turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısında bulundu. 02.09.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
meteoroloji
hava durumu
afad
sarı alarm
turuncu alarm
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AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmeler neticesinde 2-3 Eylül tarihleri arasında sarı ve turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısında bulundu. AFAD tarafından yapılan açıklamada, 2 Eylül tarihinde turuncu kodla uyarılan iller; Ankara, Ordu, Samsun, 3 Eylül tarihinde sarı kodla uyarılan iller Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Çorum, Denizli, Eskişehir, Konya, Sinop, Uşak, Isparta, Kütahya, Tokat, Sivas, Nevşehir, 3 Eylül tarihinde turuncu kodla uyarılan iller; Ankara, Ordu, Samsun, 3 Eylül tarihinde sarı kodla uyarılan iller; Amasya, Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Konya, Niğde, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Çorum, Kastamonu, Kırşehir, Nevşehir, Sinop, Tokat, Aksaray olarak belirtildi.Sarı ve turuncu kodlu uyarılar nedir?Turuncu kod, havayla ilgili “tehlikeli” durumlarda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.Sarı kod, havada "potansiyel tehlike" durumuna işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.
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afaddan 17 il için uyarı, sarı ve turuncu kodlu uyarı, sağanak uyarısı, yarın hava nasıl olacak, hava durumu, siddetli yagis uyarisi, şidettli yağış uyarısı
afaddan 17 il için uyarı, sarı ve turuncu kodlu uyarı, sağanak uyarısı, yarın hava nasıl olacak, hava durumu, siddetli yagis uyarisi, şidettli yağış uyarısı

AFAD’dan çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

20:42 02.09.2023 (güncellendi: 20:44 02.09.2023)
© AAYağış
Yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2023
© AA
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Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), bazı illerde bu akşam itibarıyla geçerli olmak üzere sarı ve turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısında bulundu.
AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmeler neticesinde 2-3 Eylül tarihleri arasında sarı ve turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısında bulundu.
AFAD tarafından yapılan açıklamada, 2 Eylül tarihinde turuncu kodla uyarılan iller; Ankara, Ordu, Samsun, 3 Eylül tarihinde sarı kodla uyarılan iller Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Çorum, Denizli, Eskişehir, Konya, Sinop, Uşak, Isparta, Kütahya, Tokat, Sivas, Nevşehir, 3 Eylül tarihinde turuncu kodla uyarılan iller; Ankara, Ordu, Samsun, 3 Eylül tarihinde sarı kodla uyarılan iller; Amasya, Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Konya, Niğde, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Çorum, Kastamonu, Kırşehir, Nevşehir, Sinop, Tokat, Aksaray olarak belirtildi.

Sarı ve turuncu kodlu uyarılar nedir?

Turuncu kod, havayla ilgili “tehlikeli” durumlarda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.
Sarı kod, havada "potansiyel tehlike" durumuna işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.
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