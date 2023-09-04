FSB, Zaporojye Bölgesi'nde Ukraynalı bir bombacıyı yakaladı

Türkiye
Erdoğan: Putin ile görüşmemizden sonra tahıl koridoru konusunda verilecek mesaj çok önemli olacak
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
SESLİ HABER
Ukraynalı askerden itiraf: Sivilleri soyup öldürdük
10:00
2 dk
SESLİ HABER
Elon Musk duyurdu: Soros insanlıktan nefret ediyor, dava açıyorum
11:00
2 dk
SESLİ HABER
G7 ve BRCIS arasındaki farkı tek cümle ile anlattı
12:00
1 dk
SESLİ HABER
BRICS Zirvesi’nden çıkan sonuç dünyanın gündemine oturdu
13:00
6 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya’dan uranyum alımını 2 katın üstüne çıkardı
14:00
3 dk
UNUTULMAZ RUS YAZAR
Tolstoy ile 17 yıl boyunca kavgalıydı
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Rekor sayıda NATO keşif uçağı görüldü
16:00
2 dk
SESLİ HABER
BRICS Ülkeleri Özel Eğitim Kuruluşları Birliği kuruluyor
16:31
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı militanlar 23 silah arkadaşını infaz etti
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Norveç, Rusya’da otlayıp geri gelen geyikleri vuruyor
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Duma Başkanı Volodin: Rusya, Avrupa’nın en büyük ekonomisi oldu
19:00
1 dk
SESLİ HABER
BRICS’e Güney Amerika’dan bir katılımcı daha
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Alman basını yazdı: Kuzey Akım davasında Ukrayna'yı gösteren şaşırtıcı sayıda iz bulundu
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi: Dünyanın en büyük 9 petrol üreticisi ülkenin altısının BRICS üyesi
22:00
1 dk
SESLİ HABER
Kırım’dan suya bırakılan mektup İstanbul’da bulundu
23:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230904/fsb-zaporojye-bolgesinde-ukraynali-bir-bombaciyi-yakaladi-1075164950.html
FSB, Zaporojye Bölgesi'nde Ukraynalı bir bombacıyı yakaladı
FSB, Zaporojye Bölgesi'nde Ukraynalı bir bombacıyı yakaladı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nde Ukraynalı keşif ve sabotaj grubu için bomba üreten bir kişinin... 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T12:26+0300
2023-09-04T12:26+0300
ukrayna krizi
terör
terör saldırısı
zaporojye
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0b/1069523451_0:0:1628:917_1920x0_80_0_0_6f16bfa6b6e090375362da1cce3202f0.jpg
FSB, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi'nin talimatıyla Zaporojye Bölgesi'nde faaliyet yürüten keşif ve sabotaj grubunun 1968 doğumlu üyesinin Rusya İçişleri Bakanlığı birimleriyle işbirliği içinde yakalandığını belirtti.FSB, Zaporojye Bölgesi'nde faaliyet yürüten keşif ve sabotaj grubu için bomba üreten zanlının polislere ve bölge idaresine düzenlenen saldırılarda kullanılan bombaları ürettiğinin tespit edildiğini bildirdi.Zanlının evinde 5 kilogram patlayıcı, 17 elektrikli fünye ve çeşitli el yapımı patlayıcı bileşenleri ele geçirildiğini aktaran FSB, kişi hakkında terör saldırısına hazırlık suçundan soruşturma başlatıldığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230904/rusyadan-kirima-yonelik-saldiri-girisimine-engel-karadenizde-abd-yapimi-4-hucum-botu-imha-edildi-1075161330.html
zaporojye
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0b/1069523451_267:0:1628:1021_1920x0_80_0_0_50e2a1c1d7416983af1759bc1ffecf1f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
terör, terör saldırısı, zaporojye, rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya, ukrayna, ukrayna krizi, saldırı, bomba, patlayıcı
terör, terör saldırısı, zaporojye, rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya, ukrayna, ukrayna krizi, saldırı, bomba, patlayıcı

FSB, Zaporojye Bölgesi'nde Ukraynalı bir bombacıyı yakaladı

12:26 04.09.2023
© Sputnik / ЦОС ФСБ РФ / Multimedya arşivine gidinFSB
FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2023
© Sputnik / ЦОС ФСБ РФ
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nde Ukraynalı keşif ve sabotaj grubu için bomba üreten bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
FSB, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi'nin talimatıyla Zaporojye Bölgesi'nde faaliyet yürüten keşif ve sabotaj grubunun 1968 doğumlu üyesinin Rusya İçişleri Bakanlığı birimleriyle işbirliği içinde yakalandığını belirtti.

FSB, Zaporojye Bölgesi'nde faaliyet yürüten keşif ve sabotaj grubu için bomba üreten zanlının polislere ve bölge idaresine düzenlenen saldırılarda kullanılan bombaları ürettiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Zanlının evinde 5 kilogram patlayıcı, 17 elektrikli fünye ve çeşitli el yapımı patlayıcı bileşenleri ele geçirildiğini aktaran FSB, kişi hakkında terör saldırısına hazırlık suçundan soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Kırım Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2023
Ukrayna krizi
Rusya'dan Kırım'a yönelik saldırı girişimine engel: Karadeniz'de ABD yapımı 4 hücum botu imha edildi
10:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала