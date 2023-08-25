https://sputniknews.com.tr/20230825/putinden-kararname-gonulluler-ve-bolgesel-savunma-savascilari-yemin-ederek-goreve-baslayacak-1074940662.html
Putin'den kararname: Gönüllüler ve bölgesel savunma savaşçıları yemin ederek göreve başlayacak
Putin'den kararname: Gönüllüler ve bölgesel savunma savaşçıları yemin ederek göreve başlayacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gönüllü birliklerdeki askerler ile bölge savunma oluşumlarındaki savaşçıların göreve başlamadan önce Rusya bayrağı önünde... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T17:20+0300
2023-08-25T17:20+0300
2023-08-25T17:20+0300
ukrayna krizi
herson
zaporojye
rusya
kararname
sabotaj
savunma
donetsk
lugansk
vladimir putin
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Rusya hükümetinin yasal düzenlemelerinin yer aldığı sitede yayınlanan kararnameye göre gönüllü birliklere katılan kişiler ve özel askeri harekatta görev yapan diğer kişiler, göreve başlamadan önce Rusya bayrağı önünde yemin edecek.Bölgesel savunma oluşumlarında görev yapan savaşçıların tabi olduğu kararname, Zaporojye Bölgesi özel kuvvet merkezinin çalışanları ve sıkıyönetim döneminde diğer bölgelerde kurulan benzeri devlet işletmeleri içinde geçerli olacak.Rusya'da bölgesel savunma oluşumları, savaş zamanında ulaşım, iletişim, haberleşme altyapısının çalışmasını sağlayan önemli tesislerin korunması ve sabotajcılarla mücadele edilmesi gibi görevleri yerine getiriyor.Bu oluşumlar, şu anda Rusya Federasyonu'na bağlanan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde görev yapıyor. Ayrıca Kırım ile Ukrayna sınırındaki diğer bölgelerin yönetimlerine de bölgesel savunma faaliyetleri yürütme yetkisi verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230825/zaporojye-vali-vekili-ukrayna-ordusu-karsilik-alacaklari-korkusuyla-zaporojye-ngsyi-vurmuyor-1074940375.html
herson
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Putin'den kararname: Gönüllüler ve bölgesel savunma savaşçıları yemin ederek göreve başlayacak
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gönüllü birliklerdeki askerler ile bölge savunma oluşumlarındaki savaşçıların göreve başlamadan önce Rusya bayrağı önünde yemin etmesini öngören kararnameyi imzaladı.
Rusya hükümetinin yasal düzenlemelerinin yer aldığı sitede yayınlanan kararnameye göre gönüllü birliklere katılan kişiler ve özel askeri harekatta görev yapan diğer kişiler, göreve başlamadan önce Rusya bayrağı önünde yemin edecek.
Bölgesel savunma oluşumlarında görev yapan savaşçıların tabi olduğu kararname, Zaporojye Bölgesi özel kuvvet merkezinin çalışanları ve sıkıyönetim döneminde diğer bölgelerde kurulan benzeri devlet işletmeleri içinde geçerli olacak.
Rusya'da bölgesel savunma oluşumları, savaş zamanında ulaşım, iletişim, haberleşme altyapısının çalışmasını sağlayan önemli tesislerin korunması ve sabotajcılarla mücadele edilmesi gibi görevleri yerine getiriyor.
Bu oluşumlar, şu anda Rusya Federasyonu'na bağlanan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde görev yapıyor. Ayrıca Kırım ile Ukrayna sınırındaki diğer bölgelerin yönetimlerine de bölgesel savunma faaliyetleri yürütme yetkisi verildi.