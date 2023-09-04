https://sputniknews.com.tr/20230904/izmirde-44-buyuklugunde-deprem-1075158838.html

İzmir açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem

İzmir açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kuşadası Körfezi'nde saat 08.26'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem, İzmir'in Menderes ilçesine 6.8 kilometre uzaklıkta... 04.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-04T08:33+0300

2023-09-04T08:33+0300

2023-09-04T08:44+0300

türkiye

izmir

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kuşadası Körfezi'nde gerçekleşen deprem İzmir'de de hissedildi. Kuşadası Körfezi'nin 6.8 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 6.97 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

https://sputniknews.com.tr/20230904/afad-duyurdu-malatyada-deprem-1075157947.html

türkiye

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