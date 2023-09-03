https://sputniknews.com.tr/20230903/bakan-fidan-tahranda-iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-ile-ortak-basin-toplantisi-duzenliyor-1075145890.html

Dışişleri Bakanı Fidan: Kerkük'teki olayları üzüntü ve büyük kaygıyla karşılıyoruz

Dışişleri Bakanı Fidan: Kerkük'teki olayları üzüntü ve büyük kaygıyla karşılıyoruz

Tahran’da İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kerkük'te yaşananlara ilişkin "Irak'ın asli ve... 03.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-03T16:18+0300

2023-09-03T16:18+0300

2023-09-03T16:34+0300

son dakika

hakan fidan

hüseyin emir abdullahiyan

basın toplantısı

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kerkük

ortadoğu

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İran'ın başkenti Tahran’da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Bakan Fidan, Abdullahiyan ile görüşmesine dair "Ortak sınır güvenliği, ticaret, terör ile mücadele, yüksek öğretim gibi pek çok konuda müzakere ettik. Görüşmelerimizi paylaştık. Terör ile mücadele konusunda da beklentilerimizi birbirimize aktardık" açıklamasını yaptı.Kerkük'teki olayları da yorumlayan Fidan "Irak'ın asli ve kurucu unsurlarından olan Türkmenlerin ana yurdu olan Kerkük'te olanları üzüntü ve kaygıyla karşılıyoruz" dedi.Fidan sözlerine şöyle devam etti:

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son dakika, hakan fidan, hüseyin emir abdullahiyan, basın toplantısı, kerkük, ortadoğu