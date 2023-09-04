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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230904/eski-pentagon-danismanindan-bidena-ukrayna-yonetimini-masaya-oturtma-cagrisi-1075172018.html
Eski Pentagon danışmanından Biden’a Ukrayna yönetimini masaya oturtma çağrısı
Eski Pentagon danışmanından Biden’a Ukrayna yönetimini masaya oturtma çağrısı
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) eski danışmanı Douglas Macgregor, Başkan Joe Biden’a, Ukrayna yönetimini Rusya’yla barış görüşmelerine başlamaya zorlama... 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T15:51+0300
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ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
abd
pentagon
amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
ekonomi
yardım
rusya
joe biden
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Douglas Macgregor, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Şimdi görüşmeler için tam zamanı. Pek çok felaketten çıkış yoluna ihtiyacı olan Moskova değil, Washington. Uzlaşın, aptallar” diye yazdı.Uzman, ABD’nin Ukrayna’da körüklediği çatışma, ABD’nin zayıflayan ekonomisi, suç oranındaki artış ve açık kapılar yüzünden yaşanan göçmen krizinin acil çözüm beklediğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230902/ingiliz-basini-batinin-zelenskiye-sunacagi-kirim-donbass-nato-planini-acikladi-1075129353.html
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ukrayna, ukrayna krizi, abd, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), ekonomi, yardım, rusya, joe biden, vladimir zelenskiy, silah yardımı, bütçe
ukrayna, ukrayna krizi, abd, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), ekonomi, yardım, rusya, joe biden, vladimir zelenskiy, silah yardımı, bütçe

Eski Pentagon danışmanından Biden’a Ukrayna yönetimini masaya oturtma çağrısı

15:51 04.09.2023
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2023
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ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) eski danışmanı Douglas Macgregor, Başkan Joe Biden’a, Ukrayna yönetimini Rusya’yla barış görüşmelerine başlamaya zorlama çağrısında bulundu.
Douglas Macgregor, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Şimdi görüşmeler için tam zamanı. Pek çok felaketten çıkış yoluna ihtiyacı olan Moskova değil, Washington. Uzlaşın, aptallar” diye yazdı.
Uzman, ABD’nin Ukrayna’da körüklediği çatışma, ABD’nin zayıflayan ekonomisi, suç oranındaki artış ve açık kapılar yüzünden yaşanan göçmen krizinin acil çözüm beklediğini kaydetti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2023
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