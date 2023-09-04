https://sputniknews.com.tr/20230904/cin-g20-liderler-zirvesine-basbakanlik-duzeyinde-katilacagini-acikladi-1075161880.html
Çin, G20 Liderler Zirvesi'ne Başbakanlık düzeyinde katılacağını açıkladı
Çin, G20 Liderler Zirvesi'ne Başbakanlık düzeyinde katılacağını açıkladı
Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Li Kıçiang'ın 9-10 Eylül'de Hindistan'da yapılacak olan G20 zirvesine katılacağını duyurdu. 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T10:28+0300
2023-09-04T10:28+0300
2023-09-04T10:29+0300
dünya
çin
çin devlet başkanı şi cinping
çin komünist partisi (çkp)
g20
g20 liderler zirvesi
g20 zirvesi
çin başbakanı li kıçiang
rusya
vladimir putin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0d/1063395651_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a09797f795335575416110e786aaa73b.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de gelecek hafta Hindistan'da yapılması planlanan G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmaması bekleniyordu, Çin Dışişleri Bakanlığı zirveye Başbakanlık düzeyinde katılım gösterileceğini açıkladı. Bunun yanında Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre de 5-7 Eylül tarihlerinde Endonezya'nın başkenti Jakarta'da düzenlenecek Doğu ve Güneydoğu Asya Liderleri Zirvesi'ne yine Li Kıçiang'ın (Li Çiang) katılması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230831/bati-basini-cin-devlet-baskani-si-cinping-hindistandaki-g20-zirvesine-katilmayacak-1075088299.html
çin
rusya
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0d/1063395651_52:0:700:486_1920x0_80_0_0_dde9c973a0aa0ef3da10f2adf7e519ab.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çin, çin devlet başkanı şi cinping, çin komünist partisi (çkp), g20, g20 liderler zirvesi, g20 zirvesi, çin başbakanı li kıçiang, rusya, vladimir putin, hindistan, kyodo, kyodo haber ajansı
çin, çin devlet başkanı şi cinping, çin komünist partisi (çkp), g20, g20 liderler zirvesi, g20 zirvesi, çin başbakanı li kıçiang, rusya, vladimir putin, hindistan, kyodo, kyodo haber ajansı
Çin, G20 Liderler Zirvesi'ne Başbakanlık düzeyinde katılacağını açıkladı
10:28 04.09.2023 (güncellendi: 10:29 04.09.2023) Abone ol
Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Li Kıçiang'ın 9-10 Eylül'de Hindistan'da yapılacak olan G20 zirvesine katılacağını duyurdu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de gelecek hafta Hindistan'da yapılması planlanan G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmaması bekleniyordu, Çin Dışişleri Bakanlığı zirveye Başbakanlık düzeyinde katılım gösterileceğini açıkladı.
Bunun yanında Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre de 5-7 Eylül tarihlerinde Endonezya'nın başkenti Jakarta'da düzenlenecek Doğu ve Güneydoğu Asya Liderleri Zirvesi'ne yine Li Kıçiang'ın (Li Çiang) katılması bekleniyor.