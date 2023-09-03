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'Filenin Sultanları' tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu
'Filenin Sultanları' tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu
2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, kupasını aldı. 03.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-03T23:38+0300
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türkiye a milli kadın voleybol takımı
spor
recep tayyip erdoğan
ebrar karakurt
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Finali’nde Sırbistan’ı 3-2 mağlup ederek ilk kez şampiyon oldu.Filenin Sultanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki organizasyonun finalinde Sırbistan'la karşılaştı.Rakibini 25-27, 25-21, 22-25, 25-22 ve 15-13'lük setlerle 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyon oldu.Maçın son sayısının ardından başantrenör Daniele Santarelli ve milli voleybolcular, büyük sevinç yaşadı.Müsabakanın ardından düzenlenen törende millilere altın madalyalarını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi. Madalyaların verilmesinin ardından Paleis 12 Salonu'nda İstiklal Marşı okundu.Kaptan Eda Erdem Dündar'ın kupayı kaldırmasının ardından salonda büyük sevinç yaşayan milli oyuncular, şampiyonluğu oynayarak kutladı.Milliler, şampiyonluğu kutladığı Türk seyircilerle fotoğraf da çektirdi.Melissa Vargas 'en değerli oyuncu seçildiYapılan oylamayla "Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu", final maçında 41 sayı bulan Melissa Vargas seçildi.Vargas, Milletler Ligi organizasyonunun ardından bir kez daha en değerli oyuncu seçilmiş oldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2023 CEV Avrupa Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı, Filenin Sultanları'nı canıgönülden tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.Erdoğan paylaşımında, Türk bayrağı ve voleybol topu emojilerine de yer verdi. Bakan Koca: Kupayı 85 Milyon birlikte kaldırdıkSağlık Bakanı Fahrettin Koca da yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:Ebrar Karakurt: Bu şampiyonluk güzel ülkemiz için...Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Ebrar Karakurt yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu #FileninSultanları tagı ile bir tebrik mesajı yayımladı.Kılıçdaroğlu mesajında şunları yazdı:Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.BMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Akşener: Şampiyonluk yine size çok yakıştıİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener paylaştığı tebrik mesajında, "Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türk kadınının azim ve kararlılığını bir kez daha gösterdiniz! Şampiyonluk yine size çok yakıştı! Türkiye'nin millî gururları; #FileninSultanları" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230903/turkiye-voleybol-federasyonu-avrupa-sampiyonu-olmaya-hazir-misin-turkiye-1075152020.html
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türkiye a milli kadın voleybol takımı, recep tayyip erdoğan, ebrar karakurt
türkiye a milli kadın voleybol takımı, recep tayyip erdoğan, ebrar karakurt

'Filenin Sultanları' tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu

23:38 03.09.2023 (güncellendi: 00:48 04.09.2023)
© İHA / Olivier Matthys2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez şampiyon oldu.
2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez şampiyon oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2023
© İHA / Olivier Matthys
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2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, kupasını aldı.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Finali’nde Sırbistan’ı 3-2 mağlup ederek ilk kez şampiyon oldu.
Filenin Sultanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki organizasyonun finalinde Sırbistan'la karşılaştı.
Rakibini 25-27, 25-21, 22-25, 25-22 ve 15-13'lük setlerle 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyon oldu.
Maçın son sayısının ardından başantrenör Daniele Santarelli ve milli voleybolcular, büyük sevinç yaşadı.
Müsabakanın ardından düzenlenen törende millilere altın madalyalarını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi. Madalyaların verilmesinin ardından Paleis 12 Salonu'nda İstiklal Marşı okundu.
Kaptan Eda Erdem Dündar'ın kupayı kaldırmasının ardından salonda büyük sevinç yaşayan milli oyuncular, şampiyonluğu oynayarak kutladı.
Milliler, şampiyonluğu kutladığı Türk seyircilerle fotoğraf da çektirdi.
© AA / Dursun AydemirA Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde son Avrupa şampiyonu İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi. Milli voleybolcular maç sonu sevinç yaşadı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde son Avrupa şampiyonu İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi. Milli voleybolcular maç sonu sevinç yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2023
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde son Avrupa şampiyonu İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi. Milli voleybolcular maç sonu sevinç yaşadı.
© AA / Dursun Aydemir

Melissa Vargas 'en değerli oyuncu seçildi

Yapılan oylamayla "Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu", final maçında 41 sayı bulan Melissa Vargas seçildi.
Vargas, Milletler Ligi organizasyonunun ardından bir kez daha en değerli oyuncu seçilmiş oldu.
© Dursun Aydemir2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika ile Brüksel Expo’da karşılaştı. Milli voleybolcu Vargas, karşılaşmada forma giydi.
2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika ile Brüksel Expo’da karşılaştı. Milli voleybolcu Vargas, karşılaşmada forma giydi. - Sputnik Türkiye
1/3
© Dursun Aydemir
2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika ile Brüksel Expo’da karşılaştı. Milli voleybolcu Vargas, karşılaşmada forma giydi.
© AA / Dursun AydemirA Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde son Avrupa şampiyonu İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi. Maçta, Melissa Vargas da yer aldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde son Avrupa şampiyonu İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi. Maçta, Melissa Vargas da yer aldı. - Sputnik Türkiye
2/3
© AA / Dursun Aydemir
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde son Avrupa şampiyonu İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi. Maçta, Melissa Vargas da yer aldı.
© İHA / Olivier Matthys2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez şampiyon oldu.
2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez şampiyon oldu. - Sputnik Türkiye
3/3
© İHA / Olivier Matthys
2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez şampiyon oldu.
1/3
© Dursun Aydemir
2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika ile Brüksel Expo’da karşılaştı. Milli voleybolcu Vargas, karşılaşmada forma giydi.
2/3
© AA / Dursun Aydemir
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde son Avrupa şampiyonu İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi. Maçta, Melissa Vargas da yer aldı.
3/3
© İHA / Olivier Matthys
2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2023 CEV Avrupa Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı, Filenin Sultanları'nı canıgönülden tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.
Erdoğan paylaşımında, Türk bayrağı ve voleybol topu emojilerine de yer verdi.

Bakan Koca: Kupayı 85 Milyon birlikte kaldırdık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası şampiyonu Filenin Sultanları’nı bize yaşattıkları gurur için kutluyoruz. Kupayı 85 Milyon birlikte kaldırdık.

Ebrar Karakurt: Bu şampiyonluk güzel ülkemiz için...

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Ebrar Karakurt yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
BİZ TÜRKİYE'YİZ BİZ ŞAMPİYONUZ! Tribünlerde ve ekran başında sizler, sahada biz! Birlikte savaştık ve kazandık!! Bu şampiyonluk güzel ülkemiz için... Avrupa'nın en büyüğü TÜRKİYE!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu #FileninSultanları tagı ile bir tebrik mesajı yayımladı.
Kılıçdaroğlu mesajında şunları yazdı:
2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Bizlere bu mutluluğu ve heyecanı yaşattığınız için teşekkürler… Sizinle gurur duyuyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.
BMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Akşener: Şampiyonluk yine size çok yakıştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener paylaştığı tebrik mesajında, "Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türk kadınının azim ve kararlılığını bir kez daha gösterdiniz! Şampiyonluk yine size çok yakıştı! Türkiye'nin millî gururları; #FileninSultanları" dedi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile Brüksel’de karşılaştı. İlk seti kazanan Filenin Sultanları sevinç yaşadı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2023
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