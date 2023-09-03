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Dışişleri Bakanı Fidan: Kerkük'teki olayları üzüntü ve büyük kaygıyla karşılıyoruz
Dışişleri Bakanı Fidan: Kerkük'teki olayları üzüntü ve büyük kaygıyla karşılıyoruz
Tahran’da İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kerkük'te yaşananlara ilişkin "Irak'ın asli ve... 03.09.2023, Sputnik Türkiye
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hakan fidan
hüseyin emir abdullahiyan
basın toplantısı
dünya
kerkük
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İran'ın başkenti Tahran’da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Bakan Fidan, Abdullahiyan ile görüşmesine dair "Ortak sınır güvenliği, ticaret, terör ile mücadele, yüksek öğretim gibi pek çok konuda müzakere ettik. Görüşmelerimizi paylaştık. Terör ile mücadele konusunda da beklentilerimizi birbirimize aktardık" açıklamasını yaptı.Kerkük'teki olayları da yorumlayan Fidan "Irak'ın asli ve kurucu unsurlarından olan Türkmenlerin ana yurdu olan Kerkük'te olanları üzüntü ve kaygıyla karşılıyoruz" dedi.Fidan sözlerine şöyle devam etti:
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son dakika, hakan fidan, hüseyin emir abdullahiyan, basın toplantısı, kerkük, ortadoğu
son dakika, hakan fidan, hüseyin emir abdullahiyan, basın toplantısı, kerkük, ortadoğu

Dışişleri Bakanı Fidan: Kerkük'teki olayları üzüntü ve büyük kaygıyla karşılıyoruz

16:18 03.09.2023 (güncellendi: 16:34 03.09.2023)
© AA / Murat GökHakan Fidan
Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2023
© AA / Murat Gök
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Tahran’da İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kerkük'te yaşananlara ilişkin "Irak'ın asli ve kurucu unsurlarından olan Türkmenlerin ana yurdu olan Kerkük'te olanları üzüntü ve kaygıyla karşılıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
İran'ın başkenti Tahran’da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Bakan Fidan, Abdullahiyan ile görüşmesine dair "Ortak sınır güvenliği, ticaret, terör ile mücadele, yüksek öğretim gibi pek çok konuda müzakere ettik. Görüşmelerimizi paylaştık. Terör ile mücadele konusunda da beklentilerimizi birbirimize aktardık" açıklamasını yaptı.
Kerkük'teki olayları da yorumlayan Fidan "Irak'ın asli ve kurucu unsurlarından olan Türkmenlerin ana yurdu olan Kerkük'te olanları üzüntü ve kaygıyla karşılıyoruz" dedi.
Fidan sözlerine şöyle devam etti:

"Türkmenlerin haklarının korunması Irak politikamızın ana politika unsurları arasında yer alıyor. Türkmenleri her alanda desteklemeye devam edeceğiz.

Kerkük'ün huzur ve istikrarı Irak'ın bütününün huzur ve istikrarına etki ediyor. Kerkük'ü barış içinde bir arada yaşama kültürünün sembolü olarak görüyoruz.

Şehirde son dönemde artış gösteren PKK mevcudiyetine süratle son verilmesini Irak makamlarından talep ediyoruz"

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