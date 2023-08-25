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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230825/putinden-kararname-gonulluler-ve-bolgesel-savunma-savascilari-yemin-ederek-goreve-baslayacak-1074940662.html
Putin'den kararname: Gönüllüler ve bölgesel savunma savaşçıları yemin ederek göreve başlayacak
Putin'den kararname: Gönüllüler ve bölgesel savunma savaşçıları yemin ederek göreve başlayacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gönüllü birliklerdeki askerler ile bölge savunma oluşumlarındaki savaşçıların göreve başlamadan önce Rusya bayrağı önünde... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T17:20+0300
2023-08-25T17:20+0300
ukrayna krizi
herson
zaporojye
rusya
kararname
sabotaj
savunma
donetsk
lugansk
vladimir putin
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Rusya hükümetinin yasal düzenlemelerinin yer aldığı sitede yayınlanan kararnameye göre gönüllü birliklere katılan kişiler ve özel askeri harekatta görev yapan diğer kişiler, göreve başlamadan önce Rusya bayrağı önünde yemin edecek.Bölgesel savunma oluşumlarında görev yapan savaşçıların tabi olduğu kararname, Zaporojye Bölgesi özel kuvvet merkezinin çalışanları ve sıkıyönetim döneminde diğer bölgelerde kurulan benzeri devlet işletmeleri içinde geçerli olacak.Rusya'da bölgesel savunma oluşumları, savaş zamanında ulaşım, iletişim, haberleşme altyapısının çalışmasını sağlayan önemli tesislerin korunması ve sabotajcılarla mücadele edilmesi gibi görevleri yerine getiriyor.Bu oluşumlar, şu anda Rusya Federasyonu'na bağlanan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde görev yapıyor. Ayrıca Kırım ile Ukrayna sınırındaki diğer bölgelerin yönetimlerine de bölgesel savunma faaliyetleri yürütme yetkisi verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230825/zaporojye-vali-vekili-ukrayna-ordusu-karsilik-alacaklari-korkusuyla-zaporojye-ngsyi-vurmuyor-1074940375.html
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herson, zaporojye, rusya, kararname, sabotaj, savunma, donetsk, lugansk, vladimir putin, kanun hükmünde kararname, ukrayna, ukrayna krizi
herson, zaporojye, rusya, kararname, sabotaj, savunma, donetsk, lugansk, vladimir putin, kanun hükmünde kararname, ukrayna, ukrayna krizi

Putin'den kararname: Gönüllüler ve bölgesel savunma savaşçıları yemin ederek göreve başlayacak

17:20 25.08.2023
© Sputnik / Михаил Климентьев / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gönüllü birliklerdeki askerler ile bölge savunma oluşumlarındaki savaşçıların göreve başlamadan önce Rusya bayrağı önünde yemin etmesini öngören kararnameyi imzaladı.
Rusya hükümetinin yasal düzenlemelerinin yer aldığı sitede yayınlanan kararnameye göre gönüllü birliklere katılan kişiler ve özel askeri harekatta görev yapan diğer kişiler, göreve başlamadan önce Rusya bayrağı önünde yemin edecek.

Bölgesel savunma oluşumlarında görev yapan savaşçıların tabi olduğu kararname, Zaporojye Bölgesi özel kuvvet merkezinin çalışanları ve sıkıyönetim döneminde diğer bölgelerde kurulan benzeri devlet işletmeleri içinde geçerli olacak.

Rusya'da bölgesel savunma oluşumları, savaş zamanında ulaşım, iletişim, haberleşme altyapısının çalışmasını sağlayan önemli tesislerin korunması ve sabotajcılarla mücadele edilmesi gibi görevleri yerine getiriyor.
Bu oluşumlar, şu anda Rusya Federasyonu'na bağlanan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde görev yapıyor. Ayrıca Kırım ile Ukrayna sınırındaki diğer bölgelerin yönetimlerine de bölgesel savunma faaliyetleri yürütme yetkisi verildi.
Zaporojye NGS - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
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