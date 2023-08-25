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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230825/zaporojye-vali-vekili-ukrayna-ordusu-karsilik-alacaklari-korkusuyla-zaporojye-ngsyi-vurmuyor-1074940375.html
Zaporojye Vali Vekili: Ukrayna ordusu, karşılık alacakları korkusuyla Zaporojye NGS’yi vurmuyor
Zaporojye Vali Vekili: Ukrayna ordusu, karşılık alacakları korkusuyla Zaporojye NGS’yi vurmuyor
Zaporojye Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy, Ukrayna ordusunun doğrudan Zaporojye nükleer güç santralini (NGS) vurmadığını, çünkü Rusya’nın buna karşılık... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T17:13+0300
2023-08-25T17:13+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
zaporojye
zaporojskaya nükleer enerji santrali
saldırı
savunma
rusya
yevgeniy balitskiy
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Balitskiy, Spunikt’e açıklamasında, Ukraynalıların genelde Zaporojye NGS’ye insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırmaya çalıştığını belirterek, “Son zamanlarda toplarla ve çok namlulu roketatarlarla doğrudan santrale saldırmıyorlar. Genelde santralin çevresini, elektrik hatlarını, trafoları vuruyorlar. Halihazırda doğrudan nükleer santral için hiçbir tehdit yok” ifadesini kullandı.Zaporojye Vali Vekili, “Santrali yıkmak için çok çabalamak lazım. Zira santral Sovyetler Birliği’nde inşa edildi ve uçak saldırısına karşı bile koruma öngörüldü” diye kaydetti.“Onlar biliyorlar ki, santrale bir mermi düşerse o zaman Rivne ve Hmelnitskiy santralleri de vurulur” diyen Balitskiy, “Dolayısıyla Avrupalılar, bunun doğrudan onları ilgilendirdiğini anlıyor. Nükleer santralimizi vururlarsa biz de onlarınkini vururuz. Bunu biliyorlar. Bu nedenle düşman bugün bu konuda aktif değil” diye ekledi.‘Ukrayna ordusu deliler gibi kayıp veriyor’Ukrayna ordusunun Zaporojye cephesinde başarısız bir şekilde saldırmaya çalıştığını ama büyük kayıplar verdiğini anlatan Balitskiy, “Düşman kalabalıklar halinde saldırıyor. Fark şu ki yolların iyi olduğu yerlerde teçhizatla geliyorlar, kötü olduğu yerlerde piyade halinde geliyorlar” ifadesini kullandı.Zaporojye Bölgesi’nin Rabotino şehrinde, düşmanın büyük ölçüde Leopard ve Bradly dahil yabancı teçhizatla saldırdığını belirten Vali Vekili, “Teçhizatı yakıyoruz, düşmanı yok ediyoruz. Biz atıyoruz, onlar düşüyor” dedi.Ukrayna ordusunun taktiğine değişmeden devam ettiğini kaydeden Balitskiy, “İnsanlarını insan olarak görmüyor. Düşman çok büyük kayıplar veriyor, deli gibi kayıp veriyor” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230825/rusya-donanmasi-ukrayna-ordusuna-hizmet-veren-bir-limani-vurdu-1074939463.html
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ukrayna, ukrayna krizi, zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, saldırı, savunma, rusya, yevgeniy balitskiy
ukrayna, ukrayna krizi, zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, saldırı, savunma, rusya, yevgeniy balitskiy

Zaporojye Vali Vekili: Ukrayna ordusu, karşılık alacakları korkusuyla Zaporojye NGS’yi vurmuyor

17:13 25.08.2023
© Sputnik / РИА НовостиZaporojye NGS
Zaporojye NGS - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
© Sputnik / РИА Новости
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Zaporojye Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy, Ukrayna ordusunun doğrudan Zaporojye nükleer güç santralini (NGS) vurmadığını, çünkü Rusya’nın buna karşılık Ukrayna’daki nükleer santralleri vuracağını bildiğini, bu senaryonun da Batı’yı etkiyeceğini belirtti.
Balitskiy, Spunikt’e açıklamasında, Ukraynalıların genelde Zaporojye NGS’ye insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırmaya çalıştığını belirterek, “Son zamanlarda toplarla ve çok namlulu roketatarlarla doğrudan santrale saldırmıyorlar. Genelde santralin çevresini, elektrik hatlarını, trafoları vuruyorlar. Halihazırda doğrudan nükleer santral için hiçbir tehdit yok” ifadesini kullandı.
Zaporojye Vali Vekili, “Santrali yıkmak için çok çabalamak lazım. Zira santral Sovyetler Birliği’nde inşa edildi ve uçak saldırısına karşı bile koruma öngörüldü” diye kaydetti.
“Onlar biliyorlar ki, santrale bir mermi düşerse o zaman Rivne ve Hmelnitskiy santralleri de vurulur” diyen Balitskiy, “Dolayısıyla Avrupalılar, bunun doğrudan onları ilgilendirdiğini anlıyor. Nükleer santralimizi vururlarsa biz de onlarınkini vururuz. Bunu biliyorlar. Bu nedenle düşman bugün bu konuda aktif değil” diye ekledi.

‘Ukrayna ordusu deliler gibi kayıp veriyor’

Ukrayna ordusunun Zaporojye cephesinde başarısız bir şekilde saldırmaya çalıştığını ama büyük kayıplar verdiğini anlatan Balitskiy, “Düşman kalabalıklar halinde saldırıyor. Fark şu ki yolların iyi olduğu yerlerde teçhizatla geliyorlar, kötü olduğu yerlerde piyade halinde geliyorlar” ifadesini kullandı.
Zaporojye Bölgesi’nin Rabotino şehrinde, düşmanın büyük ölçüde Leopard ve Bradly dahil yabancı teçhizatla saldırdığını belirten Vali Vekili, “Teçhizatı yakıyoruz, düşmanı yok ediyoruz. Biz atıyoruz, onlar düşüyor” dedi.
Ukrayna ordusunun taktiğine değişmeden devam ettiğini kaydeden Balitskiy, “İnsanlarını insan olarak görmüyor. Düşman çok büyük kayıplar veriyor, deli gibi kayıp veriyor” diye ekledi.
Zaporojye bölgesindeki Rus Topçu birliklerinin çalışmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
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