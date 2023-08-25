https://sputniknews.com.tr/20230825/ukraynali-esir-nikolayev-bolgesinde-sivilleri-oldurduklerini-itiraf-etti-1074941450.html
Ukraynalı esir, Nikolayev bölgesinde sivilleri öldürdüklerini itiraf etti
Ukraynalı esir, Nikolayev bölgesinde sivilleri öldürdüklerini itiraf etti
Ukraynalı esir asker, Nikolayev bölgesi sakinlerini soyduktan sonra onları öldürdüklerini itiraf etti. 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T17:28+0300
2023-08-25T17:28+0300
2023-08-25T17:28+0300
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Rus güçlerine esir düşen Ukraynalı asker Aleksandr Şostak gazetecilere verdiği demeçte, Ukraynalı askerlerin Nikolayev bölgesindeki Limaniy köyünde evleri soyarak sivilleri öldürdüğünü söyledi.Şostak, “Değerli bir şeyler bulabiliriz diye bir eve girdik. Orada insanların olacağını beklemiyorduk. Ancak komutanımızın emrine göre bir şey yaptığımız zaman tanık bırakmamamız gerekiyordu. Değerli eşyaları aldığımızda evde iki yaşlı insan vardı ve onları öldürdük” dedi.İşledikleri suçların bununla sınırlı olmadığını, arkadaşlarıyla birlikte soygunlar sırasında çok sayıda sivili öldürdüklerini belirten Şostak, “Bir eve girdik, komşular bizi fark etti, evlerine gittik ve bizi yüzümüzden ve aracımızdan tanımasınlar diye evin içinde makineli tüfekle ateş ettik” diye konuştu.Ukrayna askerlerinin çeşitli yasadışı eylemlerinin köylüler arasında hoşnutsuzluğa neden olduğunu belirten esir asker, insani yardımın dağıtımı sırasında vatandaşların, Ukraynalı askerlerin davranışlarıyla ilgili şikayetlerini komutanlara ilettiklerini ancak kaba şekilde dağılmaları talimatı aldıklarını vurgu yaparak şöyle devam etti:Komutanlardan birinin yerel pazarda çalıntı malların satış noktasının bulunduğunu belirten Şostak, askerlik görevi sırasında sadece kendisinin çalıntı mallardan yaklaşık 400 bin Grivna (yaklaşık 11 bin dolar) kazandığını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230825/putinden-kararname-gonulluler-ve-bolgesel-savunma-savascilari-yemin-ederek-goreve-baslayacak-1074940662.html
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, sivil, sivil can kaybı, sivil kayıp, sivil ölümü, saldırı, köylü, itiraf, emir
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, sivil, sivil can kaybı, sivil kayıp, sivil ölümü, saldırı, köylü, itiraf, emir
Ukraynalı esir, Nikolayev bölgesinde sivilleri öldürdüklerini itiraf etti
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Ukraynalı esir asker, Nikolayev bölgesi sakinlerini soyduktan sonra onları öldürdüklerini itiraf etti.
Rus güçlerine esir düşen Ukraynalı asker Aleksandr Şostak gazetecilere verdiği demeçte, Ukraynalı askerlerin Nikolayev bölgesindeki Limaniy köyünde evleri soyarak sivilleri öldürdüğünü söyledi.
Şostak, “Değerli bir şeyler bulabiliriz diye bir eve girdik. Orada insanların olacağını beklemiyorduk. Ancak komutanımızın emrine göre bir şey yaptığımız zaman tanık bırakmamamız gerekiyordu. Değerli eşyaları aldığımızda evde iki yaşlı insan vardı ve onları öldürdük” dedi.
İşledikleri suçların bununla sınırlı olmadığını, arkadaşlarıyla birlikte soygunlar sırasında çok sayıda sivili öldürdüklerini belirten Şostak, “Bir eve girdik, komşular bizi fark etti, evlerine gittik ve bizi yüzümüzden ve aracımızdan tanımasınlar diye evin içinde makineli tüfekle ateş ettik” diye konuştu.
Ukrayna askerlerinin çeşitli yasadışı eylemlerinin köylüler arasında hoşnutsuzluğa neden olduğunu belirten esir asker, insani yardımın dağıtımı sırasında vatandaşların, Ukraynalı askerlerin davranışlarıyla ilgili şikayetlerini komutanlara ilettiklerini ancak kaba şekilde dağılmaları talimatı aldıklarını vurgu yaparak şöyle devam etti:
“Komutana bir taş veya şişe fırlatıldı, tam olarak hatırlamıyorum, bunun üzerine sivil halka ateş etme emrini verdi, sonuçta beş kişi öldü, geri kalanı kaçtı. Biz de insani yardımı kendimize aldık.”
Komutanlardan birinin yerel pazarda çalıntı malların satış noktasının bulunduğunu belirten Şostak, askerlik görevi sırasında sadece kendisinin çalıntı mallardan yaklaşık 400 bin Grivna (yaklaşık 11 bin dolar) kazandığını söyledi.