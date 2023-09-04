https://sputniknews.com.tr/20230904/memur-emekli-maasi-ve-kira-artis-orani-belli-oldu-1075162297.html

Memur, emekli maaşı ve kira artış oranı belli oldu

Memur, emekli maaşı ve kira artış oranı belli oldu

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 9.09, yıllık enflasyon yüzde 58.94 artış gösterdi. Ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarının... 04.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-04T10:35+0300

2023-09-04T10:35+0300

2023-09-04T10:35+0300

ekonomi

enflasyon

enflasyon araştırma grubu

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

memur

kira

memur zammı

memur maaşı

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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustosta aylık bazda yüzde 9.09 arttı. Böylece, memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın geriye kalan aylarına ilişkin Ağustos enflasyon verisi de belli oldu. Hürriyet'in haberine göre, 2 ayda alacakları zam oranı yüzde 19.44 oldu. Ancak bu zam ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye eylül, ekim, kasım ve aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.Ağustos enflasyonunun yüzde 9.09 olarak gerçekleşmesinden dolayı memur ve memur emeklileri de şimdiden toplu sözleşmeden gelen zam oranının üstünde zammı hak etmiş oldu. Memur ve memur emeklileri için de enflasyon oranlarının aylık olarak birikimli hesaplanması neticesinde zam ocak ayında belli oluyor. Bunun için geriye kalan eylül, ekim, kasım ve aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.İş yeri kira zammı belli olduAğustos ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 9.09, yıllık yüzde 58.94 oldu.İş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 56.28 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 56.28 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 57.45 olmuştu.Konutlarda kira artış oranı 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 olacak.

https://sputniknews.com.tr/20230904/tuik-agustos-ayi-enflasyon-verilerini-acikladi-1075160399.html

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enflasyon, enflasyon araştırma grubu, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), memur, kira, memur zammı, memur maaşı