https://sputniknews.com.tr/20230904/fsb-zaporojye-bolgesinde-ukraynali-bir-bombaciyi-yakaladi-1075164950.html
FSB, Zaporojye Bölgesi'nde Ukraynalı bir bombacıyı yakaladı
FSB, Zaporojye Bölgesi'nde Ukraynalı bir bombacıyı yakaladı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nde Ukraynalı keşif ve sabotaj grubu için bomba üreten bir kişinin... 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T12:26+0300
2023-09-04T12:26+0300
2023-09-04T12:26+0300
ukrayna krizi
terör
terör saldırısı
zaporojye
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
saldırı
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FSB, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi'nin talimatıyla Zaporojye Bölgesi'nde faaliyet yürüten keşif ve sabotaj grubunun 1968 doğumlu üyesinin Rusya İçişleri Bakanlığı birimleriyle işbirliği içinde yakalandığını belirtti.FSB, Zaporojye Bölgesi'nde faaliyet yürüten keşif ve sabotaj grubu için bomba üreten zanlının polislere ve bölge idaresine düzenlenen saldırılarda kullanılan bombaları ürettiğinin tespit edildiğini bildirdi.Zanlının evinde 5 kilogram patlayıcı, 17 elektrikli fünye ve çeşitli el yapımı patlayıcı bileşenleri ele geçirildiğini aktaran FSB, kişi hakkında terör saldırısına hazırlık suçundan soruşturma başlatıldığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230904/rusyadan-kirima-yonelik-saldiri-girisimine-engel-karadenizde-abd-yapimi-4-hucum-botu-imha-edildi-1075161330.html
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terör, terör saldırısı, zaporojye, rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya, ukrayna, ukrayna krizi, saldırı, bomba, patlayıcı
terör, terör saldırısı, zaporojye, rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya, ukrayna, ukrayna krizi, saldırı, bomba, patlayıcı
FSB, Zaporojye Bölgesi'nde Ukraynalı bir bombacıyı yakaladı
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nde Ukraynalı keşif ve sabotaj grubu için bomba üreten bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
FSB, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi'nin talimatıyla Zaporojye Bölgesi'nde faaliyet yürüten keşif ve sabotaj grubunun 1968 doğumlu üyesinin Rusya İçişleri Bakanlığı birimleriyle işbirliği içinde yakalandığını belirtti.
FSB, Zaporojye Bölgesi'nde faaliyet yürüten keşif ve sabotaj grubu için bomba üreten zanlının polislere ve bölge idaresine düzenlenen saldırılarda kullanılan bombaları ürettiğinin tespit edildiğini bildirdi.
Zanlının evinde 5 kilogram patlayıcı, 17 elektrikli fünye ve çeşitli el yapımı patlayıcı bileşenleri ele geçirildiğini aktaran FSB, kişi hakkında terör saldırısına hazırlık suçundan soruşturma başlatıldığını kaydetti.