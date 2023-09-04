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Memur, emekli maaşı ve kira artış oranı belli oldu
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https://sputniknews.com.tr/20230904/memur-emekli-maasi-ve-kira-artis-orani-belli-oldu-1075162297.html
Memur, emekli maaşı ve kira artış oranı belli oldu
Memur, emekli maaşı ve kira artış oranı belli oldu
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 9.09, yıllık enflasyon yüzde 58.94 artış gösterdi. Ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarının... 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T10:35+0300
2023-09-04T10:35+0300
ekonomi
enflasyon
enflasyon araştırma grubu
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
memur
kira
memur zammı
memur maaşı
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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustosta aylık bazda yüzde 9.09 arttı. Böylece, memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın geriye kalan aylarına ilişkin Ağustos enflasyon verisi de belli oldu. Hürriyet'in haberine göre, 2 ayda alacakları zam oranı yüzde 19.44 oldu. Ancak bu zam ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye eylül, ekim, kasım ve aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.Ağustos enflasyonunun yüzde 9.09 olarak gerçekleşmesinden dolayı memur ve memur emeklileri de şimdiden toplu sözleşmeden gelen zam oranının üstünde zammı hak etmiş oldu. Memur ve memur emeklileri için de enflasyon oranlarının aylık olarak birikimli hesaplanması neticesinde zam ocak ayında belli oluyor. Bunun için geriye kalan eylül, ekim, kasım ve aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.İş yeri kira zammı belli olduAğustos ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 9.09, yıllık yüzde 58.94 oldu.İş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 56.28 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 56.28 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 57.45 olmuştu.Konutlarda kira artış oranı 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230904/tuik-agustos-ayi-enflasyon-verilerini-acikladi-1075160399.html
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enflasyon, enflasyon araştırma grubu, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), memur, kira, memur zammı, memur maaşı
enflasyon, enflasyon araştırma grubu, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), memur, kira, memur zammı, memur maaşı

Memur, emekli maaşı ve kira artış oranı belli oldu

10:35 04.09.2023
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Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 9.09, yıllık enflasyon yüzde 58.94 artış gösterdi. Ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarının ardından memur emeklisi, SGK, Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkı oranı ile iş yerlerine özel kira artış oranlarını da belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustosta aylık bazda yüzde 9.09 arttı. Böylece, memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın geriye kalan aylarına ilişkin Ağustos enflasyon verisi de belli oldu.
Hürriyet'in haberine göre, 2 ayda alacakları zam oranı yüzde 19.44 oldu. Ancak bu zam ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye eylül, ekim, kasım ve aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.
Ağustos enflasyonunun yüzde 9.09 olarak gerçekleşmesinden dolayı memur ve memur emeklileri de şimdiden toplu sözleşmeden gelen zam oranının üstünde zammı hak etmiş oldu. Memur ve memur emeklileri için de enflasyon oranlarının aylık olarak birikimli hesaplanması neticesinde zam ocak ayında belli oluyor. Bunun için geriye kalan eylül, ekim, kasım ve aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.

İş yeri kira zammı belli oldu

Ağustos ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 9.09, yıllık yüzde 58.94 oldu.
İş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 56.28 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 56.28 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 57.45 olmuştu.
Konutlarda kira artış oranı 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 olacak.
Market, alışveriş, enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2023
EKONOMİ
TÜİK ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı
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