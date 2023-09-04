https://sputniknews.com.tr/20230904/bahceliden-turkiye-a-milli-kadin-voleybol-takimina-tebrik-1075165142.html
Bahçeli'den Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik
Bahçeli'den Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik
MHP lideri Bahçeli, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T12:37+0300
2023-09-04T12:37+0300
2023-09-04T12:37+0300
spor
türkiye a milli voleybol takımı
filenin sultanları
devlet bahçeli
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.Bahçeli yazılı mesajında şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230903/turkiye-a-milli-kadin-voleybol-takimi-avrupa-sampiyonu-1075153419.html
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türkiye a milli voleybol takımı, filenin sultanları, devlet bahçeli
türkiye a milli voleybol takımı, filenin sultanları, devlet bahçeli
Bahçeli'den Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik
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MHP lideri Bahçeli, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Bahçeli yazılı mesajında şunları söyledi:
"Sırbistan’ı yenerek, namağlup şekilde 2023 CEV Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları, A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Müsabakalarda üstün başarı örneği sergileyerek, aziz milletimize büyük bir sevinç ve gurur yaşatan sporcularımızın her birini ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum."