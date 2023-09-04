https://sputniknews.com.tr/20230904/kusadasi-korfezindeki-depremin-ardindan-naci-gorur-bolgeyi-isaret-etti-gerilme-altinda-1075164157.html
Kuşadası Körfezi'ndeki depremin ardından Naci Görür bölgeyi işaret etti: 'Gerilme altında'
Kuşadası Körfezi'ndeki depremin ardından Naci Görür bölgeyi işaret etti: 'Gerilme altında'
Kuşadası Körfezi'ndeki 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, açıklamalarda bulundu. Görür, "Bu bölge, malum, hep K-G gerilme altında... 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T11:52+0300
2023-09-04T11:52+0300
2023-09-04T11:53+0300
türkiye
naci görür
izmir
deprem
kuşadası
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Ege Denizi'nde Kuşadası Körfezi'nde saat 08.26'da 4.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür, değerlendirmelerde bulundu.Görür, "Arkadaşlar, Kuşadası Körfezinde 4.4 deprem var. Deprem muhtemelen Özdere plajının açıklarında KB uzanımlı, nispeten küçük faylar üzerinde" dedi. Görür açıklamalarının devamında şunları kaydetti:"Bu bölge, malum, hep K-G gerilme altında olduğu için sık sık deprem üretiyor."
https://sputniknews.com.tr/20230904/izmirde-44-buyuklugunde-deprem-1075158838.html
türkiye
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kuşadası
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naci görür, izmir, deprem, kuşadası
naci görür, izmir, deprem, kuşadası
Kuşadası Körfezi'ndeki depremin ardından Naci Görür bölgeyi işaret etti: 'Gerilme altında'
11:52 04.09.2023 (güncellendi: 11:53 04.09.2023) Abone ol
Kuşadası Körfezi'ndeki 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, açıklamalarda bulundu. Görür, "Bu bölge, malum, hep K-G gerilme altında olduğu için sık sık deprem üretiyor" dedi.
Ege Denizi'nde Kuşadası Körfezi'nde saat 08.26'da 4.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür, değerlendirmelerde bulundu.
Görür, "Arkadaşlar, Kuşadası Körfezinde 4.4 deprem var. Deprem muhtemelen Özdere plajının açıklarında KB uzanımlı, nispeten küçük faylar üzerinde" dedi.
Görür açıklamalarının devamında şunları kaydetti:
"Bu bölge, malum, hep K-G gerilme altında olduğu için sık sık deprem üretiyor."