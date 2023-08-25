Ukraynalı esir, Nikolayev bölgesinde sivilleri öldürdüklerini itiraf etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Ve anlaşmaya varıldı: BRICS genişliyor
13:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
İsviçre: Elimizde F-16 yok, olsaydı da Ukraynalı pilotları eğitmezdik
14:31
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Yunanistan’dan yardım istedi
15:00
3 dk
SESLİ HABER
The Economist: ABD'nin buna cesaret edeceği şüpheli
16:00
2 dk
SESLİ HABER
Ve mahkeme karar verdi: Stalingrad’da soykırım yaptılar
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’nın ABD’den istediği füzelerin arkasındaki plan ne?
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Türünün tek örneği: Beneksiz zürafa doğdu
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı yönetmen noktayı koydu: ABD'nin uzun süreli bir savaşa ihtiyacı var
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya duyurdu: Heyet Tahrir el-Şam’ın karargahını vurduk
21:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Cumhurbaşkanlığı’nda Batı basınına tahıl koridoru yalanlaması
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Abrams ve Leopard tankları, Ukrayna’nın işine yaramadı
16:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li diplomattan Ukrayna’ya tehdit: Geleceğiniz ABD’nin sürekli desteğine bağlı
17:00
3 dk
SESLİ HABER
Dolar ve Euro’ya alternatif para birimi için çalışmalar yapılıyor
18:00
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230825/ukraynali-esir-nikolayev-bolgesinde-sivilleri-oldurduklerini-itiraf-etti-1074941450.html
Ukraynalı esir, Nikolayev bölgesinde sivilleri öldürdüklerini itiraf etti
Ukraynalı esir, Nikolayev bölgesinde sivilleri öldürdüklerini itiraf etti
Ukraynalı esir asker, Nikolayev bölgesi sakinlerini soyduktan sonra onları öldürdüklerini itiraf etti. 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T17:28+0300
2023-08-25T17:28+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
sivil
sivil can kaybı
sivil kayıp
sivil ölümü
saldırı
köylü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/10/1074686489_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_690accb804b1f154a19bbadb16712e49.jpg
Rus güçlerine esir düşen Ukraynalı asker Aleksandr Şostak gazetecilere verdiği demeçte, Ukraynalı askerlerin Nikolayev bölgesindeki Limaniy köyünde evleri soyarak sivilleri öldürdüğünü söyledi.Şostak, “Değerli bir şeyler bulabiliriz diye bir eve girdik. Orada insanların olacağını beklemiyorduk. Ancak komutanımızın emrine göre bir şey yaptığımız zaman tanık bırakmamamız gerekiyordu. Değerli eşyaları aldığımızda evde iki yaşlı insan vardı ve onları öldürdük” dedi.İşledikleri suçların bununla sınırlı olmadığını, arkadaşlarıyla birlikte soygunlar sırasında çok sayıda sivili öldürdüklerini belirten Şostak, “Bir eve girdik, komşular bizi fark etti, evlerine gittik ve bizi yüzümüzden ve aracımızdan tanımasınlar diye evin içinde makineli tüfekle ateş ettik” diye konuştu.Ukrayna askerlerinin çeşitli yasadışı eylemlerinin köylüler arasında hoşnutsuzluğa neden olduğunu belirten esir asker, insani yardımın dağıtımı sırasında vatandaşların, Ukraynalı askerlerin davranışlarıyla ilgili şikayetlerini komutanlara ilettiklerini ancak kaba şekilde dağılmaları talimatı aldıklarını vurgu yaparak şöyle devam etti:Komutanlardan birinin yerel pazarda çalıntı malların satış noktasının bulunduğunu belirten Şostak, askerlik görevi sırasında sadece kendisinin çalıntı mallardan yaklaşık 400 bin Grivna (yaklaşık 11 bin dolar) kazandığını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230825/putinden-kararname-gonulluler-ve-bolgesel-savunma-savascilari-yemin-ederek-goreve-baslayacak-1074940662.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/10/1074686489_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f6d13e16b2c3df4f4c7b30971c1c124e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, sivil, sivil can kaybı, sivil kayıp, sivil ölümü, saldırı, köylü, itiraf, emir
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, sivil, sivil can kaybı, sivil kayıp, sivil ölümü, saldırı, köylü, itiraf, emir

Ukraynalı esir, Nikolayev bölgesinde sivilleri öldürdüklerini itiraf etti

17:28 25.08.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVUkrayna askeri
Ukrayna askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
Abone olTelegram
Ukraynalı esir asker, Nikolayev bölgesi sakinlerini soyduktan sonra onları öldürdüklerini itiraf etti.
Rus güçlerine esir düşen Ukraynalı asker Aleksandr Şostak gazetecilere verdiği demeçte, Ukraynalı askerlerin Nikolayev bölgesindeki Limaniy köyünde evleri soyarak sivilleri öldürdüğünü söyledi.
Şostak, “Değerli bir şeyler bulabiliriz diye bir eve girdik. Orada insanların olacağını beklemiyorduk. Ancak komutanımızın emrine göre bir şey yaptığımız zaman tanık bırakmamamız gerekiyordu. Değerli eşyaları aldığımızda evde iki yaşlı insan vardı ve onları öldürdük” dedi.
İşledikleri suçların bununla sınırlı olmadığını, arkadaşlarıyla birlikte soygunlar sırasında çok sayıda sivili öldürdüklerini belirten Şostak, “Bir eve girdik, komşular bizi fark etti, evlerine gittik ve bizi yüzümüzden ve aracımızdan tanımasınlar diye evin içinde makineli tüfekle ateş ettik” diye konuştu.
Ukrayna askerlerinin çeşitli yasadışı eylemlerinin köylüler arasında hoşnutsuzluğa neden olduğunu belirten esir asker, insani yardımın dağıtımı sırasında vatandaşların, Ukraynalı askerlerin davranışlarıyla ilgili şikayetlerini komutanlara ilettiklerini ancak kaba şekilde dağılmaları talimatı aldıklarını vurgu yaparak şöyle devam etti:
“Komutana bir taş veya şişe fırlatıldı, tam olarak hatırlamıyorum, bunun üzerine sivil halka ateş etme emrini verdi, sonuçta beş kişi öldü, geri kalanı kaçtı. Biz de insani yardımı kendimize aldık.”
Komutanlardan birinin yerel pazarda çalıntı malların satış noktasının bulunduğunu belirten Şostak, askerlik görevi sırasında sadece kendisinin çalıntı mallardan yaklaşık 400 bin Grivna (yaklaşık 11 bin dolar) kazandığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
Ukrayna krizi
Putin'den kararname: Gönüllüler ve bölgesel savunma savaşçıları yemin ederek göreve başlayacak
17:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала