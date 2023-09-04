https://sputniknews.com.tr/20230904/izmirde-44-buyuklugunde-deprem-1075158838.html
İzmir açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
İzmir açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kuşadası Körfezi'nde saat 08.26'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem, İzmir'in Menderes ilçesine 6.8 kilometre uzaklıkta... 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T08:33+0300
2023-09-04T08:33+0300
2023-09-04T08:44+0300
türkiye
izmir
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kuşadası Körfezi'nde gerçekleşen deprem İzmir'de de hissedildi. Kuşadası Körfezi'nin 6.8 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 6.97 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20230904/afad-duyurdu-malatyada-deprem-1075157947.html
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İzmir açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
08:33 04.09.2023 (güncellendi: 08:44 04.09.2023) Abone ol
AFAD, Kuşadası Körfezi'nde saat 08.26'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem, İzmir'in Menderes ilçesine 6.8 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kuşadası Körfezi'nde gerçekleşen deprem İzmir'de de hissedildi. Kuşadası Körfezi'nin 6.8 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 6.97 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.