https://sputniknews.com.tr/20230904/kusadasi-korfezindeki-depremin-ardindan-naci-gorur-bolgeyi-isaret-etti-gerilme-altinda-1075164157.html

Kuşadası Körfezi'ndeki depremin ardından Naci Görür bölgeyi işaret etti: 'Gerilme altında'

Kuşadası Körfezi'ndeki depremin ardından Naci Görür bölgeyi işaret etti: 'Gerilme altında'

Kuşadası Körfezi'ndeki 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, açıklamalarda bulundu. Görür, "Bu bölge, malum, hep K-G gerilme altında... 04.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-04T11:52+0300

2023-09-04T11:52+0300

2023-09-04T11:53+0300

türkiye

naci görür

izmir

deprem

kuşadası

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Ege Denizi'nde Kuşadası Körfezi'nde saat 08.26'da 4.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür, değerlendirmelerde bulundu.Görür, "Arkadaşlar, Kuşadası Körfezinde 4.4 deprem var. Deprem muhtemelen Özdere plajının açıklarında KB uzanımlı, nispeten küçük faylar üzerinde" dedi. Görür açıklamalarının devamında şunları kaydetti:"Bu bölge, malum, hep K-G gerilme altında olduğu için sık sık deprem üretiyor."

https://sputniknews.com.tr/20230904/izmirde-44-buyuklugunde-deprem-1075158838.html

türkiye

izmir

kuşadası

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