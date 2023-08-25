https://sputniknews.com.tr/20230825/zaporojye-vali-vekili-ukrayna-ordusu-karsilik-alacaklari-korkusuyla-zaporojye-ngsyi-vurmuyor-1074940375.html

Zaporojye Vali Vekili: Ukrayna ordusu, karşılık alacakları korkusuyla Zaporojye NGS’yi vurmuyor

Zaporojye Vali Vekili: Ukrayna ordusu, karşılık alacakları korkusuyla Zaporojye NGS’yi vurmuyor

Zaporojye Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy, Ukrayna ordusunun doğrudan Zaporojye nükleer güç santralini (NGS) vurmadığını, çünkü Rusya’nın buna karşılık... 25.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-25T17:13+0300

2023-08-25T17:13+0300

2023-08-25T17:13+0300

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ukrayna krizi

zaporojye

zaporojskaya nükleer enerji santrali

saldırı

savunma

rusya

yevgeniy balitskiy

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Balitskiy, Spunikt’e açıklamasında, Ukraynalıların genelde Zaporojye NGS’ye insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırmaya çalıştığını belirterek, “Son zamanlarda toplarla ve çok namlulu roketatarlarla doğrudan santrale saldırmıyorlar. Genelde santralin çevresini, elektrik hatlarını, trafoları vuruyorlar. Halihazırda doğrudan nükleer santral için hiçbir tehdit yok” ifadesini kullandı.Zaporojye Vali Vekili, “Santrali yıkmak için çok çabalamak lazım. Zira santral Sovyetler Birliği’nde inşa edildi ve uçak saldırısına karşı bile koruma öngörüldü” diye kaydetti.“Onlar biliyorlar ki, santrale bir mermi düşerse o zaman Rivne ve Hmelnitskiy santralleri de vurulur” diyen Balitskiy, “Dolayısıyla Avrupalılar, bunun doğrudan onları ilgilendirdiğini anlıyor. Nükleer santralimizi vururlarsa biz de onlarınkini vururuz. Bunu biliyorlar. Bu nedenle düşman bugün bu konuda aktif değil” diye ekledi.‘Ukrayna ordusu deliler gibi kayıp veriyor’Ukrayna ordusunun Zaporojye cephesinde başarısız bir şekilde saldırmaya çalıştığını ama büyük kayıplar verdiğini anlatan Balitskiy, “Düşman kalabalıklar halinde saldırıyor. Fark şu ki yolların iyi olduğu yerlerde teçhizatla geliyorlar, kötü olduğu yerlerde piyade halinde geliyorlar” ifadesini kullandı.Zaporojye Bölgesi’nin Rabotino şehrinde, düşmanın büyük ölçüde Leopard ve Bradly dahil yabancı teçhizatla saldırdığını belirten Vali Vekili, “Teçhizatı yakıyoruz, düşmanı yok ediyoruz. Biz atıyoruz, onlar düşüyor” dedi.Ukrayna ordusunun taktiğine değişmeden devam ettiğini kaydeden Balitskiy, “İnsanlarını insan olarak görmüyor. Düşman çok büyük kayıplar veriyor, deli gibi kayıp veriyor” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230825/rusya-donanmasi-ukrayna-ordusuna-hizmet-veren-bir-limani-vurdu-1074939463.html

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ukrayna, ukrayna krizi, zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, saldırı, savunma, rusya, yevgeniy balitskiy