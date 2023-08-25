https://sputniknews.com.tr/20230825/putinden-kararname-gonulluler-ve-bolgesel-savunma-savascilari-yemin-ederek-goreve-baslayacak-1074940662.html

Putin'den kararname: Gönüllüler ve bölgesel savunma savaşçıları yemin ederek göreve başlayacak

Putin'den kararname: Gönüllüler ve bölgesel savunma savaşçıları yemin ederek göreve başlayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gönüllü birliklerdeki askerler ile bölge savunma oluşumlarındaki savaşçıların göreve başlamadan önce Rusya bayrağı önünde... 25.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-25T17:20+0300

2023-08-25T17:20+0300

2023-08-25T17:20+0300

ukrayna krizi

herson

zaporojye

rusya

kararname

sabotaj

savunma

donetsk

lugansk

vladimir putin

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Rusya hükümetinin yasal düzenlemelerinin yer aldığı sitede yayınlanan kararnameye göre gönüllü birliklere katılan kişiler ve özel askeri harekatta görev yapan diğer kişiler, göreve başlamadan önce Rusya bayrağı önünde yemin edecek.Bölgesel savunma oluşumlarında görev yapan savaşçıların tabi olduğu kararname, Zaporojye Bölgesi özel kuvvet merkezinin çalışanları ve sıkıyönetim döneminde diğer bölgelerde kurulan benzeri devlet işletmeleri içinde geçerli olacak.Rusya'da bölgesel savunma oluşumları, savaş zamanında ulaşım, iletişim, haberleşme altyapısının çalışmasını sağlayan önemli tesislerin korunması ve sabotajcılarla mücadele edilmesi gibi görevleri yerine getiriyor.Bu oluşumlar, şu anda Rusya Federasyonu'na bağlanan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde görev yapıyor. Ayrıca Kırım ile Ukrayna sınırındaki diğer bölgelerin yönetimlerine de bölgesel savunma faaliyetleri yürütme yetkisi verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230825/zaporojye-vali-vekili-ukrayna-ordusu-karsilik-alacaklari-korkusuyla-zaporojye-ngsyi-vurmuyor-1074940375.html

herson

zaporojye

rusya

donetsk

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