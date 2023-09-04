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https://sputniknews.com.tr/20230904/disisleri-bakanligi-bati-trakyada-turk-mezarlarina-duzenlenen-saldiriyi-kinadi-tedbir-alin-1075160478.html
Dışişleri bakanlığı, Batı Trakya'da Türk mezarlarına düzenlenen saldırıyı kınadı: 'Tedbir alın'
Dışişleri bakanlığı, Batı Trakya'da Türk mezarlarına düzenlenen saldırıyı kınadı: 'Tedbir alın'
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Bilgiç, Batı Trakya’da bulunan bir Türk mezarlığındaki mezar taşlarının kırılması eylemine yönelik, "Narlıköy’deki Türk... 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T10:02+0300
2023-09-04T10:02+0300
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Batı Trakya’da bulunan bir Türk mezarlığındaki mezar taşlarının kırılması eylemine yönelik soruya yazılı cevap verdi.Batı Trakya’da bulunan Narlıköy’deki Türk azınlığın mezarlığındaki mezar taşlarının hafta sonu kimliği belirsiz kişiler tarafından kırılması eyleminin şiddetle kınandığının altını çizen Bilgiç, söz konusu menfur hadise hakkında Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Genel Sekreteri'nin soruşturma başlatıldığına ilişkin açıklamasının not edildiğini belirtti.Bilgiç, Yunan makamlarından faillerin bir an önce yakalanarak yargı önüne çıkarılmalarının, hak ettikleri cezaya çarptırılmalarının ve olayın arkasında yatan nedenlerin aydınlatılmasının beklendiğini vurguladı. Sözcü Bilgiç, "Narlıköy’de yaşayan soydaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, üzüntülerini paylaşıyoruz" ifadesini kullandı.Avrupa genelinde artmakta olan İslam karşıtlığı çerçevesinde Müslümanların mezarlıklarının hedef alınıyor olmasının ortak insani değerlerin savunulması için verilmesi gereken mücadelenin önemini ve aciliyetini ortaya koyduğunun altını çizen Bilgiç, şöyle konuştu:Batı Trakya'da Gümülcine yakınlarında bulunan Narlıköy'deki Türk mezarlığına saldırı düzenlenmiş, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yapılan saldırıda yaklaşık 20 mezar taşına zarar verilmişti. Mezarlığı ziyaret edenlerin fark ettiği saldırıyla ilgili yerel makamlar bilgilendirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230903/bakan-fidan-tahranda-iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-ile-ortak-basin-toplantisi-duzenliyor-1075145890.html
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batı trakya, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, mezar, mezar taşı, mezar yeri, türkiye dışişleri bakanlığı, tanju bilgiç
batı trakya, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, mezar, mezar taşı, mezar yeri, türkiye dışişleri bakanlığı, tanju bilgiç

Dışişleri bakanlığı, Batı Trakya'da Türk mezarlarına düzenlenen saldırıyı kınadı: 'Tedbir alın'

10:02 04.09.2023
© AA / ArşivTürkiye Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2023
© AA / Arşiv
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Bilgiç, Batı Trakya’da bulunan bir Türk mezarlığındaki mezar taşlarının kırılması eylemine yönelik, "Narlıköy’deki Türk azınlığın mezarlığındaki mezar taşlarının hafta sonu kimliği belirsiz kişiler tarafından kırılması eylemini şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Batı Trakya’da bulunan bir Türk mezarlığındaki mezar taşlarının kırılması eylemine yönelik soruya yazılı cevap verdi.
Batı Trakya’da bulunan Narlıköy’deki Türk azınlığın mezarlığındaki mezar taşlarının hafta sonu kimliği belirsiz kişiler tarafından kırılması eyleminin şiddetle kınandığının altını çizen Bilgiç, söz konusu menfur hadise hakkında Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Genel Sekreteri'nin soruşturma başlatıldığına ilişkin açıklamasının not edildiğini belirtti.
Bilgiç, Yunan makamlarından faillerin bir an önce yakalanarak yargı önüne çıkarılmalarının, hak ettikleri cezaya çarptırılmalarının ve olayın arkasında yatan nedenlerin aydınlatılmasının beklendiğini vurguladı. Sözcü Bilgiç, "Narlıköy’de yaşayan soydaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, üzüntülerini paylaşıyoruz" ifadesini kullandı.
Avrupa genelinde artmakta olan İslam karşıtlığı çerçevesinde Müslümanların mezarlıklarının hedef alınıyor olmasının ortak insani değerlerin savunulması için verilmesi gereken mücadelenin önemini ve aciliyetini ortaya koyduğunun altını çizen Bilgiç, şöyle konuştu:

"Komşumuz Yunanistan’ı bu yönde gerekli tedbirleri almaya, benzer eylemlerin gelecekte yaşanmasını önlemeye ve Batı Trakya Türk azınlığının huzur ve güvenliğini temin etmeye çağırıyoruz."

Batı Trakya'da Gümülcine yakınlarında bulunan Narlıköy'deki Türk mezarlığına saldırı düzenlenmiş, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yapılan saldırıda yaklaşık 20 mezar taşına zarar verilmişti. Mezarlığı ziyaret edenlerin fark ettiği saldırıyla ilgili yerel makamlar bilgilendirilmişti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Tahran'da bir araya geldi. İki Bakan görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2023
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