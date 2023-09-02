https://sputniknews.com.tr/20230902/goktasi-oldugu-iddia-edilen-cismin-alev-aldigi-anlar-guvenlik-kamerasina-yansidi--1075136809.html
Doğu Anadolu ve Güneydoğu’da 'göktaşı düştü' iddiası: 'Heyecanlıydık ama korktuk'
Doğu Anadolu ve Güneydoğu’da 'göktaşı düştü' iddiası: 'Heyecanlıydık ama korktuk'
Hatay Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Şanlıurfa'da gökyüzünde görüntülenen parlak bir cismin göktaşı olduğu iddia edildi. 02.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-02T21:16+0300
2023-09-02T21:16+0300
2023-09-02T21:51+0300
türkiye
göktaşı
hatay
kırıkhan
malatya
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Hatay’da akşam saatlerinde gökyüzünde görülen alev topu ve duyulan yüksek ses merak uyandırdı.İhlas Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Karadurmuşlu bölgesinde gökyüzünde bir cismin alev aldığı görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı. . Cismin gökyüzünde ilerlediği anlar Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Şanlıurfa başta olmak üzere çevre illerde de görüldü.Malatya'da Doğanşehir ilçesinde 20.15 sıralarında 'Meteor düştü' iddiaları bir anda sosyal medyada yayılırken, çok sayıda kişi tarafından gözlemlenen cisim heyecan yaşanmasına neden oldu. Cismi çıplak gözle gözlemlediklerini belirten Esentepe Mahalle sakinlerinden Ali Demirci korktuklarını söyledi. Çevre illerden de gözlemlendiği ileri sürülen cismin meteor olup olmadığı konusunda ise henüz bir resmi açıklama yapılmadı.
türkiye
hatay
kırıkhan
malatya
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göktaşı olduğu iddia edilen cismin alev aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı, göktaşı düştü, hatayda göktaşı, göktaşı hangi illerde görüldü
göktaşı olduğu iddia edilen cismin alev aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı, göktaşı düştü, hatayda göktaşı, göktaşı hangi illerde görüldü
Doğu Anadolu ve Güneydoğu’da 'göktaşı düştü' iddiası: 'Heyecanlıydık ama korktuk'
21:16 02.09.2023 (güncellendi: 21:51 02.09.2023) Abone ol
Hatay Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Şanlıurfa'da gökyüzünde görüntülenen parlak bir cismin göktaşı olduğu iddia edildi.
Hatay’da akşam saatlerinde gökyüzünde görülen alev topu ve duyulan yüksek ses merak uyandırdı.
İhlas Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Karadurmuşlu bölgesinde gökyüzünde bir cismin alev aldığı görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı. .
Cismin gökyüzünde ilerlediği anlar Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Şanlıurfa başta olmak üzere çevre illerde de görüldü.
Malatya'da Doğanşehir ilçesinde 20.15 sıralarında 'Meteor düştü' iddiaları bir anda sosyal medyada yayılırken, çok sayıda kişi tarafından gözlemlenen cisim heyecan yaşanmasına neden oldu.
Cismi çıplak gözle gözlemlediklerini belirten Esentepe Mahalle sakinlerinden Ali Demirci korktuklarını söyledi. Çevre illerden de gözlemlendiği ileri sürülen cismin meteor olup olmadığı konusunda ise henüz bir resmi açıklama yapılmadı.