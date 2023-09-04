https://sputniknews.com.tr/20230904/cin-g20-liderler-zirvesine-basbakanlik-duzeyinde-katilacagini-acikladi-1075161880.html

Çin, G20 Liderler Zirvesi'ne Başbakanlık düzeyinde katılacağını açıkladı

Çin, G20 Liderler Zirvesi'ne Başbakanlık düzeyinde katılacağını açıkladı

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Li Kıçiang'ın 9-10 Eylül'de Hindistan'da yapılacak olan G20 zirvesine katılacağını duyurdu. 04.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-04T10:28+0300

2023-09-04T10:28+0300

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dünya

çin

çin devlet başkanı şi cinping

çin komünist partisi (çkp)

g20

g20 liderler zirvesi

g20 zirvesi

çin başbakanı li kıçiang

rusya

vladimir putin

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de gelecek hafta Hindistan'da yapılması planlanan G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmaması bekleniyordu, Çin Dışişleri Bakanlığı zirveye Başbakanlık düzeyinde katılım gösterileceğini açıkladı. Bunun yanında Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre de 5-7 Eylül tarihlerinde Endonezya'nın başkenti Jakarta'da düzenlenecek Doğu ve Güneydoğu Asya Liderleri Zirvesi'ne yine Li Kıçiang'ın (Li Çiang) katılması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230831/bati-basini-cin-devlet-baskani-si-cinping-hindistandaki-g20-zirvesine-katilmayacak-1075088299.html

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