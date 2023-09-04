https://sputniknews.com.tr/20230904/beyaz-saray-ukraynaya-en-kisa-zamanda-zayiflatilmis-uranyumlu-muhimmat-gonderilecegini-dogrulamadi-1075180089.html
Beyaz Saray, Ukrayna’ya en kısa zamanda zayıflatılmış uranyumlu mühimmat gönderileceğini doğrulamadı
Beyaz Saray, Ukrayna’ya en kısa zamanda zayıflatılmış uranyumlu mühimmat gönderileceğini doğrulamadı
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi temsilcisi, Beyaz Saray’ın şu an için Ukrayna’ya en kısa zamanda zayıflatılmış uranyumlu mühimmat gönderileceği bilgisini... 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T21:00+0300
2023-09-04T21:00+0300
2023-09-04T21:00+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
ukrayna krizi
uranyum
uranyum
mühimmat
mariya zaharova
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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi temsilcisi, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, ABD’nin en kısa zamanda Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat gönderme planının olduğunu doğrulama talebi üzerine, “Bunu yapamam” dedi.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusuna sağlanan zayıflatılmış uranyumlu mühimmat yüzünden Ukrayna’nın yaşanamayacak bir yere geldiğini dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230825/rusya-uranyumlu-muhimmat-ukraynayi-yasanmaz-hale-getiriyor-1074941689.html
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beyaz saray, ukrayna, ukrayna krizi, uranyum, uranyum, mühimmat, mariya zaharova
beyaz saray, ukrayna, ukrayna krizi, uranyum, uranyum, mühimmat, mariya zaharova
Beyaz Saray, Ukrayna’ya en kısa zamanda zayıflatılmış uranyumlu mühimmat gönderileceğini doğrulamadı
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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi temsilcisi, Beyaz Saray’ın şu an için Ukrayna’ya en kısa zamanda zayıflatılmış uranyumlu mühimmat gönderileceği bilgisini doğrulamayacağını belirtti.
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi temsilcisi, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, ABD’nin en kısa zamanda Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat gönderme planının olduğunu doğrulama talebi üzerine, “Bunu yapamam” dedi.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusuna sağlanan zayıflatılmış uranyumlu mühimmat yüzünden Ukrayna’nın yaşanamayacak bir yere geldiğini dile getirmişti.