https://sputniknews.com.tr/20230904/kiracilar-yonetici-olabilir-mi-1075160940.html
Kiracılar yönetici olabilir mi?
Kiracılar yönetici olabilir mi?
Apartmanlarda çoğu zaman kimse yönetici olmak istemiyor. Apartmanda yönetici seçmek zorunlu mu? Dışarıdan yönetici atanabilir mi? 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T09:57+0300
2023-09-04T09:57+0300
2023-09-04T09:57+0300
ekonomi
kira
kira bedeli
kiracı
apartman
yönetici
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Hürriyet gazetesinden Oya Armutçu, apartmanlardaki yönetim ile ilgili merak edilenleri Kat Mülkiyeti Kanunu uzman bilirkişiliği yapan Murat Erdoğan'a sordu. Armutçu bugünkü yazısında şu noktalara değindi:Apartman ve sitelerde yönetim kurulması şart mı? Yasa bu konuda ne diyor?Kiracı da yöneticilik yapabilir mi? Denetçi kat maliki mi olmalı?
https://sputniknews.com.tr/20230825/kiracinin-terk-ettigi-evden-kilolarca-cop-cikti-1074944899.html
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kira, kira bedeli, kiracı, apartman, yönetici
kira, kira bedeli, kiracı, apartman, yönetici
Kiracılar yönetici olabilir mi?
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Apartmanlarda çoğu zaman kimse yönetici olmak istemiyor. Apartmanda yönetici seçmek zorunlu mu? Dışarıdan yönetici atanabilir mi?
Hürriyet gazetesinden Oya Armutçu, apartmanlardaki yönetim ile ilgili merak edilenleri Kat Mülkiyeti Kanunu uzman bilirkişiliği yapan Murat Erdoğan'a sordu. Armutçu bugünkü yazısında
şu noktalara değindi:
Apartman ve sitelerde yönetim kurulması şart mı? Yasa bu konuda ne diyor?
"Kat Mülkiyeti Kanunu’na (KMK) göre sekiz (8) bağımsız bölüm ve üzeri binalarda yönetim ve denetim kurulu kurulması mecburidir. KMK’nın 34. maddesi şöyle: “Kat malikleri, anagayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışarıdan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir. Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir.”
Kiracı da yöneticilik yapabilir mi? Denetçi kat maliki mi olmalı?
"Kat malikleri kurulunun temsilcisi niteliğinde, yöneticilik, kiracı dahil olmak üzere herkes tarafından yapılabilir. Ancak denetçilerin kat maliki yani tapu sahibi olması zorunludur. Denetim kurulu zorunlu bir organ ve kanunda açık ve net bir şekilde görevleri belirtilmiştir."