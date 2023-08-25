https://sputniknews.com.tr/20230825/rusya-uranyumlu-muhimmat-ukraynayi-yasanmaz-hale-getiriyor-1074941689.html
Rusya: Uranyumlu mühimmat Ukrayna’yı yaşanmaz hale getiriyor
Rusya: Uranyumlu mühimmat Ukrayna’yı yaşanmaz hale getiriyor
Batı ülkelerinin tedarik ettiği uranyumlu mühimmatın Ukrayna topraklarının radyasyonla kirlenmesine yol açtığını kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T17:31+0300
2023-08-25T17:31+0300
2023-08-25T17:31+0300
ukrayna krizi
ukrayna
radyasyon
kirlilik
mariya zaharova
ukrayna krizi
rusya
zehir
uranyum
mühimmat
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Komsomolskaya Pravda gazetesi için kaleme aldığı yazıda, Ukrayna’da radyasyon kirliliğinin yaşandığını ve bunun 'objektif olarak saptandığını' belirterek, “Ukraynalılar, onlara kanserli tümörlerin garantisi olan gerçek zehrin verildiğini anlamalı ve zayıflatılmış uranyumlu mühimmatın bir an önce ülkeden çıkarılmasını talep etmeli” ifadesini kullandı.Zaharova, “Rusya’nın defalarca Ukrayna halkını uyarıda bulunduğu tehdit Ukrayna topraklarında da doğrulanıyor. Zayıflatılmış uranyum içeren radyoaktif ve son derece zehirli İngiliz ve Amerikan mühimmatının tedariki nedeniyle Ukrayna yaşanmaz bir ülkeye dönüşüyor” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230825/ukraynali-esir-nikolayev-bolgesinde-sivilleri-oldurduklerini-itiraf-etti-1074941450.html
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ukrayna, radyasyon, kirlilik, mariya zaharova, ukrayna krizi, rusya, zehir, uranyum, mühimmat
ukrayna, radyasyon, kirlilik, mariya zaharova, ukrayna krizi, rusya, zehir, uranyum, mühimmat
Rusya: Uranyumlu mühimmat Ukrayna’yı yaşanmaz hale getiriyor
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Batı ülkelerinin tedarik ettiği uranyumlu mühimmatın Ukrayna topraklarının radyasyonla kirlenmesine yol açtığını kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna’nın yaşanmaz bir ülke haline gelmekte olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Komsomolskaya Pravda gazetesi için kaleme aldığı yazıda, Ukrayna’da radyasyon kirliliğinin yaşandığını ve bunun 'objektif olarak saptandığını' belirterek, “Ukraynalılar, onlara kanserli tümörlerin garantisi olan gerçek zehrin verildiğini anlamalı ve zayıflatılmış uranyumlu mühimmatın bir an önce ülkeden çıkarılmasını talep etmeli” ifadesini kullandı.
Zaharova, “Rusya’nın defalarca Ukrayna halkını uyarıda bulunduğu tehdit Ukrayna topraklarında da doğrulanıyor. Zayıflatılmış uranyum içeren radyoaktif ve son derece zehirli İngiliz ve Amerikan mühimmatının tedariki nedeniyle Ukrayna yaşanmaz bir ülkeye dönüşüyor” dedi.