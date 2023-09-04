https://sputniknews.com.tr/20230904/fsb-zaporojye-bolgesinde-ukraynali-bir-bombaciyi-yakaladi-1075164950.html

FSB, Zaporojye Bölgesi'nde Ukraynalı bir bombacıyı yakaladı

FSB, Zaporojye Bölgesi'nde Ukraynalı bir bombacıyı yakaladı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nde Ukraynalı keşif ve sabotaj grubu için bomba üreten bir kişinin... 04.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-04T12:26+0300

2023-09-04T12:26+0300

2023-09-04T12:26+0300

ukrayna krizi

terör

terör saldırısı

zaporojye

rus istihbarat teşkilatı (fsb)

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

rusya

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ukrayna krizi

saldırı

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FSB, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi'nin talimatıyla Zaporojye Bölgesi'nde faaliyet yürüten keşif ve sabotaj grubunun 1968 doğumlu üyesinin Rusya İçişleri Bakanlığı birimleriyle işbirliği içinde yakalandığını belirtti.FSB, Zaporojye Bölgesi'nde faaliyet yürüten keşif ve sabotaj grubu için bomba üreten zanlının polislere ve bölge idaresine düzenlenen saldırılarda kullanılan bombaları ürettiğinin tespit edildiğini bildirdi.Zanlının evinde 5 kilogram patlayıcı, 17 elektrikli fünye ve çeşitli el yapımı patlayıcı bileşenleri ele geçirildiğini aktaran FSB, kişi hakkında terör saldırısına hazırlık suçundan soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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terör, terör saldırısı, zaporojye, rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya, ukrayna, ukrayna krizi, saldırı, bomba, patlayıcı