https://sputniknews.com.tr/20230904/gelin-ve-damada-45-metrelik-taki-takildi-1075163590.html

Gelin ve damada 45 metrelik takı takıldı

Gelin ve damada 45 metrelik takı takıldı

Manisa'da bir düğün töreninde gelin ve damadı 45 metre uzunluğundaki takı ile adeta paraya doladılar. 04.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-04T11:32+0300

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yaşam

gelin

damat

takı

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Manisa'nın Soma ilçesinde Kübra ve Semih Sarıpınar'ın düğün töreninde düzenlenen takı töreninde damadın arkadaşları sürpriz bir takı hazırladı.Tam 45 metre uzunluğunda 5 TL'lik banknotları kurdeleyle birleştirerek hazırlayan damadın arkadaşları takı töreninde damat ve geline doladı. Davetliler tam 45 metre uzunluğundaki banknotları görünce şaşırdı.Damadın arkadaşlarından Furkan Akdeniz, "Arkadaşımızın en mutlu gününde farklı bir sürpriz hazırlamak istedik. Önemli bir anı oldu. Mutluluklar diliyoruz." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230315/gelin-ve-damat-havaya-ates-acti-1068297331.html

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