https://sputniknews.com.tr/20230903/turkiye-a-milli-kadin-voleybol-takimi-avrupa-sampiyonu-1075153419.html

'Filenin Sultanları' tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu

'Filenin Sultanları' tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu

2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, kupasını aldı. 03.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-03T23:38+0300

2023-09-03T23:38+0300

2023-09-04T00:48+0300

türkiye a milli kadın voleybol takımı

spor

recep tayyip erdoğan

ebrar karakurt

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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Finali’nde Sırbistan’ı 3-2 mağlup ederek ilk kez şampiyon oldu.Filenin Sultanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki organizasyonun finalinde Sırbistan'la karşılaştı.Rakibini 25-27, 25-21, 22-25, 25-22 ve 15-13'lük setlerle 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyon oldu.Maçın son sayısının ardından başantrenör Daniele Santarelli ve milli voleybolcular, büyük sevinç yaşadı.Müsabakanın ardından düzenlenen törende millilere altın madalyalarını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi. Madalyaların verilmesinin ardından Paleis 12 Salonu'nda İstiklal Marşı okundu.Kaptan Eda Erdem Dündar'ın kupayı kaldırmasının ardından salonda büyük sevinç yaşayan milli oyuncular, şampiyonluğu oynayarak kutladı.Milliler, şampiyonluğu kutladığı Türk seyircilerle fotoğraf da çektirdi.Melissa Vargas 'en değerli oyuncu seçildiYapılan oylamayla "Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu", final maçında 41 sayı bulan Melissa Vargas seçildi.Vargas, Milletler Ligi organizasyonunun ardından bir kez daha en değerli oyuncu seçilmiş oldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2023 CEV Avrupa Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı, Filenin Sultanları'nı canıgönülden tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.Erdoğan paylaşımında, Türk bayrağı ve voleybol topu emojilerine de yer verdi. Bakan Koca: Kupayı 85 Milyon birlikte kaldırdıkSağlık Bakanı Fahrettin Koca da yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:Ebrar Karakurt: Bu şampiyonluk güzel ülkemiz için...Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Ebrar Karakurt yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu #FileninSultanları tagı ile bir tebrik mesajı yayımladı.Kılıçdaroğlu mesajında şunları yazdı:Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.BMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Akşener: Şampiyonluk yine size çok yakıştıİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener paylaştığı tebrik mesajında, "Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türk kadınının azim ve kararlılığını bir kez daha gösterdiniz! Şampiyonluk yine size çok yakıştı! Türkiye'nin millî gururları; #FileninSultanları" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230903/turkiye-voleybol-federasyonu-avrupa-sampiyonu-olmaya-hazir-misin-turkiye-1075152020.html

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türkiye a milli kadın voleybol takımı, recep tayyip erdoğan, ebrar karakurt