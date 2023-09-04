https://sputniknews.com.tr/20230904/eski-pentagon-danismanindan-bidena-ukrayna-yonetimini-masaya-oturtma-cagrisi-1075172018.html

Eski Pentagon danışmanından Biden’a Ukrayna yönetimini masaya oturtma çağrısı

Eski Pentagon danışmanından Biden’a Ukrayna yönetimini masaya oturtma çağrısı

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) eski danışmanı Douglas Macgregor, Başkan Joe Biden’a, Ukrayna yönetimini Rusya’yla barış görüşmelerine başlamaya zorlama... 04.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-04T15:51+0300

2023-09-04T15:51+0300

2023-09-04T15:51+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

abd

pentagon

amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

ekonomi

yardım

rusya

joe biden

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Douglas Macgregor, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Şimdi görüşmeler için tam zamanı. Pek çok felaketten çıkış yoluna ihtiyacı olan Moskova değil, Washington. Uzlaşın, aptallar” diye yazdı.Uzman, ABD’nin Ukrayna’da körüklediği çatışma, ABD’nin zayıflayan ekonomisi, suç oranındaki artış ve açık kapılar yüzünden yaşanan göçmen krizinin acil çözüm beklediğini kaydetti.

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ukrayna, ukrayna krizi, abd, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), ekonomi, yardım, rusya, joe biden, vladimir zelenskiy, silah yardımı, bütçe