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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230825/rusya-uranyumlu-muhimmat-ukraynayi-yasanmaz-hale-getiriyor-1074941689.html
Rusya: Uranyumlu mühimmat Ukrayna’yı yaşanmaz hale getiriyor
Rusya: Uranyumlu mühimmat Ukrayna’yı yaşanmaz hale getiriyor
Batı ülkelerinin tedarik ettiği uranyumlu mühimmatın Ukrayna topraklarının radyasyonla kirlenmesine yol açtığını kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T17:31+0300
2023-08-25T17:31+0300
ukrayna krizi
ukrayna
radyasyon
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mariya zaharova
ukrayna krizi
rusya
zehir
uranyum
mühimmat
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Komsomolskaya Pravda gazetesi için kaleme aldığı yazıda, Ukrayna’da radyasyon kirliliğinin yaşandığını ve bunun 'objektif olarak saptandığını' belirterek, “Ukraynalılar, onlara kanserli tümörlerin garantisi olan gerçek zehrin verildiğini anlamalı ve zayıflatılmış uranyumlu mühimmatın bir an önce ülkeden çıkarılmasını talep etmeli” ifadesini kullandı.Zaharova, “Rusya’nın defalarca Ukrayna halkını uyarıda bulunduğu tehdit Ukrayna topraklarında da doğrulanıyor. Zayıflatılmış uranyum içeren radyoaktif ve son derece zehirli İngiliz ve Amerikan mühimmatının tedariki nedeniyle Ukrayna yaşanmaz bir ülkeye dönüşüyor” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230825/ukraynali-esir-nikolayev-bolgesinde-sivilleri-oldurduklerini-itiraf-etti-1074941450.html
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ukrayna, radyasyon, kirlilik, mariya zaharova, ukrayna krizi, rusya, zehir, uranyum, mühimmat
ukrayna, radyasyon, kirlilik, mariya zaharova, ukrayna krizi, rusya, zehir, uranyum, mühimmat

Rusya: Uranyumlu mühimmat Ukrayna’yı yaşanmaz hale getiriyor

17:31 25.08.2023
© Фотохост-агентство РИА Новости / Multimedya arşivine gidinMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Batı ülkelerinin tedarik ettiği uranyumlu mühimmatın Ukrayna topraklarının radyasyonla kirlenmesine yol açtığını kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna’nın yaşanmaz bir ülke haline gelmekte olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Komsomolskaya Pravda gazetesi için kaleme aldığı yazıda, Ukrayna’da radyasyon kirliliğinin yaşandığını ve bunun 'objektif olarak saptandığını' belirterek, “Ukraynalılar, onlara kanserli tümörlerin garantisi olan gerçek zehrin verildiğini anlamalı ve zayıflatılmış uranyumlu mühimmatın bir an önce ülkeden çıkarılmasını talep etmeli” ifadesini kullandı.
Zaharova, “Rusya’nın defalarca Ukrayna halkını uyarıda bulunduğu tehdit Ukrayna topraklarında da doğrulanıyor. Zayıflatılmış uranyum içeren radyoaktif ve son derece zehirli İngiliz ve Amerikan mühimmatının tedariki nedeniyle Ukrayna yaşanmaz bir ülkeye dönüşüyor” dedi.
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