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https://sputniknews.com.tr/20230904/diyarbakirda-bulunan-goktasi-4-milyon-liradan-satisa-cikartildi-1075177940.html
Diyarbakır'da bulunan göktaşı 4 milyon liradan satışa çıkartıldı
Diyarbakır'da bulunan göktaşı 4 milyon liradan satışa çıkartıldı
Türkiye’de 2 Eylül akşam saatlerinde Doğu ve Güneydoğu’da birçok ilde gözlemlenen göktaşının bir parçası Diyarbakır’ın Ergani ilçesine düştü. Köy sakinleri... 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T19:52+0300
2023-09-04T19:59+0300
türkiye
diyarbakır
gök taşı
göktaşı
güneydoğu
ergani
doğu
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2 Eylül Cumartesi günü 20.30 sıralarında Diyarbakır ve birçok ilde olmak üzere görülen göktaşı olarak değerlendirilen cismin havadan süzüldüğü görüldü. Bu esnada Ergani ilçesinin kırsal Güneştepe Mahallesi’nde arkadaşlarıyla oturan Umut Can Gümüş, gökyüzünün maviye bürünmesiyle harekete geçti.'Taş çok sıcaktı'Tarlasında yaklaşık 4 saat aramanın sonucunda daha önce bölgede rastlamadıkları taşı gördü.Taşı ilk gördüğünde dokunulamayacak şekilde sıcak olduğunu ve tişörtüne sarıp eve götürdüğünü anlatan Güneş, taşın ağırlığının 500 gram olduğunu söyledi.'Meteor düştükten sonra 3-4 saat boyunca ben bu taşı aradım'Taşın fotoğrafını çekip amcasına gönderen Güneş, işin uzmanlarından görüş aldıktan sonra göktaşı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:Akşam saatlerinde Umut Can Güneş ile birlikte otururken göktaşının kaymasıyla gecenin gündüze döndüğünü söyleyen Hüseyin Güneş, taşı yanlarına götürdüğünde dokunulamayacak şekilde sıcak olduğunu söyledi.'Gece olduğu için taş parlıyordu'Güneş, “Akşam köyümüzdeki gençlerle oturuyorken gökyüzünde bir cisim kaydı. Bahsettiğimiz cisim de çok parlaktı. O parça yere düştüğünde ışık saçarak indi. Aslında çok merak da ettik biz gitmedik. O sırada Umut da yanımızdaydı. Umut saatlerce taşı aradı. Baktı ki sıcak bir taşın yerde durduğunu gördü. Taşı yanımıza getirdiğinde elimize alamıyorduk. Gece olduğu için taş parlıyordu da” dedi.Güneştepe Mahalle muhtarı Mehmet Güneş, 2 gün öncesine kadar bölgede böyle bir taşa rastlamadıklarını söyledi.'Şimdiye kadar ilk defa böyle bir cisme rastladık'Taşın satıldığı takdirde köye katkıda bulunacaklarını ifade eden muhtar Güneş, “2 gün öncesine kadar böyle bir taşa hiç rastlamadık. Meteorun düşmesinden sonra çocuklar gidip bölgede araştırma yapıyor. Orada taşı bulup eve getiriyorlar. Şimdiye kadar ilk defa böyle bir cisme rastladık. Kuzenim Ankara’da birileriyle irtibata geçmiş. Kendisi taşı kazıdığınız takdirde parmağınızda bir renk oluşursa meteor taşının olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Herkesin köyümüzü gelip tanımasını tabi ki çok isteriz. Sonuçta köyümüze meteor taşı düşmüş. Olur da taşı anlaşabileceğimiz birine satarsak köyümüze de katkıda bulunacağız” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230902/goktasi-oldugu-iddia-edilen-cismin-alev-aldigi-anlar-guvenlik-kamerasina-yansidi--1075136809.html
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diyarbakır, gök taşı, göktaşı, güneydoğu, ergani, doğu
diyarbakır, gök taşı, göktaşı, güneydoğu, ergani, doğu

Diyarbakır'da bulunan göktaşı 4 milyon liradan satışa çıkartıldı

19:52 04.09.2023 (güncellendi: 19:59 04.09.2023)
© İHA / HASAN ALAN - MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ-AW022840Türkiye’de 2 Eylül tarihinde akşam saatlerinde Doğu ve Güneydoğu’da birçok ilde gözlemlenen göktaşının bir parçası Diyarbakır’ın Ergani ilçesine düştü. Köy sakinleri yarım kiloluk göktaşını 4 milyon liraya satışa çıkardı.
Türkiye’de 2 Eylül tarihinde akşam saatlerinde Doğu ve Güneydoğu’da birçok ilde gözlemlenen göktaşının bir parçası Diyarbakır’ın Ergani ilçesine düştü. Köy sakinleri yarım kiloluk göktaşını 4 milyon liraya satışa çıkardı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2023
© İHA / HASAN ALAN - MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ-AW022840
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Türkiye’de 2 Eylül akşam saatlerinde Doğu ve Güneydoğu’da birçok ilde gözlemlenen göktaşının bir parçası Diyarbakır’ın Ergani ilçesine düştü. Köy sakinleri yarım kiloluk göktaşını 4 milyon liraya satışa çıkardı.
2 Eylül Cumartesi günü 20.30 sıralarında Diyarbakır ve birçok ilde olmak üzere görülen göktaşı olarak değerlendirilen cismin havadan süzüldüğü görüldü.
Bu esnada Ergani ilçesinin kırsal Güneştepe Mahallesi’nde arkadaşlarıyla oturan Umut Can Gümüş, gökyüzünün maviye bürünmesiyle harekete geçti.

'Taş çok sıcaktı'

Tarlasında yaklaşık 4 saat aramanın sonucunda daha önce bölgede rastlamadıkları taşı gördü.
Taşı ilk gördüğünde dokunulamayacak şekilde sıcak olduğunu ve tişörtüne sarıp eve götürdüğünü anlatan Güneş, taşın ağırlığının 500 gram olduğunu söyledi.
© İHA / HASAN ALAN - MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ-AW022840Türkiye’de 2 Eylül tarihinde akşam saatlerinde Doğu ve Güneydoğu’da birçok ilde gözlemlenen göktaşının bir parçası Diyarbakır’ın Ergani ilçesine düştü. Köy sakinleri yarım kiloluk göktaşını 4 milyon liraya satışa çıkardı.
Türkiye’de 2 Eylül tarihinde akşam saatlerinde Doğu ve Güneydoğu’da birçok ilde gözlemlenen göktaşının bir parçası Diyarbakır’ın Ergani ilçesine düştü. Köy sakinleri yarım kiloluk göktaşını 4 milyon liraya satışa çıkardı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2023
Türkiye’de 2 Eylül tarihinde akşam saatlerinde Doğu ve Güneydoğu’da birçok ilde gözlemlenen göktaşının bir parçası Diyarbakır’ın Ergani ilçesine düştü. Köy sakinleri yarım kiloluk göktaşını 4 milyon liraya satışa çıkardı.
© İHA / HASAN ALAN - MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ-AW022840

'Meteor düştükten sonra 3-4 saat boyunca ben bu taşı aradım'

Taşın fotoğrafını çekip amcasına gönderen Güneş, işin uzmanlarından görüş aldıktan sonra göktaşı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
“Elimdeki göktaşını köyümüzde buldum. Taşı bulduğumda sıcaklığından dolayı elleyemedim. O sırada tişörtümü çıkarıp taşı içine koydum. Evde taşın fotoğrafını çekip öğretmen olan amcama gönderdim. Amcam da Ankara’da bu işlerle ilgilenen arkadaşlarına gönderdi. Arkadaşları da 'taşı kolonyayla yıkayıp parmağınızla taşı kazıyın' dedi. Eğer siyah bir madde parmağa yapışırsa göktaşı olabileceğini söyledi. Meteor düştükten sonra 3-4 saat boyunca ben bu taşı aradım. Akşam olduğu için telefon ışığıyla aradım. En sonunda taşı buldum. İlk saatler taşın sıcaklığı geçmiyordu. Taşın ağırlığı yaklaşık 500 gram var. Taşın alıcısı olursa 4 milyon TL’ye satıyorum.”
Akşam saatlerinde Umut Can Güneş ile birlikte otururken göktaşının kaymasıyla gecenin gündüze döndüğünü söyleyen Hüseyin Güneş, taşı yanlarına götürdüğünde dokunulamayacak şekilde sıcak olduğunu söyledi.
© İHA / ERKAN BAY - RIDVAN YEŞİLIRMAK-AW022840Türkiye’de 2 Eylül tarihinde akşam saatlerinde Doğu ve Güneydoğu’da birçok ilde gözlemlenen göktaşının bir parçası Diyarbakır’ın Ergani ilçesine düştü. Köy sakinleri yarım kiloluk göktaşını 4 milyon liraya satışa çıkardı.
Türkiye’de 2 Eylül tarihinde akşam saatlerinde Doğu ve Güneydoğu’da birçok ilde gözlemlenen göktaşının bir parçası Diyarbakır’ın Ergani ilçesine düştü. Köy sakinleri yarım kiloluk göktaşını 4 milyon liraya satışa çıkardı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2023
Türkiye’de 2 Eylül tarihinde akşam saatlerinde Doğu ve Güneydoğu’da birçok ilde gözlemlenen göktaşının bir parçası Diyarbakır’ın Ergani ilçesine düştü. Köy sakinleri yarım kiloluk göktaşını 4 milyon liraya satışa çıkardı.
© İHA / ERKAN BAY - RIDVAN YEŞİLIRMAK-AW022840

'Gece olduğu için taş parlıyordu'

Güneş, “Akşam köyümüzdeki gençlerle oturuyorken gökyüzünde bir cisim kaydı. Bahsettiğimiz cisim de çok parlaktı. O parça yere düştüğünde ışık saçarak indi. Aslında çok merak da ettik biz gitmedik. O sırada Umut da yanımızdaydı. Umut saatlerce taşı aradı. Baktı ki sıcak bir taşın yerde durduğunu gördü. Taşı yanımıza getirdiğinde elimize alamıyorduk. Gece olduğu için taş parlıyordu da” dedi.
Güneştepe Mahalle muhtarı Mehmet Güneş, 2 gün öncesine kadar bölgede böyle bir taşa rastlamadıklarını söyledi.
© İHA / HASAN ALAN - MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ-AW022840Türkiye’de 2 Eylül tarihinde akşam saatlerinde Doğu ve Güneydoğu’da birçok ilde gözlemlenen göktaşının bir parçası Diyarbakır’ın Ergani ilçesine düştü. Köy sakinleri yarım kiloluk göktaşını 4 milyon liraya satışa çıkardı.
Türkiye’de 2 Eylül tarihinde akşam saatlerinde Doğu ve Güneydoğu’da birçok ilde gözlemlenen göktaşının bir parçası Diyarbakır’ın Ergani ilçesine düştü. Köy sakinleri yarım kiloluk göktaşını 4 milyon liraya satışa çıkardı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2023
Türkiye’de 2 Eylül tarihinde akşam saatlerinde Doğu ve Güneydoğu’da birçok ilde gözlemlenen göktaşının bir parçası Diyarbakır’ın Ergani ilçesine düştü. Köy sakinleri yarım kiloluk göktaşını 4 milyon liraya satışa çıkardı.
© İHA / HASAN ALAN - MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ-AW022840

'Şimdiye kadar ilk defa böyle bir cisme rastladık'

Taşın satıldığı takdirde köye katkıda bulunacaklarını ifade eden muhtar Güneş, “2 gün öncesine kadar böyle bir taşa hiç rastlamadık. Meteorun düşmesinden sonra çocuklar gidip bölgede araştırma yapıyor. Orada taşı bulup eve getiriyorlar. Şimdiye kadar ilk defa böyle bir cisme rastladık. Kuzenim Ankara’da birileriyle irtibata geçmiş. Kendisi taşı kazıdığınız takdirde parmağınızda bir renk oluşursa meteor taşının olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Herkesin köyümüzü gelip tanımasını tabi ki çok isteriz. Sonuçta köyümüze meteor taşı düşmüş. Olur da taşı anlaşabileceğimiz birine satarsak köyümüze de katkıda bulunacağız” diye konuştu.
Malatya'da göktaşı düştü iddiası - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2023
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Doğu Anadolu ve Güneydoğu’da 'göktaşı düştü' iddiası: 'Heyecanlıydık ama korktuk'
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