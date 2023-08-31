https://sputniknews.com.tr/20230831/bati-basini-cin-devlet-baskani-si-cinping-hindistandaki-g20-zirvesine-katilmayacak-1075088299.html
Batı basını: Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan’daki G20 Zirvesi'ne katılmayacak
Batı basını: Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan’daki G20 Zirvesi'ne katılmayacak
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Hindistan’daki G20 Zirvesi'ne katılmayacağı belirtildi. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T18:35+0300
2023-08-31T18:35+0300
2023-08-31T18:35+0300
şi cinping
dünya
g20
g20 zirvesi
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Reuters'in kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping büyük olasılıkla Hindistan'daki G20 zirvesine gitmeyecek, onun yerine Çin'i, Başbakan Li Qiang temsil edecek.Haberde, “Şi Cinping muhtemelen önümüzdeki hafta Hindistan'da yapılacak G20 zirvesini katılmayacak. 9-10 Eylül tarihlerinde düzenlenecek zirvede Çin’i Başbakan Li Qiang'ın temsil etmesi bekleniyor” denildi.Hindistan geçen yıl 1 Aralık'ta devraldığı G20 dönem başkanlığını, 9-10 Eylül'de yapılacak zirvenin ardından Brezilya’ya devredecek.
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feedback.tr@sputniknews.com
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şi cinping, g20, g20 zirvesi
şi cinping, g20, g20 zirvesi
Batı basını: Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan’daki G20 Zirvesi'ne katılmayacak
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Hindistan’daki G20 Zirvesi'ne katılmayacağı belirtildi.
Reuters'in kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping büyük olasılıkla Hindistan'daki G20 zirvesine gitmeyecek, onun yerine Çin'i, Başbakan Li Qiang temsil edecek.
Haberde, “Şi Cinping muhtemelen önümüzdeki hafta Hindistan'da yapılacak G20 zirvesini katılmayacak. 9-10 Eylül tarihlerinde düzenlenecek zirvede Çin’i Başbakan Li Qiang'ın temsil etmesi bekleniyor” denildi.
Hindistan geçen yıl 1 Aralık'ta devraldığı G20 dönem başkanlığını, 9-10 Eylül'de yapılacak zirvenin ardından Brezilya’ya devredecek.