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https://sputniknews.com.tr/20230904/gelin-ve-damada-45-metrelik-taki-takildi-1075163590.html
Gelin ve damada 45 metrelik takı takıldı
Gelin ve damada 45 metrelik takı takıldı
Manisa'da bir düğün töreninde gelin ve damadı 45 metre uzunluğundaki takı ile adeta paraya doladılar. 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T11:32+0300
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yaşam
gelin
damat
takı
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Manisa'nın Soma ilçesinde Kübra ve Semih Sarıpınar'ın düğün töreninde düzenlenen takı töreninde damadın arkadaşları sürpriz bir takı hazırladı.Tam 45 metre uzunluğunda 5 TL'lik banknotları kurdeleyle birleştirerek hazırlayan damadın arkadaşları takı töreninde damat ve geline doladı. Davetliler tam 45 metre uzunluğundaki banknotları görünce şaşırdı.Damadın arkadaşlarından Furkan Akdeniz, "Arkadaşımızın en mutlu gününde farklı bir sürpriz hazırlamak istedik. Önemli bir anı oldu. Mutluluklar diliyoruz." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230315/gelin-ve-damat-havaya-ates-acti-1068297331.html
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gelin, damat, takı
gelin, damat, takı

Gelin ve damada 45 metrelik takı takıldı

11:32 04.09.2023
© İHA / YILMAZ SARIPINAR-AW022353Gelin ve damada 45 metrelik takı takıldı
Gelin ve damada 45 metrelik takı takıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2023
© İHA / YILMAZ SARIPINAR-AW022353
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Manisa'da bir düğün töreninde gelin ve damadı 45 metre uzunluğundaki takı ile adeta paraya doladılar.
Manisa'nın Soma ilçesinde Kübra ve Semih Sarıpınar'ın düğün töreninde düzenlenen takı töreninde damadın arkadaşları sürpriz bir takı hazırladı.
Tam 45 metre uzunluğunda 5 TL'lik banknotları kurdeleyle birleştirerek hazırlayan damadın arkadaşları takı töreninde damat ve geline doladı. Davetliler tam 45 metre uzunluğundaki banknotları görünce şaşırdı.
Damadın arkadaşlarından Furkan Akdeniz, "Arkadaşımızın en mutlu gününde farklı bir sürpriz hazırlamak istedik. Önemli bir anı oldu. Mutluluklar diliyoruz." dedi.
Gelin ve damat havaya ateş açtı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
YAŞAM
Gelin ve damat havaya ateş açtı
15 Mart, 15:56
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