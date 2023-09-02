https://sputniknews.com.tr/20230902/goktasi-oldugu-iddia-edilen-cismin-alev-aldigi-anlar-guvenlik-kamerasina-yansidi--1075136809.html

Doğu Anadolu ve Güneydoğu’da 'göktaşı düştü' iddiası: 'Heyecanlıydık ama korktuk'

Doğu Anadolu ve Güneydoğu’da 'göktaşı düştü' iddiası: 'Heyecanlıydık ama korktuk'

Hatay Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Şanlıurfa'da gökyüzünde görüntülenen parlak bir cismin göktaşı olduğu iddia edildi. 02.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-02T21:16+0300

2023-09-02T21:16+0300

2023-09-02T21:51+0300

türkiye

göktaşı

hatay

kırıkhan

malatya

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Hatay’da akşam saatlerinde gökyüzünde görülen alev topu ve duyulan yüksek ses merak uyandırdı.İhlas Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Karadurmuşlu bölgesinde gökyüzünde bir cismin alev aldığı görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı. . Cismin gökyüzünde ilerlediği anlar Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Şanlıurfa başta olmak üzere çevre illerde de görüldü.Malatya'da Doğanşehir ilçesinde 20.15 sıralarında 'Meteor düştü' iddiaları bir anda sosyal medyada yayılırken, çok sayıda kişi tarafından gözlemlenen cisim heyecan yaşanmasına neden oldu. Cismi çıplak gözle gözlemlediklerini belirten Esentepe Mahalle sakinlerinden Ali Demirci korktuklarını söyledi. Çevre illerden de gözlemlendiği ileri sürülen cismin meteor olup olmadığı konusunda ise henüz bir resmi açıklama yapılmadı.

türkiye

hatay

kırıkhan

malatya

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göktaşı olduğu iddia edilen cismin alev aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı, göktaşı düştü, hatayda göktaşı, göktaşı hangi illerde görüldü