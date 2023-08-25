https://sputniknews.com.tr/20230825/rusya-uranyumlu-muhimmat-ukraynayi-yasanmaz-hale-getiriyor-1074941689.html

Rusya: Uranyumlu mühimmat Ukrayna’yı yaşanmaz hale getiriyor

Rusya: Uranyumlu mühimmat Ukrayna’yı yaşanmaz hale getiriyor

Batı ülkelerinin tedarik ettiği uranyumlu mühimmatın Ukrayna topraklarının radyasyonla kirlenmesine yol açtığını kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü... 25.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-25T17:31+0300

2023-08-25T17:31+0300

2023-08-25T17:31+0300

ukrayna krizi

ukrayna

radyasyon

kirlilik

mariya zaharova

ukrayna krizi

rusya

zehir

uranyum

mühimmat

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Komsomolskaya Pravda gazetesi için kaleme aldığı yazıda, Ukrayna’da radyasyon kirliliğinin yaşandığını ve bunun 'objektif olarak saptandığını' belirterek, “Ukraynalılar, onlara kanserli tümörlerin garantisi olan gerçek zehrin verildiğini anlamalı ve zayıflatılmış uranyumlu mühimmatın bir an önce ülkeden çıkarılmasını talep etmeli” ifadesini kullandı.Zaharova, “Rusya’nın defalarca Ukrayna halkını uyarıda bulunduğu tehdit Ukrayna topraklarında da doğrulanıyor. Zayıflatılmış uranyum içeren radyoaktif ve son derece zehirli İngiliz ve Amerikan mühimmatının tedariki nedeniyle Ukrayna yaşanmaz bir ülkeye dönüşüyor” dedi.

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ukrayna, radyasyon, kirlilik, mariya zaharova, ukrayna krizi, rusya, zehir, uranyum, mühimmat