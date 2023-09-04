https://sputniknews.com.tr/20230904/disisleri-bakanligi-bati-trakyada-turk-mezarlarina-duzenlenen-saldiriyi-kinadi-tedbir-alin-1075160478.html

Dışişleri bakanlığı, Batı Trakya'da Türk mezarlarına düzenlenen saldırıyı kınadı: 'Tedbir alın'

Dışişleri bakanlığı, Batı Trakya'da Türk mezarlarına düzenlenen saldırıyı kınadı: 'Tedbir alın'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Bilgiç, Batı Trakya’da bulunan bir Türk mezarlığındaki mezar taşlarının kırılması eylemine yönelik, "Narlıköy’deki Türk... 04.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-04T10:02+0300

2023-09-04T10:02+0300

2023-09-04T10:02+0300

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Batı Trakya’da bulunan bir Türk mezarlığındaki mezar taşlarının kırılması eylemine yönelik soruya yazılı cevap verdi.Batı Trakya’da bulunan Narlıköy’deki Türk azınlığın mezarlığındaki mezar taşlarının hafta sonu kimliği belirsiz kişiler tarafından kırılması eyleminin şiddetle kınandığının altını çizen Bilgiç, söz konusu menfur hadise hakkında Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Genel Sekreteri'nin soruşturma başlatıldığına ilişkin açıklamasının not edildiğini belirtti.Bilgiç, Yunan makamlarından faillerin bir an önce yakalanarak yargı önüne çıkarılmalarının, hak ettikleri cezaya çarptırılmalarının ve olayın arkasında yatan nedenlerin aydınlatılmasının beklendiğini vurguladı. Sözcü Bilgiç, "Narlıköy’de yaşayan soydaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, üzüntülerini paylaşıyoruz" ifadesini kullandı.Avrupa genelinde artmakta olan İslam karşıtlığı çerçevesinde Müslümanların mezarlıklarının hedef alınıyor olmasının ortak insani değerlerin savunulması için verilmesi gereken mücadelenin önemini ve aciliyetini ortaya koyduğunun altını çizen Bilgiç, şöyle konuştu:Batı Trakya'da Gümülcine yakınlarında bulunan Narlıköy'deki Türk mezarlığına saldırı düzenlenmiş, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yapılan saldırıda yaklaşık 20 mezar taşına zarar verilmişti. Mezarlığı ziyaret edenlerin fark ettiği saldırıyla ilgili yerel makamlar bilgilendirilmişti.

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batı trakya, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, mezar, mezar taşı, mezar yeri, türkiye dışişleri bakanlığı, tanju bilgiç