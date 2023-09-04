https://sputniknews.com.tr/20230904/cumhurbaskani-erdogan-ankarada-1075178193.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Soçi şehrindeki çalışma ziyaretinin ardından "TUR" uçağıyla saat 19.10'da Türkiye'ye döndü. 04.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-04T20:06+0300

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türkiye

cumhurbaşkanı

recep tayyip erdoğan

soçi

soçi

rusya

emine erdoğan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer karşıladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Ankara'ya geldi.

https://sputniknews.com.tr/20230904/putin-ve-erdogan-socide-basin-toplantisi-duzenliyor-1075171417.html

türkiye

soçi

rusya

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cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, soçi, soçi, rusya, emine erdoğan