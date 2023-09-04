https://sputniknews.com.tr/20230904/beyaz-saray-ukraynaya-en-kisa-zamanda-zayiflatilmis-uranyumlu-muhimmat-gonderilecegini-dogrulamadi-1075180089.html

Beyaz Saray, Ukrayna’ya en kısa zamanda zayıflatılmış uranyumlu mühimmat gönderileceğini doğrulamadı

Beyaz Saray, Ukrayna’ya en kısa zamanda zayıflatılmış uranyumlu mühimmat gönderileceğini doğrulamadı

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi temsilcisi, Beyaz Saray’ın şu an için Ukrayna’ya en kısa zamanda zayıflatılmış uranyumlu mühimmat gönderileceği bilgisini... 04.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-04T21:00+0300

2023-09-04T21:00+0300

2023-09-04T21:00+0300

ukrayna krizi

beyaz saray

ukrayna

ukrayna krizi

uranyum

uranyum

mühimmat

mariya zaharova

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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi temsilcisi, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, ABD’nin en kısa zamanda Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat gönderme planının olduğunu doğrulama talebi üzerine, “Bunu yapamam” dedi.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusuna sağlanan zayıflatılmış uranyumlu mühimmat yüzünden Ukrayna’nın yaşanamayacak bir yere geldiğini dile getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230825/rusya-uranyumlu-muhimmat-ukraynayi-yasanmaz-hale-getiriyor-1074941689.html

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beyaz saray, ukrayna, ukrayna krizi, uranyum, uranyum, mühimmat, mariya zaharova